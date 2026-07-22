Usuarios de Messenger reportan fallas al intentar usar el servicio de mensajería de Facebook este 22 de julio. | Crédito: Messenger
Usuarios de Messenger reportan fallas al intentar usar el servicio de mensajería de Facebook este 22 de julio. | Crédito: Messenger
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Usuarios de Messenger reportan problemas en el funcionamiento de la plataforma hoy 22 de julio, con fallas que estarían afectando el envío de mensajes y el acceso normal al servicio de mensajería de Facebook. La interrupción generó múltiples reportes en redes sociales y sitios de monitoreo de fallas, mientras los usuarios esperan una respuesta oficial sobre el origen del inconveniente y el tiempo estimado para la recuperación completa de la aplicación.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC