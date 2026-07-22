Usuarios de Messenger reportan problemas en el funcionamiento de la plataforma hoy 22 de julio, con fallas que estarían afectando el envío de mensajes y el acceso normal al servicio de mensajería de Facebook. La interrupción generó múltiples reportes en redes sociales y sitios de monitoreo de fallas, mientras los usuarios esperan una respuesta oficial sobre el origen del inconveniente y el tiempo estimado para la recuperación completa de la aplicación.

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