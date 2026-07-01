WhatsApp continúa revelando nuevos detalles sobre los nombres de usuario, una función que llegará más adelante este año y que permitirá a las personas comunicarse sin compartir su número de teléfono. Entre las novedades más importantes destaca la incorporación de una clave de seguridad para el nombre de usuario, una herramienta diseñada para reforzar la privacidad y evitar contactos no deseados. La app de mensajería explicó que esta medida añadirá una capa adicional de protección para quienes decidan utilizar un nombre de usuario en la aplicación.

¿Qué es la clave de seguridad para los nombres de usuario de WhatsApp?

WhatsApp informó que los usuarios podrán activar una “username key” o clave de seguridad del nombre de usuario. Se trata de una función opcional que añade un requisito adicional para que otras personas puedan iniciar una conversación.

En otras palabras, no bastará con conocer tu nombre de usuario. Si decides activar esta protección, quien quiera contactarte también deberá conocer tu clave de seguridad, lo que dificulta que personas desconocidas puedan enviarte mensajes.

Además, la aplicación permitirá restablecer esta clave en cualquier momento, una opción útil si deseas impedir que nuevos usuarios te contacten utilizando una clave anterior.

WhatsApp permitirá reservar nombres de usuario para proteger la privacidad de los usuarios. | Crédito: Captura de pantalla

Una capa extra para proteger tu privacidad

Meta explicó que la clave de seguridad busca ofrecer un mayor control sobre quién puede iniciar conversaciones mediante los nombres de usuario.

Esta herramienta se suma a otras funciones de seguridad que ya existen en WhatsApp para reducir el contacto no deseado y proteger a los usuarios frente a posibles intentos de fraude o suplantación de identidad.

¿Podrá cualquier persona escribirte con tu nombre de usuario?

No necesariamente. WhatsApp aclaró que, al igual que actualmente no es posible buscar personas por su número de teléfono dentro de la aplicación, tampoco será posible buscar usuarios únicamente por su nombre de usuario.

La empresa recomienda elegir un nombre de usuario único y, si se desea una protección adicional, activar la clave de seguridad.

Además, cuando un usuario reciba un mensaje de alguien desconocido, WhatsApp mostrará información que ayudará a identificar el contacto antes de responder, como:

El país desde donde se creó o utiliza la cuenta.

Si ambos usuarios comparten grupos en común.

Una advertencia indicando que se trata del primer contacto de esa persona.

También seguirán disponibles las opciones para bloquear y reportar cuentas sospechosas.

¿Cómo evitará WhatsApp las suplantaciones de identidad?

La empresa aseguró que los nombres de usuario de personas públicas, celebridades, entidades gubernamentales y cuentas verificadas por Meta estarán protegidos para que únicamente sus propietarios legítimos puedan reclamarlos.

Asimismo, indicó que vigilará los reportes y bloqueos relacionados con posibles estafas para actuar contra quienes intenten hacerse pasar por otra persona.

¿Cuándo estarán disponibles los nombres de usuario?

WhatsApp ya permite a algunos usuarios reservar su nombre de usuario antes del lanzamiento oficial de la función. Sin embargo, la posibilidad de utilizar estos nombres para enviar y recibir mensajes llegará más adelante este año.

Según la compañía, este periodo de reserva permitirá recoger comentarios de los usuarios y perfeccionar la experiencia antes del despliegue global, con el objetivo de ofrecer una función más segura y confiable.

¿Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp?

Si la función ya fue activada en tu cuenta, el proceso es bastante sencillo. Solo debes seguir esta ruta dentro de la aplicación:

Paso Qué hacer 1 Abre WhatsApp. 2 Entra en la pestaña Tú (iPhone) o en tu perfil (Android, según la versión). 3 Pulsa Cuenta. 4 Selecciona Nombre de usuario. 5 Presiona Crear nombre de usuario. 6 Escribe el identificador que deseas reservar. 7 Si está disponible, confirma la reserva.

Al ingresar a esta sección, WhatsApp informa que los nombres de usuario “estarán disponibles pronto”. Es decir, por ahora la plataforma únicamente permite reservar el identificador antes de que la función llegue a todos los usuarios.

Si la función ya está disponible, WhatsApp te permite apartar tu nombre de usuario en pocos pasos. | Crédito: Captura de pantalla

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