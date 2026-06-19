Los audífonos inalámbricos, relojes inteligentes, altavoces portátiles y hasta los automóviles modernos han convertido al Bluetooth en una herramienta que muchas personas utilizan todos los días sin pensarlo demasiado. De hecho, es común dejar esta función activada de forma permanente en el celular para evitar tener que encenderla cada vez que se necesita conectar un dispositivo. Sin embargo, algunos especialistas en ciberseguridad advierten que mantenerlo encendido todo el tiempo puede aumentar ciertos riesgos para la privacidad y la seguridad digital. Aunque para la mayoría de los usuarios el peligro no es inminente, los expertos coinciden en que existen situaciones en las que desactivarlo cuando no se utiliza puede ser una medida inteligente.

¿Es realmente peligroso dejar el Bluetooth activado?

La respuesta corta es: depende. Las versiones modernas de Bluetooth incorporan mecanismos de seguridad y cifrado mucho más robustos que los de hace algunos años. Sin embargo, ninguna tecnología inalámbrica está completamente libre de vulnerabilidades.

La National Security Agency (NSA) ha señalado que los dispositivos pueden ser comprometidos a través de conexiones inalámbricas como Bluetooth, especialmente en lugares públicos donde existen más oportunidades para que actores maliciosos intenten explotar fallas de seguridad.

Por su parte, el National Institute of Standards and Technology (NIST) ha publicado guías específicas sobre seguridad en Bluetooth, destacando la importancia de mantener actualizados los dispositivos y aplicar buenas prácticas para reducir riesgos.

Mantener activado el Bluetooth en los celulares puede facilitar la conexión con dispositivos, pero también requiere ciertas precauciones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuáles son los riesgos más comunes?

Cuando el Bluetooth permanece encendido, el dispositivo puede ser detectado por otros equipos cercanos. Aunque la mayoría de los teléfonos modernos limitan la visibilidad y exigen autorización para conectarse, los expertos advierten sobre algunas amenazas potenciales:

Intentos de conexión no autorizados

Un atacante cercano podría intentar hacerse pasar por un dispositivo legítimo o aprovechar vulnerabilidades conocidas para establecer conexiones no autorizadas. La Federal Communications Commission ha advertido que mantener Bluetooth activo puede facilitar que ciberdelincuentes identifiquen dispositivos previamente conectados e intenten suplantarlos.

Exposición de información

Algunas vulnerabilidades descubiertas a lo largo de los años han permitido acceder a ciertos datos o identificar dispositivos cercanos. Según el medio especializado Wired, aunque estos ataques suelen requerir proximidad física y condiciones específicas, siguen siendo una preocupación para los expertos en seguridad.

Consumo innecesario de batería

Además de la seguridad, mantener Bluetooth encendido implica que el teléfono esté buscando constantemente dispositivos compatibles, lo que puede incrementar ligeramente el consumo de batería.

Actualizar el sistema operativo ayuda a mejorar la seguridad del Bluetooth en los celulares modernos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Debes apagarlo siempre?

No necesariamente. Para la mayoría de las personas, utilizar Bluetooth con dispositivos actualizados es relativamente seguro. Sin embargo, los especialistas recomiendan desactivarlo cuando no se esté usando, especialmente en aeropuertos, estaciones, centros comerciales u otros espacios concurridos.

También es recomendable:

Mantener actualizado el sistema operativo del teléfono.

Instalar las actualizaciones de firmware de audífonos, relojes y otros accesorios.

Evitar aceptar solicitudes de emparejamiento desconocidas.

Eliminar dispositivos antiguos que ya no utilices.

Configurar el dispositivo para que no sea visible a desconocidos cuando sea posible.

Lo que dicen los expertos

Los especialistas coinciden en que dejar el Bluetooth activado no significa que alguien vaya a hackear tu teléfono automáticamente. Sin embargo, mantenerlo encendido de forma permanente aumenta la superficie de exposición ante posibles vulnerabilidades futuras. Por esa razón, organismos de seguridad y expertos en ciberseguridad suelen recomendar una medida sencilla: si no lo estás usando, apágalo. Es una acción rápida que puede ayudar a reducir riesgos y mejorar la privacidad de tus dispositivos.