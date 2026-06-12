Muchas personas tienen la costumbre de abrir la vista de aplicaciones recientes y cerrarlas todas de un solo movimiento, convencidas de que así el celular funcionará más rápido y consumirá menos batería. Esta práctica se ha vuelto tan común que para muchos forma parte de la rutina diaria. Sin embargo, los expertos y los propios fabricantes de sistemas operativos como Android e iPhone señalan que la realidad es diferente. Los teléfonos inteligentes modernos están diseñados para gestionar automáticamente las aplicaciones en segundo plano, por lo que cerrarlas constantemente no siempre aporta beneficios y, en algunos casos, incluso puede generar un mayor consumo de energía. Entonces, ¿es recomendable hacerlo? La respuesta depende de cómo se utilice el dispositivo y del comportamiento de cada aplicación.

¿Por qué muchas personas cierran todas las aplicaciones en sus celulares?

La idea proviene de una lógica sencilla: si una aplicación está abierta, debe estar consumiendo recursos. Por ello, algunos usuarios creen que cerrar todas las apps libera memoria, mejora el rendimiento y extiende la duración de la batería.

Sin embargo, los sistemas operativos actuales administran de forma inteligente la memoria y los procesos en segundo plano. Muchas aplicaciones que aparecen en la pantalla de recientes en realidad están en estado de suspensión y apenas utilizan recursos.

Los sistemas modernos ya gestionan las apps en segundo plano de forma automática y eficiente. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Lo que dicen Apple y Google

Apple ha indicado en varias ocasiones que no es necesario forzar el cierre de aplicaciones a menos que una app esté bloqueada o presente problemas de funcionamiento. Cuando una aplicación no está en uso activo, iOS suele ponerla en un estado de reposo para minimizar el consumo energético.

Por su parte, Google explica que Android también está diseñado para gestionar automáticamente la memoria y los recursos del sistema. Las aplicaciones que no se utilizan con frecuencia pueden ser limitadas o detenidas por el propio sistema para optimizar el rendimiento y la batería.

¿Cerrar aplicaciones ahorra batería?

En la mayoría de los casos, no. De hecho, cerrar constantemente una aplicación y volver a abrirla puede consumir más energía que dejarla en segundo plano.

Cuando una app se abre desde cero, el sistema debe cargar nuevamente todos sus procesos, imágenes y datos, lo que requiere más trabajo del procesador.

Comparación rápida

Situación Impacto en la batería Dejar una aplicación en reposo Generalmente bajo Cerrar una aplicación y volver a abrirla varias veces al día Puede aumentar el consumo Forzar el cierre de una app con errores Puede ayudar a solucionar problemas Mantener aplicaciones con uso intensivo de GPS o video funcionando en segundo plano Puede aumentar el gasto energético

¿Cuándo sí conviene cerrar una aplicación?

Aunque cerrar todas las apps no suele ser necesario, existen algunas situaciones en las que puede resultar útil:

Cuando una aplicación se congela o deja de responder.

o deja de responder. Si una app presenta errores o un comportamiento extraño.

o un comportamiento extraño. Cuando una aplicación utiliza GPS , cámara o reproducción multimedia de manera continua.

, cámara o reproducción multimedia de manera continua. Si se detecta un consumo anormal de batería asociado a una aplicación específica.

En estos casos, forzar el cierre puede ayudar a resolver el problema temporalmente.

En la mayoría de casos, forzar su cierre puede incluso aumentar el consumo de energía. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Otros hábitos que sí ayudan a ahorrar batería

Los especialistas coinciden en que existen medidas más efectivas para prolongar la autonomía del teléfono:

Reducir el brillo de la pantalla.

Activar el modo de ahorro de energía cuando sea necesario.

cuando sea necesario. Mantener el sistema operativo actualizado.

Desactivar conexiones que no se estén utilizando, como Bluetooth o GPS.

Revisar qué aplicaciones consumen más energía desde los ajustes del dispositivo.

Evitar temperaturas extremas que puedan afectar la batería.

Entonces, ¿deberías cerrar todas las aplicaciones?

La respuesta corta es no. Los teléfonos actuales están diseñados para administrar las aplicaciones abiertas de manera eficiente, por lo que cerrar todas las apps de forma constante rara vez mejora la duración de la batería. Los expertos recomiendan hacerlo únicamente cuando una aplicación presenta fallos o consume recursos de manera inusual.

Para ahorrar energía de verdad, resulta mucho más efectivo controlar el brillo de la pantalla, revisar el uso de las aplicaciones y aprovechar las herramientas de optimización que ya incluyen Android y iPhone.

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