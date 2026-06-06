La batería es uno de los componentes que más se desgasta con el paso del tiempo en los celulares. Cada carga, cada descarga y hasta la exposición al calor van reduciendo poco a poco su capacidad para almacenar energía. Por eso, aunque muchos usuarios creen que el problema aparece únicamente cuando el teléfono deja de encender o la batería falla por completo, la realidad es que el deterioro comienza mucho antes y suele manifestarse a través de señales que pasan desapercibidas.

Si notas que tu celular se descarga más rápido de lo habitual, se calienta sin motivo aparente o necesita cargarse varias veces al día, es posible que la batería ya haya perdido parte de su capacidad original. Sin embargo, no es necesario esperar a que estos síntomas se vuelvan evidentes para comprobarlo.

El truco que revela la salud real de la batería

Si quieres saber si la batería de tu celular sigue en buen estado o ya muestra signos de desgaste, puedes hacerlo con una aplicación gratuita llamada CPU-Z. Solo debes seguir estos pasos:

Paso 1: Descarga CPU-Z. Busca la aplicación CPU-Z en Google Play e instálala en tu teléfono Android. La puedes descargar desde aquí.

Paso 2: Abre la aplicación. Una vez instalada, ejecútala. Verás varias pestañas en la parte superior con información técnica sobre tu dispositivo.

Paso 3: Entra en la sección “Battery”. Deslízate por las categorías y pulsa en Battery, que suele aparecer después de las pestañas relacionadas con el sistema del teléfono.

Paso 4: Busca el apartado “Health”. Dentro de Battery encontrarás varios datos sobre la batería. El más importante es Health (Salud).

La aplicación CPU-Z permite a los usuarios de celulares comprobar fácilmente la salud de la batería. | Crédito: Captura Mag

Paso 5: Interpreta el resultado

Si aparece “Good” , significa que la batería todavía se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.

, significa que la batería todavía se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el fabricante. Esto indica que el número de ciclos de carga completados aún no ha superado el límite previsto para mantener un rendimiento adecuado.

Si la batería ha sufrido una degradación importante, el estado mostrado por la aplicación puede cambiar y la autonomía del dispositivo comenzará a reducirse de manera más evidente.

¿Por qué las baterías se desgastan?

Las baterías de iones de litio, utilizadas en prácticamente todos los smartphones actuales, se degradan de manera natural con el uso. Cada vez que el dispositivo completa ciclos de carga y descarga, pierde una pequeña parte de su capacidad original. Los expertos señalan que la degradación suele comenzar a hacerse más evidente después de varios cientos de ciclos de carga.

Esto significa que, aunque el teléfono siga funcionando correctamente, una batería que originalmente ofrecía un día completo de autonomía podría terminar durando solo unas pocas horas tras años de uso.

Señales de que la batería está cerca del final

Además de revisar su estado de salud, existen algunas pistas que pueden indicar que la batería está agotando su vida útil:

Señal Qué significa Se descarga mucho más rápido La capacidad útil ha disminuido. El teléfono se apaga con batería disponible La batería ya no entrega energía de forma estable. Necesita cargarse varias veces al día Ha perdido gran parte de su autonomía. Se calienta durante tareas simples Puede estar sufriendo desgaste interno. Tarda poco en bajar del 100% al 80% Indica una pérdida importante de capacidad.

Cómo prolongar la vida útil de la batería

Aunque el desgaste es inevitable, algunos hábitos pueden ayudar a ralentizarlo:

Evitar exponer el celular a temperaturas extremas.

Utilizar cargadores de buena calidad y compatibles con el dispositivo.

Mantener la carga habitualmente entre el 20% y el 80% cuando sea posible.

Evitar descargas completas frecuentes.

Activar las funciones de protección de batería que incluyen muchos teléfonos actuales.

Muchos problemas de autonomía en celulares están relacionados con el desgaste natural de la batería. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuándo conviene cambiar la batería?

Si la autonomía se ha reducido drásticamente y el dispositivo ya no ofrece una experiencia cómoda de uso, probablemente haya llegado el momento de reemplazar la batería. En muchos casos, cambiar este componente puede devolverle varios años de vida al teléfono sin necesidad de comprar uno nuevo.

La buena noticia es que conocer la salud de la batería toma apenas unos minutos. Ese pequeño truco puede ayudarte a descubrir si el problema está en una aplicación que consume demasiada energía o si, definitivamente, la batería de tu celular está llegando al final de su vida útil.

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