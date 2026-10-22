“Cyberpunk: Edgerunners 2” ya está disponible en Netflix y, tras su impactante desenlace, muchos fans se preguntan qué pasó realmente en Night City. Y es que esta entrega del anime, firmado por Studio Trigger y CD Projekt Red, cierra su historia con una batalla de misiles, un pulso electromagnético y algunas escenas clave que cada espectador interpreta a su manera. Así, si te gustaría saber quién sobrevive y qué ocurre con D, este final explicado es para ti. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que el episodio 10 de la producción, titulado “Then Everyone Went Home” (en español: “Al final, todos se fueron a casa”), muestra a Talia bajo el control de Capri mientras persigue a su padre, Kiril, por las calles de Night City.

En este contexto, los soldados de Kang Tao logran inmovilizarla brevemente, pero cuando Weak intenta asesinar a Kiril, Talia se lanza sobre él y los soldados abren fuego. Así, la urna con las cenizas de Avida desvía los disparos y salva la vida del edgerunner.

Eventualmente, Kang Tao conduce a Talia hacia los Badlands y solicita un ataque aéreo, mientras Kyoko responde activando un dispositivo similar a un pulso electromagnético de gran alcance para frenar a Capri y ganar tiempo.

Antes de continuar, mira el clip promocional de “Cyberpunk: Edgerunners 2”:

¿QUIÉN MUERE Y QUIÉN SOBREVIVE AL FINAL DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

La explosión causada por los misiles acaba con la vida de Kiril y Kyoko, cuyos cuerpos quedan enterrados bajo los restos de los vehículos destruidos. En cambio, Talia, D, Weak y Roman sobreviven al ataque.

Así, tras el desastre, Talia pierde todo su ciberware e ingresa a una clínica de rehabilitación, acompañada por Weak.

Y, antes de partir, Talia reconoce el talento de Roman como cineasta y le promete que volverán a encontrarse algún día.

Además, Weak afirma que ahora quiere vivir de verdad, y Roman corre a filmar mientras la cámara se eleva hacia una estrella, subrayando que la historia de todos ellos continúa más allá de Night City.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE TALIA EN “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Los registros y pruebas de ADN confirman que Kiril es el padre biológico de Talia, una verdad que se mantiene confusa para Weak durante gran parte de la temporada.

¿La razón? Pues, se sugiere que Avida pudo manipularlo, haciéndole creer que Talia era su hija para conseguir su ayuda y protección en medio del caos.

¿QUÉ PASÓ CON D Y CAPRI AL FINAL DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

Después de la batalla, D extrae el chip de Capri de la cabeza de Talia y vuelve a fusionarse con la IA.

Y es que su deseo de venganza contra Arasaka deja de ser el centro de su vida, pues se dio cuenta de que realmente quería reunirse con la inteligencia artificial y recuperar la conexión que tuvieron al principio.

De esta manera, juntos destruyen la primera oleada de fuerzas corporativas que van tras ellos y luego se lanzan hacia el cielo, en dirección a una estrella o quizá a un satélite, sin que se confirme si mueren o si logran escapar.

Cabe resaltar que, antes de su última aparición en pantalla, D (cuyo verdadero nombre es David) reflexiona sobre el sacrificio de su homónimo durante los hechos de la primera entrega de la serie.

En ese sentido, se pregunta qué sintió al entregar su vida para salvar a sus amigos, reforzando la idea de que ambos pudieron haber seguido caminos similares.

Sea como sea, el showrunner Bartosz Sztybor le dijo a FandomWire que él sí sabe lo que ocurre con D, pero ha decidido no revelar oficialmente ese destino, dejando el cierre de la historia en manos de los fans.

Y tú, ¿qué crees que ocurrió?

Roman Carax se muestra conmovido al final de la segunda temporada del anime "Cyberpunk: Edgerunners" (Foto: Trigger / CD Projekt RED / Netflix)

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