Netflix por fin publicó el adelanto que muchos seguidores del universo de Cyberpunk 2077 estaban esperando desde hace semanas. Y es que, después de haber presentado el tráiler de “Cyberpunk: Edgerunners 2”, ahora la popular plataforma de streaming de la “N” roja compartió el primer clip oficial del anime, el cual nos lleva de regreso a Night City con una historia completamente nueva. Así, si quieres disfrutar del clip protagonizado por Weak Kingsley, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que la nueva temporada de la producción es una historia autoconclusiva de diez episodios.

En ese sentido, “Cyberpunk: Edgerunners 2” sigue a Weak Kingsley, un exedgerunner legendario que ahora vive sin implantes cibernéticos mientras busca un propósito en un mundo que lo dejó atrás.

En paralelo, el nómada D emprende un camino de venganza que lo acerca a secretos corporativos peligrosos.

De esta manera, la serie se presenta como una crónica cruda de redención, con temas de familia, obsesión y legado como columna vertebral del relato.

Antes de continuar, mira el tráiler de la segunda entrega de la producción:

¿QUÉ MUESTRA EL PRIMER CLIP OFICIAL DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

El primer clip oficial de “Cyberpunk: Edgerunners 2” lleva por título “Cyberpsycho” y pone el foco en Weak Kingsley, el veterano edgerunner que llega a esta temporada viviendo a la sombra de su propia leyenda.

De esta forma, la escena lo muestra en pleno trabajo que se sale de control, en una secuencia de acción que confirma el nivel de violencia característico de la franquicia.

Cabe resaltar que el audiovisual incluye también una breve aparición de Roman Carax, el joven cinéfilo del nuevo elenco, en lo que parece ser un adelanto de la dinámica entre ambos personajes a lo largo de esta tanda de episodios.

¿Ya quieres disfrutarlo? Pues, puedes ver el clip debajo de estas líneas.

¿CUÁNDO SE ESTRENA Y DÓNDE VER “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

“Cyberpunk: Edgerunners 2” llega el martes 20 de octubre del 2026 a Netflix.

Por lo tanto, para ver el título sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming desde entonces.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

A continuación, conoce a los personajes principales de “Cyberpunk: Edgerunners 2”:

Weak Kingsley: Kentaro Tone (voz japonesa) y Clancy Brown (voz en inglés)

Kentaro Tone (voz japonesa) y Clancy Brown (voz en inglés) D: Koki Uchiyama (voz japonesa) y Nazeeh Tarsha (voz en inglés)

Koki Uchiyama (voz japonesa) y Nazeeh Tarsha (voz en inglés) Roman Carax: Momoka Terasawa (voz japonesa) y Valeria Rodriguez (voz en inglés)

Momoka Terasawa (voz japonesa) y Valeria Rodriguez (voz en inglés) Talia Yang: Akari Kito (voz japonesa) y Kimoy Lee (voz en inglés)

Weak Kingsley es uno de los personajes principales del anime "Cyberpunk: Edgerunners 2" (Foto: Trigger / CD Projekt RED)

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