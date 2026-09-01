Además de los estrenos más esperados de septiembre de 2026 y la lista de las series y películas que abandonan la plataforma de streaming de la N roja, Netflix compartió la lista de los animes que llegan a su catálogo este mes. Los títulos que destacaron en agosto fueron “Detective Conan (FBI Intervention)”, “The Ribbon Hero” y “Banana Fish”, así como “Akane-Banashi”, “Chainsmoker Cat”, “Daemons of the Shadow Realm” y “Thunder 3”. Entonces, ¿qué series estarán disponibles en el servicio de streaming en las próximas semanas?

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Uno de los estrenos de septiembre de 2026 es “Mononoke The Movie: Chapter Ⅲ – The Curse of the Serpent”, la tercera y última entrega de la trilogía cinematográfica de anime protagonizada por el enigmático Vendedor de Medicinas, quien debe desentrañar una conspiración de 150 años de antigüedad arraigada en los oscuros secretos y rencores fundacionales del harén imperial.

Después de los sucesos anteriores, la esposa legítima del Emperador da a luz a un heredero varón tras una larga espera, pero el bebé desaparece misteriosamente y comienzan a suceder muertes inexplicables en el anime que llega a finales de septiembre.

La tercera y última entrega de la trilogía cinematográfica de anime protagonizada por el enigmático Vendedor de Medicinas, se estrena en septiembre de 2026 (Foto: Mononoke The Movie: Chapter III / EOTA)

ESTOS SON LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN SEPTIEMBRE DE 2026

Los principales estrenos de anime de septiembre de 2026:

Mononoke The Movie: Chapter III – The Curse of the Serpent: 29 de septiembre

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run: 25 de septiembre

Perfect Blue: de septiembre

De acuerdo con la descripción de Netflix, en “Mononoke The Movie: Chapter III – The Curse of the Serpent”, “tras los dos incidentes más graves, el Vendedor de Medicinas sigue sintiendo una presencia ominosa en el palacio interior. Entonces se enfrenta a un Dios Serpiente, que amenaza las Cámaras Interiores estrangulando a las sirvientas hasta la muerte.”

En tanto, “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” comenzará su emisión semanal a partir del 25 de septiembre de 2026. Tras la reacción negativa de los fans del manga de Hirohiko Araki, el anime regresa con una segunda etapa que marca un punto de inflexión donde la serie deja de ser una simple competencia ecuestre y se transforma en una peligrosa lucha de supervivencia sobrenatural.

Además, “Perfect Blue”, aclamado thriller psicológico de anime de 1997 dirigido por Satoshi Kon (“Paprika”, “Tokyo Godfathers”), está disponible en Netflix desde el 1 de septiembre de 2026. La cinta producida por Madhouse narra la crisis de identidad de una joven que deja su carrera como cantante pop para convertirse en actriz

“Mima Kirigoe abandona su exitoso grupo de ídolos del J-pop para dedicarse a la actuación, interpretando un papel intenso en una serie policíaca de televisión. Este cambio de carrera enfurece a un acosador obsesivo. A medida que se suceden asesinatos espeluznantes y un falso diario en línea suplanta su identidad, la percepción de la realidad de Mima comienza a desmoronarse, difuminando los límites entre la ficción, la alucinación y la vida real”, se lee en la descripción del anime.

“Perfect Blue”, obra maestra de Satoshi Kon, llega a Netflix y sigue a Mima Kirigoe, quien decide abandonar el exitoso grupo musical CHAM para perseguir su sueño de ser actriz dramática (Foto: Madhouse)

Animes que continúan en emisión:

Chainsmoker Cat

Daemons of the Shadow Realm

One Piece: Elbaf Arc

Thunder 3

La emisión de animes como “Chainsmoker Cat”, “Daemons of the Shadow Realm” y “Thunder 3” continúan en septiembre de 2026.

Al igual que el mes anterior, Netflix sumará nuevos episodios de “One Piece” a su catálogo. Los capítulos del Arco de Elbaf llegan una semana después de su estreno en Crunchyroll.

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