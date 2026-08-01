Empieza un nuevo mes y Netflix ya anunció sus principales estrenos. Asimismo, compartió la lista de series y películas que abandonan la plataforma de streaming de la N roja en agosto, y los animes que se suman al catálogo. “Chainsmoker Cat” (“Yani Neko”), “Daemons of the Shadow Realm” (“Yomi no Tsugai”) y “Sparks of Tomorrow”, “Thunder 3” fueron los títulos más importantes del mes anterior. Entonces, ¿cuáles son los estrenos que el servicio de streaming tiene preparado para los próximos 30 días?

Mira también: Lista de estrenos de Netflix en agosto de 2026

Uno de los estrenos de este mes es la segunda parte de “Detective Conan (FBI Intervention)”, que es una selección temática de 12 episodios del anime centrada en la aparición y los casos del FBI, y llegó a plataformas de streaming como Crunchyroll y Netflix el 1 de agosto de 2026. La segunda parte incluye un grupo de episodios clave seleccionados específicamente de la numeración japonesa original.

La distribuidora TMS Entertainment dividió el volumen de “FBI Intervention” en dos bloques de lanzamientos para celebrar el 30º aniversario del anime basado en la serie manga escrita e ilustrada por Gōshō Aoyama.

“Detective Conan”, basado en el manga escrito e ilustrado por Gōshō Aoyama, es el anime más visto en Japón, China y Corea del Sur. En agosto llega a Netflix una selección especial de episodios(Foto: TMS Entertainment)

ESTOS SON LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN AGOSTO DE 2026

Los principales estrenos de anime de agosto de 2026:

Detective Conan (FBI Intervention): 1 de agosto de 2026

The Ribbon Hero: 8 de agosto de 2026

Doblaje de Banana Fish: 12 de agosto de 2026

“The Ribbon Hero”, película de anime inspirada en el clásico manga “Princess Knight” (“La princesa caballero”) de Osamu Tezuka, es uno de los estrenos originales de Netflix en el mes de agosto. La cinta dirigida por Yuuki Igarashi sigue a la princesa Zafiro (Sapphire) mientras supera la pérdida de su hogar por una calamidad y empuña su espada para desafiar su destino.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “cuando el Nergal destruye su reino, la princesa Sapphire despierta sus poderes como la heroína del moño y lucha para evitar que su nuevo hogar sufra el mismo destino.”

Mientras que el doblaje del anime “Banana Fish”, que trata sobre Ash Lynx y Eiji Okumura, quienes investigan una peligrosa conspiración criminal vinculada a una misteriosa droga que quita la voluntad de las personas, llega a Netflix el 12 de agosto de 2026.

Basada en el aclamado anime de acción y drama criminal escrito e ilustrado por Akimi Yoshida, el anime tendrá un reestreno con un doblaje oficial e inédito al inglés y francés producido por Netflix.

Animes que continúan en emisión:

Akane-Banashi

Chainsmoker Cat

Daemons of the Shadow Realm

One Piece: Elbaf Arc

Thunder 3

La emisión de animes como “Akane-Banashi”, “Chainsmoker Cat”, “Daemons of the Shadow Realm” y “Thunder 3” continuarán su emisión en agosto de 2026.

Al igual que el mes anterior, Netflix sumará nuevos episodios de “One Piece” a su catálogo. Los capítulos del Arco de Elbaf llegan una semana después de su estreno en Crunchyroll.

"Thunder 3" es un anime de ciencia ficción, misterio y acción que sigue a tres amigos de secundaria que se enfrentan a amenazas extraterrestres (Foto: Netflix/ UNEND)

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