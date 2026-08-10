Si sigues de cerca el mundo del manga, seguramente ya intuyes quién se quedó otra vez con el primer lugar de las ventas en Japón. Y es que, con una estupenda cifra que lo respalda, “One Piece” volvió a demostrar por qué sigue siendo la referencia absoluta de la industria. Así, si quieres saber más respecto al ranking de julio del 2026 publicado por Oricon, aquí te cuento cómo quedó el podio completo y qué otros títulos lograron colarse entre los 20 más comprados del mes. ¡Presta atención!
Vale precisar que esta clasificación llega justo cuando la franquicia de Eiichiro Oda está en un gran momento, pues la obra original convive con la adaptación del arco de Elbaph en el anime de Crunchyroll y con la serie live-action de Netflix.
Además, el top mezcla títulos consolidados y propuestas más recientes que reflejan cómo este mercado sigue siendo bastante amplio y diverso.
¿POR QUÉ “ONE PIECE” FUE EL MANGA MÁS VENDIDO DE JULIO 2026 EN JAPÓN?
Oricon, según cifras compartidas por el portal especializado @WSJ_manga de X, confirmó que “One Piece” cerró julio como el manga más vendido en Japón con 1.437,565 copias, en una medición que va del lunes 29 de junio al domingo 2 de agosto del 2026.
Cabe resaltar que ese resultado está directamente relacionado con el lanzamiento del volumen 115 de la obra, el pasado 3 de julio, el cual impulsó ventas fuertes desde su salida y llevó al título a liderar los rankings semanales durante tres periodos consecutivos.
¿QUÉ OTROS TÍTULOS OCUPARON EL TOP 5 DE MANGAS MÁS VENDIDOS DE JULIO 2026?
El segundo lugar quedó para “Hunter x Hunter”, con 1.022,577 de copias vendidas, cifra que resulta notable dado que la serie de Yoshihiro Togashi apenas había retomado su publicación tras una larga pausa.
El resto del podio lo completaron: “The Apothecary Diaries”, con 325,292 copias; “Daemons of the Shadow Realm”, con 291,059; y “Blue Lock”, con 240,576 copias.
¿CÓMO QUEDÓ EL RESTO DEL TOP 20 DE MANGAS MÁS VENDIDOS DE JULIO 2026 EN JAPÓN?
A continuación, repasa el resto del Top 20 de la lista:
|Puesto
|Título
|Copias vendidas
|Editorial
|6
|“One-Punch Man”
|233,415
|Shueisha
|7
|“Jujutsu Kaisen”
|224,649
|Shueisha
|8
|“Ichi the Witch”
|216,467
|Shueisha
|9
|Space Brothers
|209,225
|Kodansha
|10
|“Blue Box”
|208,255
|Shueisha
|11
|“Kagurabachi”
|200,409
|Shueisha
|12
|“Sakamoto Days”
|185,413
|Shueisha
|13
|“Chainsaw Man”
|176,238
|Shueisha
|14
|“Smoking Behind the Supermarket with You”
|171,488
|Square Enix
|15
|“The Ogre’s Bride”
|168,658
|Starts Shuppan
|16
|“Kingdom”
|157,280
|Shueisha
|17
|“Chiikawa”
|137,209
|Kodansha
|18
|“Haikyu!!”
|137,209
|Shueisha
|19
|“Medalist”
|124,690
|Kodansha
|20
|“Akane Banashi”
|109,523
|Shueisha
De esta manera, se confirma que Shueisha sigue dominando el mercado editorial japonés, con siete títulos propios dentro del ranking, entre ellos los exitosos “One Piece” y “Hunter x Hunter”.
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