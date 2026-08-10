Si sigues de cerca el mundo del manga, seguramente ya intuyes quién se quedó otra vez con el primer lugar de las ventas en Japón. Y es que, con una estupenda cifra que lo respalda, “One Piece” volvió a demostrar por qué sigue siendo la referencia absoluta de la industria. Así, si quieres saber más respecto al ranking de julio del 2026 publicado por Oricon, aquí te cuento cómo quedó el podio completo y qué otros títulos lograron colarse entre los 20 más comprados del mes. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta clasificación llega justo cuando la franquicia de Eiichiro Oda está en un gran momento, pues la obra original convive con la adaptación del arco de Elbaph en el anime de Crunchyroll y con la serie live-action de Netflix.

Además, el top mezcla títulos consolidados y propuestas más recientes que reflejan cómo este mercado sigue siendo bastante amplio y diverso.

¿POR QUÉ “ONE PIECE” FUE EL MANGA MÁS VENDIDO DE JULIO 2026 EN JAPÓN?

Oricon, según cifras compartidas por el portal especializado @WSJ_manga de X, confirmó que “One Piece” cerró julio como el manga más vendido en Japón con 1.437,565 copias, en una medición que va del lunes 29 de junio al domingo 2 de agosto del 2026.

Cabe resaltar que ese resultado está directamente relacionado con el lanzamiento del volumen 115 de la obra, el pasado 3 de julio, el cual impulsó ventas fuertes desde su salida y llevó al título a liderar los rankings semanales durante tres periodos consecutivos.

¿QUÉ OTROS TÍTULOS OCUPARON EL TOP 5 DE MANGAS MÁS VENDIDOS DE JULIO 2026?

El segundo lugar quedó para “Hunter x Hunter”, con 1.022,577 de copias vendidas, cifra que resulta notable dado que la serie de Yoshihiro Togashi apenas había retomado su publicación tras una larga pausa.

El resto del podio lo completaron: “The Apothecary Diaries”, con 325,292 copias; “Daemons of the Shadow Realm”, con 291,059; y “Blue Lock”, con 240,576 copias.

¿CÓMO QUEDÓ EL RESTO DEL TOP 20 DE MANGAS MÁS VENDIDOS DE JULIO 2026 EN JAPÓN?

A continuación, repasa el resto del Top 20 de la lista:

Puesto Título Copias vendidas Editorial 6 “One-Punch Man” 233,415 Shueisha 7 “Jujutsu Kaisen” 224,649 Shueisha 8 “Ichi the Witch” 216,467 Shueisha 9 Space Brothers 209,225 Kodansha 10 “Blue Box” 208,255 Shueisha 11 “Kagurabachi” 200,409 Shueisha 12 “Sakamoto Days” 185,413 Shueisha 13 “Chainsaw Man” 176,238 Shueisha 14 “Smoking Behind the Supermarket with You” 171,488 Square Enix 15 “The Ogre’s Bride” 168,658 Starts Shuppan 16 “Kingdom” 157,280 Shueisha 17 “Chiikawa” 137,209 Kodansha 18 “Haikyu!!” 137,209 Shueisha 19 “Medalist” 124,690 Kodansha 20 “Akane Banashi” 109,523 Shueisha

De esta manera, se confirma que Shueisha sigue dominando el mercado editorial japonés, con siete títulos propios dentro del ranking, entre ellos los exitosos “One Piece” y “Hunter x Hunter”.

El ranking de los 20 mangas más vendidos de Japón en julio del 2026 (Foto: @WSJ_manga / Oricon)

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