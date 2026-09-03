Una llamada telefónica que parecía ser una alerta de seguridad terminó convirtiéndose en una pesadilla para una mujer de Oakland, California. Jazz Powell-Loggins perdió los $12,145 que tenía en su cuenta después de que un desconocido se hiciera pasar por un representante de la compañía de servicios financieros Charles Schwab y la contactara con un tono desesperado.

El engaño comenzó cuando Powell-Loggins respondió una llamada procedente de un número que no reconocía. Al otro lado, un hombre comenzó a hablarle a los gritos y le aseguró que alguien estaba intentando “vender” o retirar el dinero de su cuenta, mientras él supuestamente trataba de ayudarla.

Una llamada diseñada para provocar pánico

La mujer contó a ABC 7 que la situación la tomó completamente por sorpresa y que la manera de hablar del supuesto empleado aumentó su preocupación.

“Y fue pánico, pánico inmediatamente. ‘Oye, alguien está intentando sacar tu dinero de tu cuenta, y estoy tratando de ayudarte. Oye, y por cierto, por cierto, soy un representante de Charles Schwab’”, relató.

Powell-Loggins intentó comprender qué estaba sucediendo y pidió al hombre que bajara la voz; sin embargo, el supuesto representante continuó hablando cada vez más fuerte.

“Y dije, ¿qué quieres decir con que alguien...? Dije, no entiendo qué. Relájate. Tú... no entiendo. No puedo escucharte. Y él estaba realmente alterado, y seguía hablando cada vez más fuerte. Dije, ¿de qué estás hablando?”, recordó.

En determinado momento, la víctima terminó la llamada porque tenía que atender una comunicación de su médico. Apenas dos minutos después, descubrió que algo había ocurrido con su cuenta: los $12,145 habían sido transferidos mediante una operación bancaria.

La víctima asegura que no entregó información

Powell-Loggins afirma que nunca proporcionó voluntariamente información a los estafadores. Aun así, Charles Schwab rechazó su solicitud de compensación y sostuvo que la operación pudo completarse porque ella habría proporcionado un código de verificación a un tercero.

La mujer niega haber entregado ese dato y no comprende por qué la compañía no asumió la pérdida. “He mostrado nada más que integridad y he estado con esta compañía. Y que me digan que creemos que tú tuviste algo que ver con esto. No te vamos a devolver ni un centavo. Buen viaje. Eso fue devastador para mí”, dijo.

La pérdida ocurrió además en un momento especialmente complicado para Powell-Loggins. Está fuera de su trabajo por una discapacidad relacionada con una lesión laboral y también enfrenta junto a su familia la batalla de su esposo contra el cáncer.

El dinero estaba destinado a su hijo

Para la mujer, los $12,145 no eran simplemente una cifra en una cuenta bancaria. Representaban parte de los planes que tenía para ayudar a su hijo a terminar sus estudios universitarios sin deudas y alcanzar sus objetivos personales.

“Eso fue devastador para mí”, dijo Powell-Loggins, “porque yo... mi trabajo era asegurarme de que mi hijo terminara la universidad sin deudas y ayudarlo a cumplir sus sueños”.

Charles Schwab manifestó su solidaridad con la víctima y calificó el caso como un ejemplo del crecimiento de los fraudes de suplantación de identidad.

“Simpatizamos con la señora Powell-Loggins, cuya experiencia es un desafortunado ejemplo del creciente fraude de suplantación... Aconsejamos a nuestros clientes que sean cautelosos, permanezcan alerta y protejan su información personal”, señaló la compañía a ABC 7.

Jazz Powell-Loggins, residente de Oakland, perdió los $12,145 que tenía en su cuenta tras ser víctima de una sofisticada estafa telefónica. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

¿Cómo pudieron sacar el dinero?

Jasika Bawa, líder de proyectos de seguridad de Google Chrome, explicó al medio citado que la llamada pudo haber funcionado como una táctica de distracción. Mientras Powell-Loggins recibía una avalancha de información alarmante, los delincuentes podrían haber estado realizando movimientos en su cuenta.

“Podría haber alertas informativas del banco que dijeran: ‘Oye, por cierto, acabamos de mover $1,000 de este lugar a otro’. Pero mientras estás al teléfono, ya sabes, siendo bombardeado con toda esta información estresante del atacante, podrías perderte ese tipo de información”, explicó Bawa.

La especialista también planteó que los delincuentes pudieron intentar acceder directamente a la cuenta mediante métodos automatizados.

“Yo diría que muchos PIN son muy cortos, como de cuatro dígitos. Incluso un atacante puede probarlos por fuerza bruta. Por fuerza bruta, queremos decir que simplemente pueden adivinar los PIN uno tras otro, porque son demasiado cortos”, afirmó.

Ahora Powell-Loggins busca recuperar su dinero por otras vías. La mujer tiene previsto llevar el caso a arbitraje y ya se comunicó con la policía y el FBI. Según ABC 7, los fondos terminaron en un banco de Ohio, mientras el caso vuelve a evidenciar una modalidad de fraude que utiliza llamadas urgentes y falsas alertas para provocar pánico y distraer a las víctimas.

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