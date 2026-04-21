Mucha atención, conductores de Florida: si recibieron una carta con sellos judiciales que parecen oficiales, en la que se les informa sobre una supuesta multa pendiente, la suspensión de su licencia o posibles acciones legales inmediatas si no responden, se trata de una estafa, según ha advertido el Departamento de Seguridad Vial del estado, que ya reporta un aumento de casos vinculados a este tipo de comunicaciones diseñadas para generar miedo y urgencia. ¿En qué consiste esta nueva modalidad delincuencial y cómo actuar ante un mensaje sospechoso? En los siguientes párrafos te lo contamos.

Una nueva ola de fraudes apunta directamente a quienes manejan en Florida: comunicaciones que parecen oficiales, hablan de supuestas infracciones y buscan presionar para lograr pagos inmediatos (Foto: Freepik)

LA NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA A CONDUCTORES DE FLORIDA

Aprovechándose del desconocimiento de muchos conductores sobre los procedimientos reales de las autoridades, delincuentes vienen sorprendiendo a numerosas personas con vehículo. Para ello utilizan información oficial con el fin de dar más credibilidad al engaño, algo clave para apoderarse del dinero y de los datos personales de los incautos. Pero ¿cómo operan exactamente?

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) dio a conocer en un comunicado el “esquema fraudulento en curso que involucra notificaciones judiciales falsificadas” que usan estos sujetos.

Envío de cartas: al ser muy similares a las oficiales, muchos automovilistas creen que son reales, cuando en realidad son falsas. La confusión aumenta porque aparentemente provienen de los tribunales de los condados de Florida y de oficinas judiciales relacionadas. “Son documentos que afirman que los destinatarios tienen multas de tránsito o de peaje pendientes y exigen el pago inmediato”, alerta el FLHSMV.

¿Qué contienen esos avisos fraudulentos?

Los avisos o mensajes fraudulentos se parecen mucho a la correspondencia oficial del gobierno, pues incluyen:

Menciones a artículos de la ley de Florida y a supuestos números de expediente que en realidad no existen.

Advertencias sobre posible suspensión de la licencia, bloqueo del registro del vehículo o incluso una sentencia en rebeldía.

Inclusión de códigos QR que llevan a páginas de pago que no pertenecen a ninguna entidad oficial.

“Citas en corte” asignadas sin haber sido pedidas o indicaciones para enviar dinero de forma inmediata.

Al respecto, el FLHSMV señala: “Estas comunicaciones no son emitidas por ningún tribunal, oficina del secretario judicial ni agencia estatal de Florida. Se recuerda a los residentes que las entidades gubernamentales oficiales no solicitan pagos a través de códigos QR, enlaces de terceros ni plataformas en línea no verificadas”.

Asimismo, recalcan que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida jamás se comunicará con alguien a través de un mensaje de texto exigiendo un pago o amenazando con la suspensión o el arresto.

Sellos judiciales, números de caso inventados y amenazas de suspensión de licencia: así lucen las cartas falsas que circulan entre automovilistas de Florida y que las autoridades ya han empezado a denunciar (Foto: FLHSMV)

¿QUÉ HACER SI RECIBO UN MENSAJE SOSPECHOSO?

Si recibes un mensaje o aviso en el que te exigen cumplir determinados pagos, bajo el argumento que tienes una deuda o infracción, haz lo siguiente:

Evita abrir cualquier enlace incluido en el mensaje.

No proporciones datos personales ni de tus cuentas bancarias o tarjetas.

Reporta el hecho de inmediato ante la Comisión Federal de Comercio y las autoridades policiales de su localidad.

RECUERDA: se recomienda desconfiar de cualquier notificación que exija pagos inmediatos o amenace con consecuencias extremas en muy poco tiempo. Antes de tomar decisiones o proporcionar información, verifica directamente con las oficinas oficiales y no a través de los contactos incluidos en la carta.

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