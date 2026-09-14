Costco está limitando la cantidad de aceite para motor que sus clientes pueden comprar mientras una escasez global de un ingrediente utilizado en los lubricantes sintéticos está provocando un fuerte incremento de los precios. La medida afecta a algunos productos Kirkland Signature y llega en un momento de presión sobre el mercado de combustibles y derivados del petróleo.

La cadena de almacenes estableció un límite de dos unidades cada siete días para determinados aceites. En su página web, un paquete de dos envases de 5 cuartos de aceite sintético Kirkland Signature 0W-20 o 5W-20, equivalente a 10 cuartos en total, aparece actualmente por $57.99.

El aceite Kirkland casi duplica su precio

Según l valor actual representa un incremento considerable frente a los aproximadamente $30 que este mismo volumen de aceite llegó a costar anteriormente, según el portal The Auto Wire. La diferencia evidencia la presión que está experimentando el mercado de lubricantes, especialmente en los productos fabricados con aceites base de mayor calidad.

El problema está relacionado principalmente con la disponibilidad del Group III, un tipo de aceite base altamente refinado que se utiliza ampliamente en la elaboración de lubricantes totalmente sintéticos y aceites de baja viscosidad.

Un paquete de 10 cuartos que anteriormente podía costar alrededor de $30 ahora aparece en la web de Costco por $57.99. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La reducción de la oferta comenzó a repercutir en las plantas que producen y envasan estos productos y, posteriormente, en los comercios.

Andrew Lipow, presidente de la consultora Lipow Oil Associates, explicó que la situación está concentrada en los suministros utilizados para fabricar lubricantes sintéticos.

“Lo que sabemos es que Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Corea proporcionan lo que se conoce como aceites base Group III”, dijo Lipow al New York Post.

¿Por qué hay escasez de aceite base?

El especialista añadió que estos productos tienen características que los hacen importantes para los lubricantes modernos.

“Se utilizan en aceites de motor sintéticos y mezclas sintéticas de aceite de motor y tienen cualidades de rendimiento superiores”, señaló.

La situación también se ha visto afectada por los daños y las interrupciones de producción provocados por el conflicto en Medio Oriente. De acuerdo con la Independent Lubricant Manufacturers Association, alrededor del 44% de la demanda habitual de aceites base Group III en Estados Unidos era abastecida desde el Golfo Pérsico antes de que una parte importante de ese suministro quedara fuera de servicio.

La interrupción de suministros en Medio Oriente afecta a fabricantes y distribuidores de lubricantes. (Foto referencial: Saul Loeb / AFP)

Uno de los principales golpes para la producción ocurrió en Qatar, donde resultó afectada la instalación Pearl de Shell, dedicada a convertir gas en líquidos y que suministraba alrededor de 30.000 barriles diarios, según la asociación.

Las reparaciones fueron estimadas en al menos un año, mientras que los inventarios agotados y la capacidad de producción dañada no pueden recuperarse rápidamente.

El problema ya llega a los consumidores

Lipow explicó que la reducción de la oferta está avanzando desde los productores hacia otros eslabones de la cadena.

“Sí, parece haber una escasez de suministro, y las plantas de envasado lo están viendo primero, seguidas por algunos minoristas”, afirmó.

La presión también se refleja en los precios generales de los lubricantes. El índice de precios al productor para lubricantes terminados aumentó aproximadamente 15.8% entre marzo y agosto, mientras que un estudio de la industria sobre 97 productos de aceite para motor encontró un incremento de 24.2% en los precios minoristas entre febrero y agosto.

El encarecimiento de los lubricantes incluso está afectando el costo de los servicios de mantenimiento.

Valvoline señaló que el aumento de los precios de estos productos estaba agregando aproximadamente entre $5 y $7 al costo de un cambio de aceite, según informes de la industria. Mientras tanto, el mercado sigue bajo presión y no se espera una recuperación inmediata del suministro.