Costco es conocido por su política de devoluciones flexible: sus clientes pueden devolver la mayoría de los productos si no están satisfechos y cancelar su membresía en cualquier momento para recibir un reembolso. No obstante, algunos artículos tienen condiciones especiales y deben devolverse dentro de un plazo determinado. Esta política hace que una gran cantidad de mercancía regrese a las tiendas y centros de distribución del mayorista estadounidense cada año. Pero, una vez que un cliente entrega un artículo y recibe su dinero, surge una duda para muchos compradores: ¿qué pasa después con esos productos? A continuación, te contamos lo que hace.

¿Qué hace Costco con los productos que devuelven sus clientes? Así terminan en subastas mayoristas (Foto: AFP)

¿QUÉ HACE COSTCO CON TODOS LOS PRODUCTOS QUE DEVUELVEN SUS CLIENTES?

Costco no da un único destino a los artículos devueltos: primero evalúa su condición y el tipo de producto. Según un informe de The Street, parte de esa mercancía pasa al proceso de liquidación de la cadena, que utiliza un mercado de subastas mayoristas operado por la empresa B-Stock.

“A través de B-Stock, este mercado vende de todo, desde ropa y electrónica hasta electrodomésticos, muebles, juguetes, comida y artículos deportivos. Esto no significa que todo sea de productos reacondicionados. Las subastas de B-Stock de Costco obtienen su inventario de diversas fuentes, además de las devoluciones de clientes, incluyendo mercancía sobrante”, publicó Slashgear, un sitio web de reseñas y noticias sobre tecnología y automóviles.

¿Qué deben presentar los compradores interesados en la subasta?

Los compradores estadounidenses que deseen participar de la subasta deben presentar certificados de reventa válidos emitidos en su estado.

Los compradores internacionales deben presentar prueba de actividad comercial, explicó B-Stock.

Los productos incluidos en las subastas de liquidación de Costco pasan por una revisión en sus centros de devoluciones, pero no necesariamente se comprueba si funcionan. De acuerdo con los reportes, la clasificación se basa principalmente en una inspección visual de su estado.

La mercancía que conserva su empaque original suele recibir la categoría A, mientras que los artículos con daños visibles, faltantes o piezas incompletas pueden clasificarse como categoría D. Por ello, quienes compran estos lotes deben considerar que algunos productos podrían estar abiertos, incompletos o no funcionar.

También hay restricciones para revender ciertos artículos adquiridos en las liquidaciones. Dependiendo del producto, no se permite comercializarlos fuera de un radio de unas 5 millas del lugar donde se vendieron originalmente.

Además, aunque Costco ofrece una política de devoluciones flexible, la empresa puede monitorear el historial de devoluciones de sus miembros. Si detecta un posible abuso de la política, puede marcar la cuenta e incluso cancelar la membresía, según Consumer Affairs.

Costco evalúa las devoluciones y, cuando no pueden volver a sus tiendas, parte de la mercancía se vende en lotes mediante subastas mayoristas operadas por B-Stock (Foto: AFP)