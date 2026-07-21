Cada vez que el manga “One Piece” entra en la recta final de un arco largo, los fans sacan la calculadora. Y es que la obra de Eiichirō Oda tiene fama de estirar sus historias más de lo que cualquier otra franquicia de acción se atrevería y eso genera una pregunta que vuelve cada cierto tiempo: ¿cuáles son, en serio, los arcos más extensos que ha tenido la serie hasta ahora? Así, con el arco de Elbaph todavía en desarrollo, esa lista acaba de moverse otra vez y vale la pena repasarla con calma.

Vale precisar que “One Piece” sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven pirata que parte al mar con el objetivo de encontrar un legendario tesoro y convertirse en el Rey de los Piratas.

Y, en su viaje, va reuniendo a los Sombrero de Paja, una tripulación de personajes con historias propias, que se enfrenta a gobiernos corruptos, figuras poderosas y secretos antiguos del mundo.

De esta manera, cada arco del manga presenta una nueva parada en esa travesía: una isla o región con su conflicto principal, un villano al mando y aliados locales que se cruzan en el camino de nuestro protagonista.

¿CUÁL ES EL ARCO MÁS LARGO DE “ONE PIECE” HASTA AHORA?

Según el conteo difundido por GameRant, el primer lugar de este ranking de “One Piece” lo ocupa el arco del País de Wano, que se extendió por 149 capítulos.

Detrás aparece Dressrosa, con 102 capítulos, la primera historia de la serie en romper la barrera de los 100.

Importante: ambos arcos llevan años sosteniéndose en los primeros puestos y, de momento, ningún otro tramo del manga se les ha acercado.

Puesto Arco Capítulos #1 País de Wano (Wano Country) 149 #2 Dressrosa 102 #3 Whole Cake Island 78 #4 Egghead 68 #5 Skypiea 66 #6 Elbaph (en curso) 64 #7 Arabasta 63

¿QUÉ LUGAR OCUPA EL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE” EN ESE RANKING?

Con el capítulo 1189 con fecha de publicación fijada para el domingo 26 de julio del 2026, el arco de Elbaph llega a 64 capítulos y con eso superó al de Arabasta, que se mantuvo por años como referencia de “arco largo” en la primera mitad de la historia.

De esta forma, Elbaph pasó a ubicarse en el sexto puesto del ranking general, justo por debajo de Skypiea.

Así, si el arco suma al menos tres capítulos más, alcanzaría a Skypiea y se convertiría en el quinto más largo de la serie.

Por si fuera poco, si llega a cinco capítulos adicionales, superaría también a Egghead y treparía hasta el cuarto lugar.

¿POR QUÉ EL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE” SE ESTÁ EXTENDIENDO TANTO?

El arco de Elbaph arrancó en el capítulo 1126 como parte de la Saga Final de “One Piece” y, desde entonces, ha combinado la llegada de los Sombrero de Paja a la isla de los gigantes con un extenso flashback centrado en el pasado del rey Harald y en la historia de Loki.

Y ese tipo de desarrollo, con líneas de tiempo paralelas, es lo que históricamente ha inflado la duración de otros arcos de la serie, como pasó antes con Wano y con Whole Cake Island.

El volumen 112 del manga "One Piece", creado por el aclamado autor Eiichiro Oda, recopila un total de 11 capítulos, abarcando desde el 1134 hasta el 1144 (Foto: Shueisha)

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