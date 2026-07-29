El ciberacoso escolar, la venganza y un misterioso accidente son el eje central de “Proyecto final” (“Final Project” en inglés), serie mexicana de Netflix que narra la historia de Tamara (Daniela Martínez Caballero), una estudiante que tras sufrir de acoso por parte de un profesor se cambia de escuela con la esperanza de empezar desde cero. Pero debido a su estilo, es rechazada por sus compañeros e incluso se convierte en el objetivo de una broma de Xavi (Tristán Maze). ¿Quiénes completan el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Este drama de suspenso explora la presión estética, la crueldad en internet y los límites de la venganza adolescente a través de los eventos que vive la protagonista, quien tras ser víctima de un broma pesada, decide reinventarse y hacer pagar a los que la dieron por muerta y no la auxiliaron.

Daniela Martínez Caballero es la protagonista de “Proyecto final”, que también cuenta con las actuaciones de Virgilio Delgado (“Nadie Nos Va a Extrañar”), Isabella Tena (“Mi corazón es tuyo”, “El amor es invencible”), Tristán Maze y Ian Sparrowe. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix de formato corto?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “PROYECTO FINAL”

1. Daniela Martínez Caballero como Tamara

Daniela Martínez Caballero, que fue parte de “Mi fortuna es amarte”, “Mi secreto”, “Golpe de suerte”, “Las hijas de la Señora García”, “Sed de venganza”, “El club perfecto“ y “Los hilos del pasado”, interpreta a Tamara, quien tras sufrir de acoso por parte de un profesor se cambia de escuela. Aunque su amigo Daniel le advierte del peligro, cae en los juegos de Xavi y sufre una gran desilusión.

Tras el fatídico evento, cambia por completo y regresa a la escuela como una nueva estudiante e inicia su plan de venganza contra Xavi, Samantha y Pato.

Tristán Maze asume el papel de Xavi y Daniela Martínez Caballero asume papel de Tamara en la serie mexicana "Proyecto final" (Foto: Netflix)

2. Isabella Tena como Samantha

Isabella Tena, que apareció en telenovelas como “Mi corazón es tuyo”, “Sueño de amor”, “Como dice el dicho”, “Mi marido tiene familia”, “Mi marido tiene más familia”, “El amor invencible” y “El amor no tiene receta”, da vida a Samantha, la novia de Xavi que se pone celosa del acercamiento entre su pareja y la nueva estudiante. Para vengarse, organiza una fiesta e invita a Tamara.

En la serie mexicana "Proyecto final", Samantha (Isabella Tena) ataca a Tamara por celos a pesar de que ella enganó a su novio (Foto: Netflix)

3. Tristán Maze como Xavi

Tristán Maze, que anteriormente participó en producciones como “Juegos de amor y poder”, “Contrato de corazones, tú y yo” y “Hermanas, un amor compartido”, da vida a Xavi, el estudiante más popular de la escuela. Decide conquistar a Tamara como parte de una broma, pero poco a poco se enamora de ella, incluso supera un trauma provocado por un secreto de su padre.

Daniela Martínez Caballero da vida a Tamara y Tristán Maze da vida a Xavi en la serie mexicana "Proyecto final" (Foto: Netflix)

4. Ian Sparrowe como Pato

Ian Sparrowe, que anteriormente fue parte del cortometraje “Anima”, se encarga de interpretar a Pato en “Proyecto final”. Se trata de el amigo de Xavi que está al tanto de los planes de conquistar a Tamara. Además, es muy cercano a Samantha.

Ian Sparrowe asume el papel de Pato en la serie mexicana "Proyecto final", que se estrenó el 29 de julio de 2026 (Foto: Netflix)

5. Virgilio Delgado como Daniel

Virgilio Delgado, que fue parte de las series “¿Te acuerdas de mí?”, “Rutas de la vida”, “La madrastra”, “Vecinos”, “Más allá de ti”, “Eternamente Amándonos”, “Nadie nos va a extrañar” y “El precio de amarte”, asume el papel de Daniel, el amigo de Tamara que le advierte de los planes secretos de Xavi.

Virgilio Delgado da vida a Daniel en la serie mexicana "Proyecto final", que explora el ciberacoso escolar (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “PROYECTO FINAL” ?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Proyecto final”, “Tamara, una chica gótica atormentada por un secreto que juró dejar atrás, se cambia de escuela en busca de un nuevo comienzo. Pero pronto se convierte en el blanco de un acoso incesante en las redes sociales. En el colegio conoce a Xavi, el chico más popular del lugar, que se propone seducirla para ganar un retorcido desafío…, hasta que la conexión entre ambos se vuelve real.

Pero cuando un usuario anónimo empieza a publicar evidencia de su pasado y el hostigamiento pasa de la humillación pública a las amenazas contra su vida, se da cuenta de que alguien no busca solo destruirla, lo que quiere es borrarla. En lugar de desaparecer, Tamara convierte el miedo en poder y se reinventa para regresar con más fuerza y una decisión inalterable: vengarse de todos los que quisieron doblegarla, cueste lo que cueste.”

¿CÓMO VER “PROYECTO FINAL” ?

“Proyecto final” se estrenó el miércoles 29 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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