En la película "Cría siniestra", la actriz Siiri Solalinna interpreta un doble papel: el de Tinja, una gimnasta de 12 años, y el de Alli, una extraña criatura doppelgänger (Foto: Silva Mysterium Oy / Film i Väst / Hobab)
En la película "Cría siniestra", la actriz Siiri Solalinna interpreta un doble papel: el de Tinja, una gimnasta de 12 años, y el de Alli, una extraña criatura doppelgänger (Foto: Silva Mysterium Oy / Film i Väst / Hobab)
Carla Ocaña
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Si eres de los que quiere pasar el fin de semana de (o Noche de Brujas) en casa con una buena película frente a la TV, esta nota es para ti. Y es que aquí reuní seis cintas del catálogo de la popular plataforma de streaming que funcionan muy bien para una maratón de , ya que incluyen: criaturas nacidas de un huevo, demonios argentinos, vampiros en el Misisipi de los años 30 y hasta un programa de entrevistas que se sale de control en vivo. ¡Alista tu canchita y prepárate para darles play!

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Vale precisar que, en el listado, el abanico de subgéneros es amplio: body horror, terror sobrenatural, found footage, cine de vampiros y criaturas feroces.

Además, cinco de las seis propuestas tiene clasificación 16+, así que esta selección apunta sobre todo al público adulto.

LAS PELÍCULAS DE TERROR QUE DEBES VER EN NETFLIX ESTE HALLOWEEN

1. “Un lugar en silencio” (2018)

Empiezo la lista con “Un lugar en silencio”, película en la que John Krasinski dirige y actúa junto a Emily Blunt y Millicent Simmonds.

Esta sigue a una familia que vive aislada y evita cualquier ruido para no atraer a unas criaturas aterradoras.

  • la clasifica 13+. Es decir, es la más accesible del grupo.
El actor John Krasinski en una de las escenas más memorables e icónicas del thriller postapocalíptico de terror "A Quiet Place" (Foto: Platinum Dunes / Sunday Night / Paramount Pictures)
El actor John Krasinski en una de las escenas más memorables e icónicas del thriller postapocalíptico de terror "A Quiet Place" (Foto: Platinum Dunes / Sunday Night / Paramount Pictures)

2. “Cría siniestra” (2022)

Hanna Bergholm, por su parte, dirige “Cría siniestra”, la historia sobre Tinja, una joven gimnasta cuya madre se obsesiona con mostrar en redes sociales la imagen de una familia perfecta.

Una noche, la chica encuentra un huevo, lo cuida en secreto y de él nace una criatura peligrosa.

  • la ofrece con audio en su idioma original y en español.

3. “De noche con el diablo” (2023)

Por otro lado, Cameron y Colin Cairnes ambientan la trama de “De noche con el diablo” en Halloween de 1977, durante la transmisión en vivo de un programa de entrevistas nocturno que busca recuperar audiencia.

Aquí, el reconocido actor David Dastmalchian lidera el elenco.

  • ¿Cómo ver la película? Con una suscripción activa a .

4. “Cuando acecha la maldad” (2023)

En “Cuando acecha la maldad”, Demián Rugna sigue a dos hermanos en un pueblo remoto que intentan contener una epidemia diabólica.

  • Si quieres disfrutar de la cinta sin problemas, este es su en Netflix.

5. “La sustancia” (2024)

“La sustancia” (en su idioma original: “The Substance”) es el filme con el que Coralie Fargeat cuenta cómo Elisabeth Sparkle, una exestrella despedida de su propio programa, toma una droga que promete devolverle la juventud siempre que respete las reglas.

  • Demi Moore y Margaret Qualley protagonizan esta producción ya disponible en .

6. “Pecadores” (2025)

Cierro la lista con “Pecadores” (o “Sinners”). Aquí, Ryan Coogler dirige a Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld y Miles Caton en la historia de unos gemelos que regresan en 1932 a su pueblo de Misisipi para abrir un club y atraen un mal antiguo.

  • Puedes ver este galardonado largometraje ahora mismo con una suscripción activa a .
"Sinners" es una película del director Ryan Coogler que se desarrolla a lo largo de 137 minutos de metraje (Foto: Proximity / Warner Bros.)
"Sinners" es una película del director Ryan Coogler que se desarrolla a lo largo de 137 minutos de metraje (Foto: Proximity / Warner Bros.)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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