Cada vez que Eiichirō Oda revela la portada de un nuevo tomo de “One Piece”, la comunidad de fans abre la lupa y la conversación se enciende en redes sociales. Así, esta vez, la ilustración junta al protagonista y al villano central de la historia en una sola imagen. Y, por supuesto, este lanzamiento trae bastante para analizar: expresiones, paleta de colores y guiños a la etapa actual de la obra. Así, si quieres saber qué muestra exactamente el visual, qué contiene el volumen 116 del manga y cuándo llega a las librerías, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la portada se publicó el pasado domingo 22 de noviembre del 2026, a través del perfil oficial @Eiichiro_Staff en X.

Y la ilustración está dividida en dos: a la izquierda aparece Nerona Imu y a la derecha Monkey D. Luffy en Gear 5.

Resulta que ambos miran de frente, mientras que el villano luce su primera transformación.

Además, el fondo detrás de Imu es rojo y el de Luffy es blanco, una lógica que se repite en el logo: degradado rojo y negro para el primero, y dorado para el segundo.

Finalmente, es importante indicar que el tomo se titula “El rey del mundo” (“世界の王” o “Sekai no Ō”).

Esta es la portada oficial del Volumen 116 del manga "One Piece", titulado "El rey del mundo" (Foto: Shueisha)

¿QUÉ COLORES TIENE NERONA IMU EN LA PORTADA DEL VOLUMEN 116 DE “ONE PIECE”?

Con esta ilustración, se confirma el esquema de color oficial del personaje: lo cierto es que Imu tiene piel roja intensa con lunares blancos y sus tatuajes también son blancos. Por otro lado, su capa combina dos tonos: rojo y negro.

Los cuernos del villano, por su parte, son negros y sus ojos muestran tres anillos de colores distintos: dorado el exterior, naranja el central y rojo la pupila.

¿Y Luffy? Pues, el protagonista de “One Piece” aparece en su Gear 5 tradicional.

¿QUÉ CAPÍTULOS INCLUYE EL VOLUMEN 116 DE “ONE PIECE”?

Este tomo recopila 11 capítulos, del 1180 al 1190, y cuenta con 216 páginas en formato tapa blanda.

Cabe resaltar que estos capítulos ya fueron publicados semanalmente en la revista Weekly Shōnen Jump, por lo que el volumen funciona como una recopilación especial de sucesos importantes del arco de Elbaph.

¿CUÁNDO SE LANZA EL VOLUMEN 116 DE “ONE PIECE”?

El tomo sale en Japón el viernes 4 de diciembre del 2026, con el antecedente de que el volumen 115 se lanzó el 3 de julio del mismo año.

Y, para la edición en inglés, Viz Media publicará el volumen 114 el 2 de marzo del 2027, de modo que el 116 podría llegar recién en el 2028.

Monkey D. Luffy es el protagonista de la franquicia anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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