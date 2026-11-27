“Black Clover” vive uno de sus mejores momentos en pantalla. Y es que la segunda temporada del anime de la franquicia creada por Yūki Tabata, que se emite a través de Crunchyroll, está en pleno desarrollo. Así, el episodio 9 de esta entrega de la producción llega justo después de un capítulo que dejó a Yuno, Langris y Finral contra las cuerdas frente a Zenon, y esa batalla sigue abierta. Por eso, si no te quieres perder ninguna actualización del show televisivo, aquí te cuento cuándo se estrena y a qué hora puedes verlo.

Vale precisar que, en la ficción, Zenon cerró un pacto con Beelzebub y adoptó una forma de diablo más completa.

En ese sentido, ahora esperamos ver a nuestros héroes en una situación límite bajo el ataque del villano que posee el Corazón del Diablo.

Resulta que Yuno, vicecapitán del Amanecer Dorado (Golden Dawn), se frustra al no poder proteger a sus compañeros y un grimorio cae frente a él. Entonces, deberá ir más allá de su magia de viento actual para frenar a su rival.

En paralelo, también seguiremos a los Toros Negros (Black Bulls), quienes viajan a bordo del Raging Black Bull para rescatar a Yami, mientras el ritual del Qliphoth se acerca a abrir la segunda puerta del inframundo.

Antes de continuar, mira una escena de “Black Clover” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Este episodio del anime, titulado “Yuno Grinberryall”, equivale al capítulo 179 de toda la serie y se estrena el sábado 28 de noviembre del 2026.

De esta manera, la producción mantiene el ritmo semanal de lanzamiento que la ha caracterizado desde sus inicios.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

En Japón, el episodio 9 de la segunda temporada de “Black Clover” se emite a las 11:00 p.m. (hora local) a través de TV Tokyo y sus cadenas asociadas.

Y, eventualmente, el capítulo llega al streaming internacional de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del sábado 28 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del sábado 28 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del sábado 28 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del sábado 28 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del sábado 28 de noviembre España 5:00 p.m. del sábado 28 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

“Black Clover” está disponible de forma exclusiva en Crunchyroll para quienes se encuentran fuera de Japón.

Por lo tanto, para disfrutar de este episodio sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

La batalla entre Zenon Zogratis y Yuno Grinberryall se desarrolla en el episodio 9 de la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

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