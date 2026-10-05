“Black Clover” regresó a las pantallas con su esperadísima temporada 2 y trajo consigo música nueva para acompañar la continuación de la historia de Asta. Así, a través de las redes sociales, los fans de la franquicia ya comentan sobre el opening y el ending de esta importante etapa del anime de Crunchyroll. En ese sentido, si te gustaría saber cuál es el título de las canciones, quiénes las interpretan, cómo disfrutarlas online y más detalles al respecto, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la adaptación del manga de Yuki Tabata figura entre los regresos más esperados de la temporada de otoño en el mundo del anime.

Y es que la serie de fantasía y acción, firmada por Studio Pierrot, llegó a las pantallas después de una casi interminable pausa de cinco años.

De esta manea, la segunda entrega del show televisivo continúa justo donde terminó la primera, la cual cerró en el 2021 tras 170 episodios.

¿CÓMO ES EL OPENING DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

El opening de esta tanda de episodios de “Black Clover” se titula ‘Kienai Riyuu’ (o ‘La razón que no desaparece’) y lo interpreta la banda de rock WANIMA.

Cabe resaltar que el tema debutó oficialmente con el capítulo 1 de la temporada, “War Begins”, el cual fue emitido el pasado sábado 3 de octubre del 2026.

Sin embargo, de forma previa, la canción ya había aparecido en el tráiler principal de esta entrega de la producción.

Sea como sea, después del lanzamiento del episodio, el anime publicó la versión sin créditos en YouTube. Y, si todavía no la has disfrutado, puedes darle ‘play’ debajo de esta líneas.

¿QUIÉN INTERPRETA EL ENDING DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Por otro lado, el ending de la temporada 2 de “Black Clover” se titula ‘Yellow Brick Road’ y está a cargo de la agrupación ONE OR EIGHT.

Y, al igual que el opening, la versión sin créditos de este cierre también está disponible en YouTube.

¿CÓMO VER “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Crunchyroll transmite la serie en exclusiva en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, CEI, subcontinente indio y sudeste asiático.

Por lo tanto, para disfrutar de los capítulos semanales del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Asta y Yuno en sus formas avanzadas durante la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

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