La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond marca un capítulo importante en la historia del agente 007. El actor británico asumirá el papel que dejó Daniel Craig después de su despedida en No Time to Die. Sin embargo, su interés por convertirse en el famoso espía viene de mucho antes. En 2012, cuando todavía era conocido mundialmente por interpretar a Edward Cullen en la saga Crepúsculo, ya había manifestado que le gustaría encarnar al personaje, aunque consideraba que todavía no era el momento adecuado.

En una entrevista concedida a la publicación británica Shortlist durante el verano de 2012, Robert Pattinson fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en el próximo James Bond. Su respuesta fue afirmativa, pero hizo una precisión sobre su edad y la imagen que debía proyectar el intérprete del agente secreto.

¿Qué dijo Robert Pattinson en 2012 sobre interpretar a James Bond?

“Sí, definitivamente, pero más bien dentro de 20 años”, respondió el actor cuando le preguntaron si quería interpretar a James Bond. En ese momento, Daniel Craig se encontraba cerca del estreno de Skyfall, su tercera película como el agente 007, mientras Pattinson se preparaba para despedirse de Edward Cullen con La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2.

El actor explicó que no le parecía una buena idea elegir a un James Bond demasiado joven y con apariencia de recién llegado. “Creo que no habría nada peor que decir: “¡Busquemos un Bond de rostro juvenil!”. Esa sería la peor idea del mundo", comentó.

Robert Pattinson también consideraba que quien asumiera el papel después de Daniel Craig debía tener cierta experiencia y una historia detrás. “Después de Daniel Craig, tienes que tener cierto recorrido”, señaló. Incluso bromeó con que, si el personaje fuera un joven de apariencia refinada, tendría que atravesar situaciones difíciles desde las primeras escenas. “Tendría que hacer la primera película con un brazo o algo así”, agregó.

Daniel Craig interpretó a James Bond en cinco películas, desde Casino Royale (2006) hasta Sin tiempo para morir (2021), su despedida como el agente 007. | Foto: Sony Pictures Releasing

¿Cuánto tiempo pasó hasta que Robert Pattinson se convirtió en James Bond?

La predicción de Pattinson no se cumplió exactamente como la imaginaba. En lugar de esperar 20 años, el actor necesitó apenas 14 para conseguir el papel del agente 007. Su elección se produce después de la salida de Daniel Craig de la franquicia, tras protagonizar Sin tiempo para morir (No Time to Die).

Robert Pattinson será, además, el primer James Bond de la nueva etapa de la saga bajo la propiedad de Amazon MGM Studios. El proyecto estará dirigido por Denis Villeneuve, cineasta que ya trabajó con el actor en Dune: Parte tres.

El británico habría superado en las últimas rondas de audiciones a otros candidatos, entre ellos Jack Lowden, Callum Turner, Josh O’Connor y Nicholas Hoult.

Imagen promocional de Robert Pattinson como el nuevo James Bond tras anunciarse al actor británico como el séptimo intérprete del icónico agente 007. | Foto: Amazon MGM Studios

¿Qué dijo Robert Pattinson tras ser elegido como el nuevo James Bond?

Después de confirmarse su incorporación, Pattinson expresó su entusiasmo por asumir uno de los personajes más reconocidos del cine.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de toda una vida”, manifestó en un comunicado. También aseguró que el proyecto representaba un sueño hecho realidad y que estaba emocionado por trabajar con el equipo de la película.

Por su parte, Denis Villeneuve destacó las cualidades del actor y le dio la bienvenida a la franquicia. “Tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. No puedo esperar para comenzar”, señaló el director.

La nueva película contará con Amy Pascal, productora de la franquicia Spider-Man, y David Heyman, responsable de la saga Harry Potter, como productores. Tanya Lapointe será productora ejecutiva, mientras que el guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders.