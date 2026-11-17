Tras meses de rumores, apuestas y listas de candidatos, James Bond tiene nuevo rostro y le pertenece a un exitoso actor que lleva años moviéndose entre el cine independiente y las grandes franquicias: ni más ni menos que Robert Pattinson, quién ocupará el lugar de Daniel Craig en la saga “007”. Así, si quieres saber más respecto a su elección, aquí te cuento qué confirmó el estudio, quiénes están detrás de la próxima película de este universo ficticio y qué datos siguen sin respuesta oficial.

Vale precisar que la nueva cinta será la entrega número 26 de la saga cinematográfica y la primera que se prepara con Amazon MGM Studios al mando creativo de la marca.

Además, la dirección del largometraje está en manos de un cineasta con una trayectoria marcada por la ciencia ficción y el suspenso: el reconocido Denis Villeneuve.

Antes de continuar, mira el anuncio que confirma al siguiente intérprete detrás del agente 007:

EL ANUNCIO DE ROBERT PATTINSON COMO EL NUEVO JAMES BOND

A los 40 años, Robert Pattinson se convierte en el séptimo actor en interpretar a James Bond en la serie oficial de películas.

Y es que lo anteceden Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quien protagonizó cinco filmes: desde “Casino Royale” (2006) hasta “No Time to Die” (2021).

Cabe resaltar que, a través del comunicado oficial del anuncio, publicado el pasado lunes 16 de noviembre del 2026, Pattinson calificó el papel como el honor de su vida.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LA PELÍCULA 26 DE JAMES BOND?

Por otro lado, Denis Villeneuve dirige la cinta a partir de un guion de Steven Knight, mientras que Amy Pascal (Pascal Pictures) y David Heyman (Heyday Films) producen, con Tanya Lapointe como productora ejecutiva.

Y, respecto a los antecedentes de los creativos, Villeneuve firma la trilogía “Dune”, “Prisoners”, “Sicario”, “Arrival” y “Blade Runner 2049”. Knight, por su parte, es el autor de “Peaky Blinders”, “House of Guinness”, “Burnt”, “Spencer” y “Locke”.

Importante: Pattinson ya trabajó con Villeneuve en “Dune: Part Three”, donde le da vida al villano Scytale.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA NUEVA PELÍCULA DE JAMES BOND?

El estreno de la película está previsto para el 2028, sin título ni fecha exacta confirmada hasta el momento.

Es decir, cuando la producción llegue a la cartelera, habrán pasado siete años desde “No Time to Die”, la mayor pausa en la historia de la franquicia.

Finalmente, BBC recoge reportes sobre un presunto compromiso de Pattinson para tres largometrajes.

¿QUÉ PELÍCULAS DE ROBERT PATTINSON DESTACAN EN SU FILMOGRAFÍA?

Debajo de estas líneas, hacemos un repaso por los títulos más destacados de la filmografía del actor:

“Harry Potter y el cáliz de fuego”: su salto a la fama como Cedric Diggory.

su salto a la fama como Cedric Diggory. “Crepúsculo”: la saga de vampiros que superó los 3,000 millones de dólares en taquilla.

la saga de vampiros que superó los 3,000 millones de dólares en taquilla. “Good Time” y “The Lighthouse”: cine independiente y de autor.

y cine independiente y de autor. “Tenet”: su paso por el cine de Christopher Nolan, a quien volvió a encontrar en “The Odyssey” , como el Antinoo de la película.

su paso por el cine de Christopher Nolan, a quien volvió a encontrar en , como el Antinoo de la película. “The Batman” (2022) : proyecto con una secuela en producción.

: proyecto con una secuela en producción. “Mickey 17”, “Die, My Love”, “The Drama” y “Primetime”, sus trabajos más recientes.

El logotipo oficial de "007", la franquicia cinematográfica sobre James Bond, el agente secreto británico creado por el escritor Ian Fleming (Foto: Amazon MGM Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí