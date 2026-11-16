Robert Pattinson se convertirá oficialmente en el nuevo James Bond. Amazon MGM Studios confirmó que el protagonista de The Batman asumirá el papel del famoso agente secreto 007, poniendo fin a meses de especulaciones sobre quién reemplazaría a Daniel Craig, cuya última aparición como el personaje fue en No Time to Die (2021). El actor británico recibió la noticia como uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria y calificó la oportunidad como “un honor para toda la vida”. Asimismo, dijo que interpretar al agente secreto representa un sueño hecho realidad.

La elección de Pattinson se produce después de una competencia en la que también fueron mencionados otros actores como Nicholas Hoult, Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden; sin embargo, el protagonista de Crepúsculo terminó destacando entre los candidatos para quedarse con uno de los personajes más reconocidos del cine.

Así, a sus 40 años, Pattinson llega a la icónica franquicia tras consolidarse como una de las grandes estrellas de Hollywood.

El británico calificó esta oportunidad como “un honor para toda la vida” y aseguró que interpretar al personaje representa un sueño hecho realidad. (Foto: Miguel Medina / AFP) / MIGUEL MEDINA

De ‘Harry Potter’ y ‘Crepúsculo’ a convertirse en el agente 007

El camino de Pattinson hacia James Bond comenzó mucho antes de convertirse en una estrella internacional. Su interés por la actuación apareció durante su etapa escolar, cuando se incorporó al Barnes Theatre Club, una agrupación de teatro en la que empezó trabajando detrás del escenario. En una entrevista concedida a Your Local Guardian en 2008, recordó cómo comenzó su relación con la interpretación: “No sería actor si no fuera por ese pequeño club”. Su primera gran oportunidad llegó en 2005, cuando interpretó a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego.

Tres años después consiguió el papel que cambiaría su vida: Edward Cullen en Crepúsculo. La adaptación de las novelas de Stephenie Meyer dio origen a cinco películas protagonizadas junto a Kristen Stewart, cuya recaudación mundial superó los US$3.000 millones hasta 2012.

Aunque la franquicia lo convirtió en un ídolo juvenil, Pattinson decidió alejarse de esa imagen y buscar personajes diferentes. Trabajó con directores reconocidos como David Cronenberg, Werner Herzog y Robert Eggers, además de participar en películas variadas como Cosmópolis, Queen of the Desert y The Lighthouse.

Su trayectoria comenzó con Harry Potter y el cáliz de fuego. (Foto: Warner Bros.)

‘The Batman’ y su consolidación como protagonista de Hollywood

Su regreso a las grandes producciones llegó con Tenet (2020), de Christopher Nolan. Posteriormente con The Batman (2022), dirigida por Matt Reeves. En esta última película interpretó al superhéroe de Gotham junto a Zoë Kravitz y Paul Dano. Según la BBC, la producción consiguió el segundo mejor estreno en Norteamérica durante la pandemia, solamente por detrás de Spider-Man: No Way Home. Su interpretación recibió comentarios positivos de la crítica y permitió que el actor llegara a una audiencia más amplia.

En los últimos años, Pattinson también participó en proyectos como Mickey 17, The Drama, The Odyssey y Dune: Part Three. En esta última producción volvió a trabajar con Denis Villeneuve, precisamente el director que estará al frente de la próxima película de James Bond.

Su papel en The Batman (2022) lo consolidó como una estrella global. (Foto: Warner Bros.)

¿Quién dirigirá la nueva película de James Bond?

La próxima entrega de la franquicia estará dirigida por Denis Villeneuve, responsable de películas como Dune, mientras que el guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Será la primera película de James Bond bajo el control creativo de Amazon MGM Studios.

Con este anuncio, Pattinson se convierte en el séptimo actor elegido oficialmente para interpretar al agente secreto en la pantalla grande.

El estudio también presentó un adelanto promocional en el que aparece el intérprete vestido con un esmoquin y apuntando con un arma hacia la cámara, antes de mostrar el mensaje: “James Bond regresará”.