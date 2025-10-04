La última vez que elaboré una nota sobre Robert Pattinson fue cuando él y Jennifer Lawrence hablaron sobre la importancia de ser padres a la hora de actuar. Hoy nuevamente escribo acerca del artista debido a que hace poco reveló cómo ha cambiado tras convertirse en progenitor.

El tema en cuestión lo mencionó durante una entrevista que le hizo la revista Icon para un nuevo artículo. Si bien este se publicará el 14 de octubre, el medio compartió en Instagram (@icon.america) unas cuantas declaraciones del artista sobre lo que vive a raíz de la paternidad y eso es justo lo que te daré a conocer aquí.

“Tengo mucha más paciencia. Es curioso, ni siquiera es paciencia. De verdad disfruto estar con bebés. Me sorprendió”, indicó Robert Pattinson, según la publicación realizada en la mencionada red social. “También es curioso cómo empiezas a tener conversaciones normales y reales sobre cosas como la escuela o la guardería... es tan extraño”, continuó.

“Ahora tengo que usar…”

“Es como si hubiera una especie de atracción gravitatoria... Ahora tengo que usar chaquetas acolchadas y pantalones cortos cargo de Patagonia. Simplemente tengo que hacerlo”, recalcó el actor, que se convirtió en padre en marzo de 2024, cuando su prometida Suki Waterhouse dio a luz a su hija, cuyo nombre no ha sido revelado.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse comenzaron su relación en 2018. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Cabe mencionar que, en febrero de este año, Robert Pattinson habló con Extra en la alfombra roja del estreno mundial de ‘Mickey 17’ en Londres y ofreció su perspectiva sobre la crianza de los hijos desde que él y Waterhouse dieron la bienvenida a su pequeña.

“Soy un experto en…”

“Odio alardear de ello, pero mi hija ha dormido de maravilla desde que nació”, aseguró en ese entonces. “Soy un experto en lo que respecta al pañal oculto, cuando el bebé ni siquiera sabe que le han cambiado el pañal”, agregó.

Robert Pattinson es un actor, modelo, productor y cantante británico. (Foto: Anna KURTH / AFP) / ANNA KURTH

Películas destacadas de Robert Pattinson

‘Twilight’ (2008)

‘The Twilight Saga: New Moon’ (2009)

‘The Twilight Saga: Eclipse’ (2010)

‘The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1’ (2011)

‘The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2’ (2012)

‘Remember Me’ (2010)

‘Water for Elephants’ (2011)

‘Cosmopolis’ (2012)

‘The Rover’ (2014)

‘Maps to the Stars’ (2014)

‘Good Time’ (2017)

‘High Life’ (2018)

‘The Lighthouse’ (2019)

‘Tenet’ (2020)

‘The Batman’ (2022)

