La paternidad les cambió sus vidas, tanto a nivel personal, como profesional. Así lo dejaron en claro Jennifer Lawrence y Robert Pattinson durante una conferencia de prensa en el 78° Festival Anual de Cine de Cannes. Ahí, de acuerdo a People, ambos artistas resaltaron la importancia de ser progenitores a la hora de actuar.

Tengamos en cuenta que los dos actores protagonizan la cinta ‘Dy, My Love’, que, según la citada fuente, es una adaptación de la novela de Ariana Harwicz de 2017 sobre una madre primeriza que desarrolla depresión posparto y entra en psicosis.

Justamente, a raíz de esa película, Jennifer y Robert están compartiendo bastante frente a los medios, ya que están en la etapa de publicidad de la cinta. A continuación, te compartiré cuáles fueron las recientes declaraciones de los dos.

“Tener hijos lo cambia todo. Cambia toda tu vida. Es brutal e increíble”, sostuvo la actriz ganadora del Oscar, quien comparte un hijo de 3 años, Cy, y un recién nacido con su esposo Cooke Maroney. Pattinson, por otro lado, que es padre de una hija de un año con Suki Waterhouse, dijo: “Creo que, de las maneras más inesperadas, tener un bebé te da la mayor cantidad de energía e inspiración después. Es un tipo de energía diferente”.

Jennifer Lawrence es una actriz y productora de cine estadounidense. (Foto: Marc Piasecki / FilmMagic / Getty Images) ×

“Recomiendo encarecidamente tener hijos si quieres ser actor”

Después, Lawrence, señaló que el ser madre influye en su trabajo y que ha aprendido cosas de sus pequeños. “O sea, no sabía que podía sentir tanto, y mi trabajo tiene mucho que ver con las emociones, y me han abierto un mundo nuevo. Es casi como sentir una ampolla o algo así, tan sensible. (Mis hijos) han cambiado mi vida, obviamente, para mejor, y me han cambiado creativamente. Recomiendo encarecidamente tener hijos si quieres ser actor”, recalcó.

Robert Pattinson es un actor, modelo, productor y cantante británico. (Foto: Lionel Hahn / Getty Images) ×

A raíz de esas palabras, Robert se mostró de acuerdo con lo expresado por su colega. Pero también indicó que su hija, “desde que nació, ha revitalizado mi forma de abordar el trabajo, y sí, al día siguiente eres una persona completamente diferente”. No cabe duda que ambas estrellas están pasando por un momento sumamente especial en sus vidas.