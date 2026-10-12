De rivales a socios y compañeros. Se llegaron a “odiar” y hoy el panorama es totalmente distinto, pues han forjado un gran amistad. Dos de las mayores leyendas del cine de acción de Hollywood estuvieron por muchos años bajo una intensa rivalidad que se inició en 1977 durante la ceremonia de los Globos de Oro y desde ahí Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone no solo han forjado una carrera llena de premios y protagónicos memorables, sino que el tema siempre estuvo presente siendo recurrente en entrevistas y presentaciones. Años después, las cosas mejoraron notablemente y una sociedad en los negocios acabó con la tensión al punto que compartieron créditos en la saga “Los indestructibles” (The Expendables) y protagonizando juntos la película de acción ‘Plan de escape’ (Escape Plan, 2013). Ahora, con 80 años, la estrella de ‘Rocky’ recuerda esos tiempos y es enfático en afirmar que ahora son “buenos amigos”. Aquí más detalles de esta historia.

Una rivalidad que se robó el protagonismo

Todo se inició en 1977 cuando ambos llegaron a la gala y tuvieron un encuentro que no terminó nada bien. Stallone fue nominado a Mejor Actor por ‘Rocky’ y Schwarzenegger como Nueva Estrella del Año por ‘El Gran Guardaespaldas’. Según ha relatado en diversas ocasiones, Schwarzenegger se rio de él cuando perdió una de las categorías; la tensión escaló cuando ‘Rocky’ ganó como Mejor Película y Stallone, supuestamente en respuesta, le arrojó un jarrón o maceta con flores.

Ahí no quedó todo, pues la enemistad se intensificó en los años siguientes con una fuerte competencia por la taquilla (como en 1982 con ‘Conan el bárbaro’, ‘Rocky III’ y ‘Rambo’), disputas por sus físicos, salarios y hasta bromas pesadas en la industria. Con el tiempo, la rivalidad de dos décadas se transformó en una estrecha amistad y socios comerciales en proyectos como Planet Hollywood o la saga ‘Los indestructibles’.

La enemistad se intensificó en los años siguientes con una fuerte competencia por la taquilla, disputas por sus físicos, salarios, entre otros. .(Foto: Dave Benett/Getty Images) / Dave Benett

Sylvester Stallone confiesa que son “buenos amigos”

Durante un panel de PaleyFest NY 2026 el sábado 10 de octubre como parte del estreno de su comedia dramática de crimen ‘Tulsa King’, Sylvester Stallone no pudo evitar hacer una comparación de la historia de la ficción entre su personaje, Dwight Manfredi, y Bill Bevilaqua, que lo interpreta Frank Grillo ,con lo que le sucedió en la vida real.

“Hay cierta camaradería... hay respeto. Somos personas muy parecidas (…) Es como Schwarzenegger y yo. Ahora somos buenos amigos. Nos hemos vuelto más tranquilos. Pero tienes a estos dos tipos que son rivales, y a veces te das cuenta de que en la vida real eso te impulsa a superarte. Eso es todo”, según reporta People.

Durante mucho tiempo, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone fueron considerados archienemigos en la industria de Hollywood. (Foto: Ethan Miller / Getty Images via AFP) / ETHAN MILLER

Y es que las cosas han mejorado notablemente entre ambos. En 2022, Stallone afirmó que se “odiaban profundamente” en la década de 1990, pero que, al final de la década, su rivalidad había disminuido. Por su parte, Schwarzenegger dijo en 2025 que “nos atacábamos mutuamente, hacíamos cosas desagradables y decíamos cosas horribles el uno del otro, y todas esas tonterías”. Según informó The Independent, Schwarzenegger incluso invitó a Stallone a una de sus tomas de posesión como gobernador de California y aparecieron juntos en las tres primeras películas de la franquicia ‘Los Indestructibles’, así como en el thriller de acción de 2013, ‘Plan de Escape’.

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