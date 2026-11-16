A los 40 años, con varias franquicias taquilleras ya en su haber, Robert Pattinson se convierte en uno de los actores más consumados en interpretar a James Bond.

Amazon MGM Studios, los nuevos custodios del famoso espía, anunció la elección el lunes. La decisión pone fin a años de especulaciones desbordadas sobre quién heredaría el manto de Daniel Craig, a quien en su momento se consideró una elección poco convencional, pero que ayudó a elevar la franquicia a nuevas alturas.

Esta combinación de fotografías muestra a los actores que han interpretado a James Bond: Sean Connery, de izquierda a derecha, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. (Foto AP)

Seis actores han interpretado a Bond a lo largo de 25 películas oficiales —la parodia de “Casino Royale” de 1967 con David Niven no cuenta del todo aquí. A continuación, un repaso de sus carreras antes y durante su etapa como 007. Las edades corresponden al estreno de su primera película de Bond.

1964: Actor Sean Connery poses as James Bond next to his Aston Martin DB5 in a scene from the United Artists release 'Goldfinger' in 1964. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images) / Michael Ochs Archives

Sean Connery

Edad a la que debutó como Bond: 32

Veces que interpretó a Bond: Siete

Conocido por, antes de Bond: No mucho. Había actuado en teatro y en una serie de películas, pero su primer papel protagónico, en “On the Fiddle” (“Pícaros afortunados”), llegó apenas un año antes de su verdadero salto con “Dr. No” (“El satánico Dr. No”).

Películas de Bond: “Dr. No”, “From Russia With Love” (“El regreso del agente 007”), “Goldfinger” (“007 contra Goldfinger”), “Thunderball” (“Operación trueno”), “You Only Live Twice” (“007: Sólo se vive dos veces”), “Diamonds Are Forever” (“Los diamantes son eternos”) y (ver abajo) “Never Say Never Again” (“Nunca digas nunca jamás”).

Sean Connery, el primero en encarnar en pantalla la creación de Ian Fleming (lo que despertó cierto escepticismo del autor), también es el único cuyo paso por el papel no fue continuo. La etapa del actor escocés como Bond abarcó técnicamente 21 años, de 1962 a 1983. Se fue después de “You Only Live Twice” (1967), regresó tras la única película de George Lazenby, volvió a irse y regresó otra vez durante la etapa de Roger Moore.

“Never Say Never Again” (1983), estrenada el mismo año que una película de Moore, no fue realizada por los productores habituales de Bond, Eon Productions, y no se cuenta como filme oficial, pese a la presencia de Connery.

George Lazenby como James Bond 007 en "Al servicio secreto de Su Majestad" (1969). (Foto de Screen Archives/Getty Images) / Screen Archives

George Lazenby

Edad a la que debutó como Bond: 30

Veces que interpretó a Bond: Una

Conocido por, antes de Bond: ¡Nada! James Bond fue su primer papel cinematográfico, aunque tenía algo de experiencia como modelo y actuando en comerciales

Películas de Bond: “On Her Majesty’s Secret Service” (“Al servicio secreto de Su Majestad”)

George Lazenby tiene la distinción de ser el único Bond procedente de fuera del Reino Unido e Irlanda; era australiano. Rechazó la oportunidad de retomar el papel, y citó en parte el trato en el set y condiciones contractuales onerosas.

Moore se puso el traje del agente 007 en 7 películas, entre 1963 y 1975. Es el que más tiempo ha encarnado al personaje. (AP)

Roger Moore

Edad a la que debutó como Bond: 45

Veces que interpretó a Bond: Siete

Conocido por, antes de Bond: Principalmente por la televisión, incluida la longeva serie de suspenso “The Saint” (“El santo”).

Películas de Bond: “Live and Let Die” (“007: Vive y deja morir”), “The Man With the Golden Gun” (“007 y el hombre con el revólver de oro”), “The Spy Who Loved Me” (“007: La espía que me amó”), “Moonraker” (“007: Misión espacial”), “For Your Eyes Only” (“007: Sólo para tus ojos”), “Octopussy” (“007: Octopussy contra las chicas mortales”) y “A View to Kill” (“007: En la mira de los asesinos”).

Roger Moore fue el Bond de mayor edad: debutó a los 45 y colgó el esmoquin en 1985 a los 57. Sobre su última salida como Bond, el inglés bromeó una vez: “Yo era apenas unos 400 años demasiado viejo para el papel”. Tras un cameo como Bond en un programa de sketches de los años 60, se le conoció por una versión más ligera del personaje.

El actor galés Timothy Dalton posa como 007 en una imagen promocional de la película de James Bond de 1987 «The Living Daylights», 1986. (Foto de Keith Hamshere/Getty Images) / Keith Hamshere

Timothy Dalton

Edad a la que debutó como Bond: 41

Veces que interpretó a Bond: Dos

Conocido por, antes de Bond: Papeles teatrales y dramas de época, incluidas las películas “Wuthering Heights” (“Cumbres borrascosas”) y “Mary, Queen of Scots” (“María Estuardo, reina de Escocia”), y la serie “Jane Eyre”.

Películas de Bond: “The Living Daylights” (“007: Su nombre es peligro”) y “Licence to Kill” (“007: Con licencia para matar”).

En realidad, a Timothy Dalton lo tantearon para Bond cuando tenía veintitantos, pero sintió que era demasiado joven para el papel. El actor británico finalmente asumió el rol en “The Living Daylights” de 1987. Una disputa entre los productores y MGM frustró la tercera película de su contrato, y él declinó regresar una vez que el asunto se resolvió.

Michelle Yeoh y Pierce Brosnan en una escena de la película de James Bond "El mañana nunca muere". (Foto: Getty Images)

Pierce Brosnan

Edad a la que debutó como Bond: 42

Veces que interpretó a Bond: Cuatro

Conocido por, antes de Bond: La serie de televisión “Remington Steele” y el nuevo novio en “Mrs. Doubtfire”

Películas de Bond: “GoldenEye”, “Tomorrow Never Dies” (“007: El mañana nunca muere”), “The World Is Not Enough” (“007: El mundo no basta”) y “Die Another Day” (“007: Otro día para morir”).

Pierce Brosnan también fue objeto de rumores e incluso recibió una oferta para Bond antes de convertirse en 007 en “GoldenEye” (1995). La difunta esposa del actor irlandés, Cassandra Harris, incluso tuvo un papel en “For Your Eyes Only”. La decisión de Timothy Dalton de no volver para una tercera película le abrió la puerta a Brosnan. Su última cinta de Bond fue “Die Another Day” (2002), parecía que podría tener una quinta aparición, pero en 2004 le dijo al Toronto Sun que los productores habían decidido ir en otra dirección.

Daniel Craig. (Foto: Getty Images)

Daniel Craig

Edad a la que debutó como Bond: 38

Veces que interpretó a Bond: Cinco

Conocido por, antes de Bond: Sobre todo por el teatro y papeles secundarios en pantalla, incluidos “Lara Croft: Tomb Raider” y “Layer Cake” (“No todo es lo que parece”).

Películas de Bond: “Casino Royale”, “Quantum of Solace” (“007 Quantum”), “Skyfall” (“007: Operación Skyfall”), “Spectre” y “No Time to Die” (“Sin tiempo para morir”).

La elección de Daniel Craig quizá fue la que más controversia generó: rubio y de menos de 6 pies de estatura (1,83 metros), el actor inglés rompió con el molde de los Bonds anteriores. Craig le dijo a The Associated Press que incluso él se sintió “increíblemente halagado y profundamente confundido” por su selección. “Casino Royale” (2006) funcionó como historia de origen y reinicio de Bond, y la interpretación áspera de Craig recibió un amplio reconocimiento de la crítica. Craig dejó claro que había terminado con el papel tras cinco películas y —alerta de spoiler— su Bond muere pese al título de “No Time to Die” (2021). “Si matamos a Bond, podemos empezar de nuevo”, le dijo a The Times.

Robert Pattinson fue elegido como el nuevo James Bond. (Foto: Instagram / @amazonmgmstudios)

Robert Pattinson