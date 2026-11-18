“Cenicienta” tiene tantas versiones que ya parecía imposible contarla de otra manera. Sin embargo, Netflix encontró el truco: cambiar de bando y poner el foco en las supuestas villanas del relato. Así, “Hermanastras” (título original: “Steps”) es una película animada musical que mezcla humor, magia, un troll y un reino entero patas arriba, ofreciendo una mirada distinta del cuento clásico. Así, si te gustaría saber de qué trata exactamente la cinta y cuándo llega a la plataforma, esta nota es para ti.

Vale precisar que el filme está dirigido por Alyce Tzue y John Ripa, quien ya había codirigido “Raya y el último dragón”.

La idea original de la historia, por su parte, surgió del dúo cómico Garfunkel and Oates, formado por Riki Lindhome y Kate Micucci.

"Hermanastras" es una película animada de fantasía y comedia dirigida por John Ripa y Alyce Tzue (Foto: Netflix Animation / Paper Kite Productions)

¿DE QUÉ TRATA “HERMANASTRAS”?

La película de Netflix presenta a Lilith, la hermanastra “malvada” de Cenicienta, quien está cansada de vivir a su sombra.

Entonces, junto con su hermana Margot, sabotea el baile real y el cuento se desarma tal como lo conocemos.

Resulta que, por accidente, ella transforma a Margot en una rana y el reino queda en manos de Priscilla, alguien que aprovecha el caos para quedarse con el trono.

Así, para arreglar el desastre, nuestra protagonista debe aliarse con Cenicienta y con un troll, enfrentar a enemigos sobre ruedas y atravesar un bosque siniestro.

De esta manera, el proyecto propone una aventura épica y una idea central: los supuestos villanos también merecen su final feliz.

MIRA EL TRÁILER DE “HERMANASTRAS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “HERMANAS”?

“Hermanastras” se estrena el viernes 20 de noviembre del 2026 exclusivamente en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de los 102 minutos de metraje de la película animada sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción con clasificación 7+.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ DE “HERMANASTRAS”?

El elenco principal en inglés de “Hermanastras” incluye a:

Ali Wong como Lilith

como Lilith Amanda Seyfried como Cenicienta

como Cenicienta Stephanie Hsu como Margot

como Margot Nikki Glaser como Priscilla

como Priscilla Daniel Radcliffe como el Príncipe

como el Príncipe Young Mazino como Gef, el troll e interés romántico de Lilith

como Gef, el troll e interés romántico de Lilith Peter Dinklage como Roderick, el secuaz de Priscilla

como Roderick, el secuaz de Priscilla Bette Midler como el Hada Madrina

como el Hada Madrina Gwendoline Yeo como Li Mei, la madre de Lilith y Margot

como Li Mei, la madre de Lilith y Margot Matt Lowe como Edmund

"Hermanastras" es una película musical animada que reinventa el clásico cuento de Cenicienta (Foto: Netflix Animation / Paper Kite Productions)

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