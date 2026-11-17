La popular serie “The Chosen” (en español: “Los elegidos”) regresó al catálogo de Amazon Prime Video con su sexta temporada, la cual presenta uno de los tramos más esperados de la producción creada por Dallas Jenkins. Y es que esta entrega de la ficción retrata las últimas horas de Jesús. Así, hay una duda que comparten miles de fans alrededor del mundo: cuántos episodios tendrá esta tanda del show televisivo. Entonces, con el fin de que respondas tal interrogante, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que, esta vez, la historia se centra en los acontecimientos que preceden la crucifixión del hijo de Dios.

En ese sentido, el proyecto sigue el camino de los discípulos ante un momento de crisis, mientras el relato avanza hacia el desenlace que tendrá un lanzamiento especial en los cines.

A continuación, mira una escena de “The Chosen” - Temporada 6:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 6 DE “THE CHOSEN”?

Esta entrega de la serie de Amazon Prime Video se compone de seis episodios en total, más una película independiente para cines.

Asimismo, según la ficha oficial de la plataforma de streaming, la duración de los capítulos va de los 43 minutos (episodio 2) a 1 hora y 11 minutos (episodio 6).

¿CUÁNDO SE ESTRENA CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 6 DE “THE CHOSEN”?

La temporada 6 de “The Chosen” arrancó el pasado domingo 15 de noviembre del 2026 con un triple lanzamiento. Desde entonces, llega un capítulo por semana, siempre en domingo.

Episodios 1 a 3: domingo 15 de noviembre del 2026 (YA DISPONIBLES)

domingo 15 de noviembre del 2026 Episodio 4 - “ 5:00 a. m. - 6:00 a. m. ”: domingo 22 de noviembre del 2026

domingo 22 de noviembre del 2026 Episodio 5 - “ 6:00 a. m. - 7:00 a. m. ”: domingo 29 de noviembre del 2026

domingo 29 de noviembre del 2026 Episodio 6 - “7:00 a. m. - 8:30 a. m.”: domingo 6 de diciembre del 2026

¿CUÁNDO LLEGA EL FINAL A LOS CINES?

Eventualmente, el largometraje sobre la crucifixión de Jesucristo llegará a los cines el 12 de marzo del 2027.

Por lo tanto, los seguidores de “The Chosen” podrán ser testigos de este importante acontecimiento en pantalla grande.

La historia de la sexta temporada de "The Chosen" se centra en las últimas horas de Jesús, abarcando desde su arresto y los juicios ante las autoridades hasta su crucifixión durante el Viernes Santo (Foto: Out of Order Studios / Angel Studios)

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