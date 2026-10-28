“Tony” es la película de Amazon Prime Video que explora la juventud del recordado y galardonado chef Anthony Bourdain. Así, la cinta biográfica retrata cómo un chico de 19 años terminó trabajando en la cocina de un restaurante de playa. Y si bien la producción pasó primero por las salas de cine en Estados Unidos, ahora continúa su recorrido en el streaming. Entonces, si te gustaría saber exactamente de qué trata y cómo verla, aquí te lo cuento todo. ¡Decide si vale la pena sumarla a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que el filme adapta los primeros capítulos de “Kitchen Confidential”, las memorias con las que Bourdain se hizo famoso.

Además, el largometraje mezcla comedia, drama y relato de crecimiento bajo la dirección de Matt Johnson.

Antonio Banderas como José Vatel y Dominic Sessa como Anthony Bourdain en una escena de la película "Tony" (Foto: Star Thrower Entertainment / Zapruder Films / Live Free or Die Films / A24)

¿DE QUÉ TRATA “TONY”?

La historia arranca en 1975. Aquí, Anthony “Tony” Bourdain es un estudiante de la universidad Vassar College y le miente a su familia y a su interés romántico, Nancy, al asegurarles que obtuvo una beca de escritura que le permitiría mudarse.

Sin embargo, cuando descubre que nunca la ganó, viaja a Provincetown, Massachusetts, donde la chica pasa el verano.

Allí consigue trabajo como lavaplatos en The Flagship, un restaurante de mariscos dirigido por un chef de carácter severo.

De esta manera, el joven empieza a descubrir el ritmo, las drogas y la camaradería de una cocina profesional... la cual le cambia radicalmente la vida.

MIRA EL TRÁILER DE “TONY”

¿CÓMO VER “TONY” EN EL STREAMING?

“Tony” llegó al catálogo de Amazon Prime Video Latinoamérica y España el pasado lunes 26 de octubre del 2026.

Por lo tanto, si te encuentras en estos territorios y quieres disfrutar de la película biográfica sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: la ficha de la cinta indica una duración de 1h 46min, clasificación 16+ y advertencias de desnudez, violencia, consumo de drogas, alcohol y tabaco, lenguaje malsonante y contenido sexual.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “TONY”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Tony”:

Dominic Sessa como Anthony “Tony” Bourdain

como Anthony “Tony” Bourdain Antonio Banderas como el chef José Vatel, dueño del restaurante

como el chef José Vatel, dueño del restaurante Emilia Jones como Nancy

como Nancy Leo Woodall como Sal, cocinero del local

como Sal, cocinero del local Stavros Halkias como Stavros, también parte del equipo

como Stavros, también parte del equipo Dagmara Domińczyk y Rich Sommer como Gladys y Pierre, los padres de Tony

La película "Tony" se centra en el verano de 1975 en Provincetown, Cape Cod, donde un Bourdain de 19 años da sus primeros pasos en el caótico mundo culinario (Foto: Star Thrower Entertainment / Zapruder Films / Live Free or Die Films / A24)

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