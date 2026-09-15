El pasado lunes 14 de septiembre, se entregaron los Premios Emmy 2026 en su 78° edición, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles y conducida por Mariska Hargitay. Así, la gala reconoció lo mejor de la televisión y del streaming producido entre junio del 2025 y mayo del 2026. Entonces, ahora que conocemos a los ganadores, llega la gran pregunta: ¿dónde puedo ver las producciones premiadas, tanto en la ceremonia principal como en la previa de los Creative Arts Emmy? Pues, aquí te traigo la guía de visualización completa, plataforma por plataforma.

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Vale precisar que, contando todos los premios entregados (incluidas las categorías técnicas), el podio de las series y especiales más galardonados de esta edición quedó así:

“Widow’s Bay” - 14 premios

“The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny” - 7

“DTF St. Louis”, “The Traitors”, “The Late Show with Stephen Colbert”, “The Pitt” y “Pluribus” - 6 cada una

“Spider-Noir” - 5

“The Muppet Show” - 4

“Beef”, “Love on the Spectrum”, “Margo’s Got Money Troubles” y “Palm Royale” - 3 cada una

Por otro lado, en la ceremonia, Matthew Rhys protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al convertirse en el primer hombre en llevarse dos premios de actuación principal en la misma gala.

Jean Smart, por su parte, hizo historia al ganar su octavo Emmy por “Hacks”, con lo que igualó el récord de más estatuillas ganadas por una intérprete.

LAS GANADORAS DE APPLE TV+ EN LOS EMMY 2026

1. “Widow’s Bay”

Premios en total: 14

“Widow’s Bay” fue la máxima triunfadora de la noche, al conseguir estatuillas como Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor para Matthew Rhys, Mejor Actriz de Reparto para Kate O’Flynn, Mejor Actor de Reparto para Stephen Root, Mejor Dirección para Hiro Murai y Mejor Guion para Katie Dippold, entre otros reconocimientos.

¿De qué trata? El alcalde de un pueblo en una isla de Nueva Inglaterra decide convertirla en la próxima sensación turística, a pesar de las advertencias locales de que está maldita.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Apple TV+.

2. “Pluribus”

Premios en total: 6

“Pluribus” ganó categorías como Mejor Actriz en Serie Dramática para Rhea Seehorn (sí, por fin se rompió la maldición de “Better Call Saul”) y Mejor Guion para Vince Gilligan.

¿De qué trata? La persona más infeliz del planeta debe salvar al mundo de la felicidad.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Apple TV+.

3. “Margo’s Got Money Troubles”

Premios en total: 3

“Margo’s Got Money Troubles” ganó tres premios técnicos en la gala de los Creative Arts: Mejor Vestuario, Mejor Peinado y Mejor Maquillaje Contemporáneo.

¿De qué trata? Una joven madre soltera intenta salir a flote financieramente con la ayuda poco convencional de su padre, un extravagante luchador profesional retirado.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Apple TV+.

Otros ganadores de Apple TV+ en los Emmy 2026:

LAS GANADORAS DE HBO MAX EN LOS EMMY 2026

1. “The Pitt”

Premios en total: 6

“The Pitt” repitió como Mejor Serie Dramática y Noah Wyle ganó por segundo año consecutivo como Mejor Actor. Además, se sumó el premio a Mejor Actor Invitado para Ernest Harden Jr., entre otros reconocimientos técnicos.

¿De qué trata? El personal del centro médico de traumatismo de Pittsburgh trabaja para salvar vidas en un servicio de urgencias saturado y sin fondos suficientes.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

2. “DTF St. Louis”

Premios en total: 6

“DTF St. Louis” ganó como Mejor Miniserie. En la gala de los Creative Arts, se sumó Mejor Dirección y Mejor Guion para su creador Steven Conrad, Mejor Actor de Reparto para David Harbour y Mejor Actriz de Reparto para Linda Cardellini, además de un premio técnico adicional.

¿De qué trata? Tres adultos en plena crisis de la mediana edad experimentan un triángulo amoroso que deriva en un destino fatal.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

Otros ganadores de HBO Max en los Emmy 2026:

LAS GANADORAS DE NETFLIX EN LOS EMMY 2026

1. “Beef 2”

Premios en total: 3

“Beef 2” sumó tres premios técnicos en la gala de los Creative Arts, en categorías de Edición de Imagen, así como Montaje y Mezcla de sonido.

¿De qué trata? Ashley y Austin, empleados de un club, presencian una fuerte discusión entre su jefe y su esposa… y deciden aprovecharse de la situación.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

Otros ganadores de Netflix en los Emmy 2026:

LOS GANADORES DE LOS EMMY 2026 EN OTRAS PLATAFORMAS

En Disney+ y/o Hulu:

En YouTube:

“The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny” (7 premios)

En Peacock:

“The Traitors” (6 premios)

En Amazon Prime Video:

En Paramount+:

"South Park" es una icónica serie animada de comedia creada en 1997 por Trey Parker y Matt Stone (Foto: South Park Studios / Celluloid Studios / Braniff Productions / Parker-Stone Productions)

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