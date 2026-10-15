Después de despedirse de Manjiro Sano (Mikey) y el resto de sus amigos, Takemichi Hanagaki busca a Naoto Tachibana y regresa a su línea temporal original en el segundo episodio de la cuarta y última temporada de “Tokyo Revengers” (“Tōkyō manji ribenjāzu” en su idioma original). Aunque se reencuentra con la mayoría de sus compañeros, no deja de preguntar por el paradero de Mikey. Por lo tanto, los fans del anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Ken Wakui esperan con ansias el próximo capítulo. ¿Cuándo se estrenará?

En “Be Left Behind the Times” (4x02), cuando Takemichi regresa aparece en una boda, aunque al principio cree que se trata de su matrimonio con Hinata, pero luego descubre que el novio es Pah-chin. El evento le permite reencontrarse con sus antiguos amigos y compañeros de la Tokyo Manji. Se entera que Draken atiende un taller de motocicletas junto con Inupi y otros detalles.

Cuando pregunta por Mikey, el grupo prefiere mentirle para que no descubra el oscuro rumbo que ha tomado la vida del exlíder de la Tokyo Manji. No obstante, tras ver algo en la televisión empieza a sospechar y decide averiguar la verdad.

Hinata Tachibana y Takemichi Hanagaki en la boda de Pah-chin en el segundo episodio de la cuarta y última temporada de "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 3 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4

El tercer episodio de la cuarta temporada de “Tokyo Revengers” se estrenará el viernes 16 de octubre de 2026. Cada semana se emite un nuevo capítulo a partir del 2 de octubre.

Aún no se ha confirmado el número exacto de episodios de la cuarta temporada de “Tokyo Revengers”, pero se estima que contará con 13 episodios.

¿CÓMO VER “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4 EPISODIO 3?

La cuarta y última temporada de “Tokyo Revengers” se transmite en Disney+ y Hulu, que se encargan de la emisión de los nuevos capítulos del anime a nivel internacional (excepto en China).

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de este anime solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”?

Países Horario Estados Unidos 10:00 a.m. (PT) / 1:00 p.m. (ET) del viernes 16 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. del viernes 16 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. del viernes 16 de octubre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. del viernes 16 de octubre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. del viernes 16 de octubre España 5:00 p.m. del viernes 16 de octubre

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 3 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Todavía no se ha compartido la sinopsis oficial del tercer capítulo de la temporada final de “Tokyo Revengers”, no obstante, es evidente el rumbo que tomará la serie anime. Takemichi finalmente descubrirá que Mikey se ha convertido en el líder de Bonten, la organización criminal más peligrosa de Japón.

Luego de asimilar la impactante noticia, sin duda, buscará la manera de salvar a su amigo. Por lo tanto, será el momento de abrir la cápsula del tiempo que enterraron 12 años atrás, y de que el protagonista vea el mensaje que Mikey dejó para él.

Manjiro Sano, mejor conocido como Mikey, en su versión del futuro como el líder de la organización criminal Bonten, en la cuarta y última temporada de "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

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