En el tercer episodio de la cuarta temporada de "Tokyo Revengers", que se estrena el 16 de octubre, se detallará lo que sucedió con Manjiro Sano (Mikey) (Foto: Liden Films)
En el tercer episodio de la cuarta temporada de "Tokyo Revengers", que se estrena el 16 de octubre, se detallará lo que sucedió con Manjiro Sano (Mikey) (Foto: Liden Films)
Nelly Osco
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Después de despedirse de Manjiro Sano (Mikey) y el resto de sus amigos, Takemichi Hanagaki busca a Naoto Tachibana y regresa a su línea temporal original en el (“Tōkyō manji ribenjāzu” en su idioma original). Aunque se reencuentra con la mayoría de sus compañeros, no deja de preguntar por el paradero de Mikey. Por lo tanto, los fans del esperan con ansias el próximo capítulo. ¿Cuándo se estrenará?

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En “Be Left Behind the Times” (4x02), cuando Takemichi regresa aparece en una boda, aunque al principio cree que se trata de su matrimonio con Hinata, pero luego descubre que el novio es Pah-chin. El evento le permite reencontrarse con sus antiguos amigos y compañeros de la Tokyo Manji. Se entera que Draken atiende un taller de motocicletas junto con Inupi y otros detalles.

Cuando pregunta por Mikey, el grupo prefiere mentirle para que no descubra el oscuro rumbo que ha tomado la vida del exlíder de la Tokyo Manji. No obstante, tras ver algo en la televisión empieza a sospechar y decide averiguar la verdad.

Hinata Tachibana y Takemichi Hanagaki en la boda de Pah-chin en el segundo episodio de la cuarta y última temporada de "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)
Hinata Tachibana y Takemichi Hanagaki en la boda de Pah-chin en el segundo episodio de la cuarta y última temporada de "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 3 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4

El tercer episodio de la cuarta temporada de “” se estrenará el viernes 16 de octubre de 2026. Cada semana se emite un nuevo capítulo a partir del 2 de octubre.

Aún no se ha confirmado el número exacto de episodios de la cuarta temporada de “Tokyo Revengers”, pero se estima que contará con 13 episodios.

¿CÓMO VER “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4 EPISODIO 3?

La cuarta y última temporada de “Tokyo Revengers” se transmite en Disney+ y Hulu, que se encargan de la emisión de los nuevos capítulos del anime a nivel internacional (excepto en China).

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de este anime solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”?

PaísesHorario
Estados Unidos10:00 a.m. (PT) / 1:00 p.m. (ET) del viernes 16 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica11:00 a.m. del viernes 16 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador12:00 p.m. del viernes 16 de octubre
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico1:00 p.m. del viernes 16 de octubre
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil2:00 p.m. del viernes 16 de octubre
España5:00 p.m. del viernes 16 de octubre

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “TOKYO REVENGERS”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 3 DE “TOKYO REVENGERS” - TEMPORADA 4?

Todavía no se ha compartido la sinopsis oficial del tercer capítulo de la temporada final de “Tokyo Revengers”, no obstante, es evidente el rumbo que tomará la serie anime. Takemichi finalmente descubrirá que Mikey se ha convertido en el líder de Bonten, la organización criminal más peligrosa de Japón.

Luego de asimilar la impactante noticia, sin duda, buscará la manera de salvar a su amigo. Por lo tanto, será el momento de abrir la cápsula del tiempo que enterraron 12 años atrás, y de que el protagonista vea el mensaje que Mikey dejó para él.

Manjiro Sano, mejor conocido como Mikey, en su versión del futuro como el líder de la organización criminal Bonten, en la cuarta y última temporada de "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)
Manjiro Sano, mejor conocido como Mikey, en su versión del futuro como el líder de la organización criminal Bonten, en la cuarta y última temporada de "Tokyo Revengers" (Foto: Liden Films)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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