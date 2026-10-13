Definitivamente el 2026 es un excelente año para los fans de “La emperatriz divorciada” (“The Remarried Empress”), ya que la popular novela web y su posterior adaptación a webtoon (cómic digital) escrita por la autora Alphatart contará con una adaptación live action, que se estrenará en Disney+ y Hulu el 4 de noviembre y cuenta con las actuaciones de Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk y Lee Se-young bajo la dirección de Jo Soo-won. La serie que cuenta con el guion de Yeo Ji-na y Hyun Choong-yeol tendrá diez episodios.

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Pero ese no es el único proyecto de la exitosa franquicia. Durante la New York Comic Con, que se realizó del 8 al 11 de octubre de 2026 en el Javits Center de Nueva York, Crunchyroll confirmó oficialmente que el manhwa también contará con una adaptación al anime, producida por el estudio TROYCA.

El anime “La emperatriz divorciada” surgió bajo un nuevo marco de coproducción llamado WEBTOON x Crunchyroll x HAYATE, diseñado específicamente para llevar grandes éxitos de los cómics digitales coreanos al terreno de la animación japonesa de alto presupuesto. Mientras Tetsuya Yanagisawa se encarga de la dirección, Akiko Inoue es responsable del guion y Jun Nakai se encarga del diseño de personajes.

En el anime "La emperatriz divorciada", Rashta es una hermosa esclava fugitiva que es rescatada por Sovieshu (Foto: Troyca)

FECHA DE ESTRENO DEL ANIME “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”

La adaptación anime de “The Remarried Empress” está programada para estrenarse globalmente en 2027 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional. Pero aún no se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento.

Debido a que la producción se encuentra en desarrollo, solo queda esperar a los próximos meses para conocer en qué temporada del año (invierno, primavera, verano u otoño) llegará el nuevo anime.

TRÁILER PROMOCIONAL DEL ANIME “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”

Por supuesto, aún es pronto para obtener escenas del anime de “La emperatriz divorciada”, no obstante, el tráiler promocional ofrece un breve adelanto de la historia y del apartado visual.

Además de presentar a los cuatro personajes principales de la serie, cierra con la icónica frase de Navier: “Acepto el divorcio y solicito el permiso para volver a casarme”.

REPARTO Y MÁS DETALLES DEL ANIME “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”

Reparto de Voz Principal (Seiyuus)

Navier: Yoko Hikasa

Heinrey: Ryohei Kimura

Sovieshu: Tomoaki Maeno

Rashta: Reina Ueda

Detalles del Anime

Estudio de animación: TROYCA

Director: Tetsuya Yanagisawa

Guion / Composición: Akiko Inoue

Diseño de personajes: Jun Nakai

Música: Yuki Fukasawa

Plataforma de streaming: Crunchyroll

¿DE QUÉ TRATA “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial del anime “The Remarried Empress”, “Navier dedicó su vida a gobernar el Imperio Oriental junto a su esposo y amigo de la infancia, Sovieshu. Pero cuando él se enamora de su concubina y exige el divorcio, Navier sorprende al imperio con su respuesta. Acepta y solicita volver a casarse con Heinrey, un príncipe del Imperio Occidental. Ahora, la emperatriz caída lucha por recuperar su futuro y vengarse de quienes la abandonaron.”

Ryohei Kimura se encarga de darle voz a Heinrey, el audaz y carismático Príncipe Heredero del Imperio de Occidente en el anime "La emperatriz divorciada" (Foto: Troyca)

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