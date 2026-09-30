Empieza otro mes y Netflix, al igual que otras plataformas de streaming han compartido su calendario de estrenos para octubre de 2026. Además de la lista de series y películas que se unen al popular catálogo, y de los títulos abandonan el servicio de streaming, Netflix reveló las producciones animes que estrenará al inicio de la temporada de otoño. Las series más destacadas del mes anterior fueron “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”, “Mononoke The Movie: Chapter III – The Curse of the Serpent” y “Perfect Blue”. Entonces, ¿qué series estarán disponibles a partir de octubre?

Uno de los estrenos anime más esperados de Netflix en octubre de 2026 es la segunda temporada de “The Ramparts of Ice” (“Rompiendo el hielo” en español y “Koori no Jouheki” en su idioma original). Los nuevos episodios de la serie basada en el manga de Kocha Agasawa se centrará en los crecientes sentimientos de Kyouki y Minato a medida que su relación comienza a evolucionar.

Además, “Blue Box”, anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kouji Miura, regresa con una segunda temporada, que se enfoca en la evolución emocional de Taiki e Inomata, mientras lidian con nuevos retos personales y deportivos.

Minato Amamiya en una escena de la segunda temporada del anime "Rompiendo el hielo", que se estrena el 1 de octubre de 2026 en Netflix (Foto: Studio KAI / Netflix)

ESTOS SON LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN OCTUBRE DE 2026

Los principales estrenos de anime de octubre de 2026:

Snowball Earth: 1 de octubre

The Ramparts of Ice - Temporada 2: 1 de octubre

Ranma 1/2 - Temporada 3: 3 de octubre

Blue Box - Temporada 2: 4 de octubre

Rooster Fighter: 10 de octubre

Cyberpunk: Edgerunners - Temporada 2: 20 de octubre

My Happy Marriage (Episodios especiales): 25 de octubre

La segunda temporada de “Cyberpunk: Edgerunners”, que sigue a un nuevo grupo de mercenarios, con voces completamente nuevas y una animación renovada, se estrenará el 20 de octubre de 2026 en Netflix. Contará con diez episodios que presentarán una cruda crónica de redención y venganza en una ciudad dominada por la violencia.

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, “‘Cyberpunk: Edgerunners 2’ te transporta de nuevo a Night City, donde las vidas se entrelazan hasta el extremo. Weak, una leyenda ciberpunk en decadencia, se ve obligado a vivir sin cromo mientras busca un propósito en un mundo que lo ha dejado atrás. Mientras tanto, el letal nómada D emprende un camino de venganza que lo acerca a secretos corporativos que jamás debieron ser descubiertos. A lo largo de esta miniserie independiente de diez episodios, descubre una historia de familia, obsesión, legado y cómo tu perspectiva refleja las historias de quienes te rodean.”

Roman Carax es uno de los nuevos protagonistas de la esperada segunda temporada del anime "Cyberpunk: Edgerunners", que se estrena el 20 de octubre (Foto: Trigger / CD Projekt RED)

“Snowball Earth” es otro de los animes que llega a Netflix en octubre. Se trata de una serie de ciencia ficción y acción que sigue la historia de Tetsuo Yabusame, un niño muy tímido y solitario cuyo único amigo es Yukio, un gigantesco robot con forma de huevo. “Juntos, defendieron a la humanidad como sus ‘salvadores’, enfrentándose a monstruos galácticos que invadieron desde el espacio. Tras sobrevivir a una batalla desesperada en una cápsula de escape y pasar ocho años en hibernación, Tetsuo finalmente regresa a la Tierra, solo para encontrar un mundo en ruinas, completamente congelado bajo un manto de hielo y nieve”, explica la sinopsis oficial.

Además, se estrenarán tres episodios especiales de “My Happy Marriage” que continúan la historia tras los eventos de la segunda temporada. En los nuevos capítulos del anime, Miyo Saimori y Kiyoka Kudo se preparan para su boda, pero su tranquilidad se complica con la aparición de Kimio Nagaba, una antigua compañera de escuela de Miyo.

Animes que continúan en emisión:

Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure

Daemons of the Shadow Realm

One Piece: Elbaf Arc

La emisión de “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” continúa en octubre de 2026, al igual que “Daemons of the Shadow Realm”, basado en el manga de fantasía oscura escrito e ilustrado por Hiromu Arakawa, la famosa creadora de “Fullmetal Alchemist”.

Además, Netflix sumará el último episodio del 2026 de “One Piece” a su catálogo. Recuerda que los capítulos del Arco de Elbaf llegan una semana después de su estreno en Crunchyroll.

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