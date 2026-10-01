El precio del dólar en México para este jueves 1 de octubre de 2026 se ubica en 18.0710 pesos por dólar como referencia oficial para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera . El dato corresponde al tipo de cambio publicado por el Banco de México (Banxico) y retomado por el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En términos prácticos, un dólar estadounidense equivale a poco más de 18 pesos mexicanos bajo esta referencia. Sin embargo, el monto final que recibe una persona al cambiar efectivo, enviar remesas, pagar con tarjeta o comprar dólares en ventanilla puede ser distinto, debido al margen de compra-venta, comisiones y cargos aplicados por cada banco, casa de cambio o plataforma.

¿A cuánto está el dólar hoy en México?

Banxico reporta para el 1 de octubre un tipo de cambio de 18.0710 pesos por dólar en su serie diaria de “tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares” . Esta cotización sirve como referencia oficial en diversas operaciones financieras y obligaciones en territorio mexicano.

Concepto Cotización o equivalente Tipo de cambio oficial de referencia 18.0710 MXN por USD 1 dólar estadounidense 18.0710 pesos mexicanos 10 dólares estadounidenses 180.71 pesos mexicanos 20 dólares estadounidenses 361.42 pesos mexicanos 50 dólares estadounidenses 903.55 pesos mexicanos 100 dólares estadounidenses 1,807.10 pesos mexicanos 500 dólares estadounidenses 9,035.50 pesos mexicanos 1,000 dólares estadounidenses 18,071.00 pesos mexicanos Variación frente al 30 de septiembre +0.2297 pesos por dólar

¿Cuánto valen dólares a pesos mexicanos?

Conversión USD a MXN Resultado con tipo de cambio de 18.0710 25 dólares 451.78 pesos 100 dólares 1,807.10 pesos 250 dólares 4,517.75 pesos 1,000 dólares 18,071.00 pesos 5,000 dólares 90,355.00 pesos

Precio del dólar en bancos: compra y venta

El valor de Banxico no debe confundirse con el precio que muestran los bancos al público. Las instituciones financieras y casas de cambio establecen sus propias cotizaciones, normalmente con dos precios:

Compra: monto que la institución paga por cada dólar que el cliente entrega.

monto que la institución paga por cada dólar que el cliente entrega. Venta: monto que el cliente paga por cada dólar que desea adquirir.

La diferencia entre ambos precios se conoce como spread o margen cambiario. Por eso, quien venda dólares suele recibir una cifra menor a la referencia oficial, mientras que quien compre dólares paga una cifra superior. También pueden influir el monto de la operación, la ciudad, si se trata de efectivo o transferencia, el horario y las comisiones.

Banxico explica que el FIX se determina con un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. El banco central lo da a conocer a partir de las 12:00 horas en días hábiles bancarios y posteriormente se publica en el DOF.

Por lo tanto, antes de realizar una conversión conviene revisar la cotización específica de la institución elegida y confirmar si el importe informado ya incluye comisión. Para pagos con tarjeta en el extranjero, además, la conversión puede realizarse con el tipo de cambio de la red de pagos y agregarse una comisión por transacción internacional, según el contrato bancario.

Tipo de cambio FIX y qué significa

El tipo de cambio FIX es la referencia oficial determinada por el Banco de México para liquidar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en la República Mexicana. No es una cotización garantizada para comprar o vender billetes en una sucursal bancaria, ni representa necesariamente el tipo de cambio que se aplicará a una compra con tarjeta o una transferencia internacional.

Para operaciones cotidianas, la recomendación es distinguir entre tres valores:

El FIX de Banxico , útil como referencia oficial y para cálculos informativos.

, útil como referencia oficial y para cálculos informativos. El precio de compra , si se entregarán dólares a un banco o casa de cambio.

, si se entregarán dólares a un banco o casa de cambio. El precio de venta, si se adquirirán dólares para viajar, ahorrar o pagar una obligación.

Con el dólar de referencia en 18.0710 pesos este jueves 1 de octubre de 2026, la mejor decisión es comparar la cotización final entre distintas instituciones, verificar costos adicionales y no guiarse únicamente por el tipo de cambio oficial.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses