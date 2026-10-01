El dólar estadounidense se cotiza este jueves 1 de octubre de 2026 en torno a RD$59.35 para compra y RD$59.79 para venta , según la referencia divulgada para el mercado cambiario dominicano. Sin embargo, el monto final que recibe o paga una persona puede variar de acuerdo con el banco, agente de cambio, canal de la operación y comisión aplicada.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) es la fuente oficial para seguir la evolución del tipo de cambio. La entidad publica diariamente tanto la tasa de referencia como las cotizaciones anunciadas por bancos y agentes de cambio autorizados, por lo que conviene revisar el valor puntual antes de realizar una compra, venta, transferencia o pago en dólares.

Precio del dólar hoy, 1 de octubre, en República Dominicana

La siguiente tabla resume la tasa de referencia del dólar frente al peso dominicano (DOP) para este jueves 1 de octubre. Es importante distinguir entre compra y venta: la primera aplica cuando una entidad adquiere tus dólares; la segunda, cuando tú compras dólares con pesos dominicanos.

Concepto Cotización referencial Qué significa para el usuario Dólar estadounidense (USD) – compra RD$59.35 Monto aproximado que se recibe por cada US$1 vendido a la entidad Dólar estadounidense (USD) – venta RD$59.79 Monto aproximado que se paga por cada US$1 adquirido Diferencia compra-venta RD$0.44 Brecha referencial entre ambas puntas de la cotización US$100 a tasa de compra RD$5,935 Referencia si vendes US$100 US$100 a tasa de venta RD$5,979 Referencia si compras US$100 Fuente principal Banco Central de la República Dominicana Organismo que divulga estadísticas y referencias del mercado cambiario

Qué significa la tasa de compra y venta

Una de las dudas más frecuentes al consultar el precio del dólar en República Dominicana es cuál de las dos cotizaciones se debe usar. La regla práctica es sencilla:

La tasa de compra se utiliza cuando entregas dólares a un banco, casa de cambio o agente autorizado y recibes pesos dominicanos a cambio.

se utiliza cuando entregas dólares a un banco, casa de cambio o agente autorizado y recibes pesos dominicanos a cambio. La tasa de venta se aplica cuando entregas pesos dominicanos para adquirir dólares estadounidenses.

se aplica cuando entregas pesos dominicanos para adquirir dólares estadounidenses. La diferencia entre ambas tasas se conoce como spread cambiario. Representa el margen de la entidad y puede ampliarse o reducirse según el banco, el tipo de operación, la cantidad negociada y las condiciones del mercado.

Por qué el dólar no vale igual en todos los bancos

En República Dominicana no existe una única tasa obligatoria para toda operación minorista. El Banco Central divulga indicadores oficiales del mercado, pero las entidades financieras y los agentes cambiarios autorizados establecen sus propias cotizaciones de compra y venta para el público.

La tasa puede cambiar por factores como la disponibilidad de divisas, el volumen de la operación, la modalidad de pago y los costos operativos de cada institución. También influye si el cambio se realiza en efectivo, por transferencia o mediante cheque. El BCRD publica información diferenciada para estas modalidades, precisamente porque las cotizaciones no necesariamente son las mismas.

Antes de cambiar dinero, resulta recomendable comparar al menos tres variables:

La cotización vigente de compra o venta en la institución elegida.

El margen entre ambas puntas, especialmente si se trata de un monto alto.

Las comisiones, condiciones de identificación, horarios y límites de operación.

Para fines tributarios e inmobiliarios, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) también publica las tasas de cambio del dólar y el euro que utiliza en sus procesos. La DGII señala que estos valores se basan en las tasas diarias divulgadas por el Banco Central, por lo que son una referencia relevante para declaraciones, pagos y trámites que requieren conversión de moneda.

Dónde consultar una tasa confiable

La fuente prioritaria debe ser el portal del Banco Central de la República Dominicana. Allí se puede consultar la tasa de cambio de referencia, las cotizaciones de ventanilla y las series históricas del dólar estadounidense frente al peso dominicano. La institución explica que la tasa de referencia del mercado spot se calcula a partir de un promedio ponderado de transacciones realizadas por entidades financieras y agentes de cambio; para el dólar, se publica diariamente antes de las 6:30 p. m.

Si el objetivo es comprar o vender dólares de inmediato, la recomendación es verificar directamente la página, aplicación o sucursal de la entidad en la que se realizará el cambio. La tasa oficial sirve como guía del mercado, pero la cotización efectiva será la que el banco o agente autorizado tenga disponible al momento de la operación.

En resumen, el dólar hoy se mueve alrededor de RD$59.35 para compra y RD$59.79 para venta como referencia del mercado. Para obtener el mejor resultado, compara precios entre entidades, confirma si existen cargos extra y realiza las transacciones únicamente con instituciones financieras o agentes de cambio autorizados.