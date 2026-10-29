El 28 de octubre fue un día más que especial para Julia Roberts, no solo porque sumó un año más de vida, sino porque reafirmó que su historia de amor está más fuerte que nunca. Y es que entre todos los mensajes de felicitación y buenos deseos que recibió, el de su esposo Danny Moder se llevó todos los suspiros por lo romántico y enamorado que se mostró. “Te amo mucho”, una poderosa frase que sigue vigente desde que se conocieron en el rodaje de ‘The Mexican’ en el año 2000 y se casaran dos años después. En esta nota te cuento más detalles sobre la dedicatoria en el 59 cumpleaños de la actriz de ‘Mujer bonita’ y ‘Un lugar llamado Notting Hill’.

Julia Roberts y Danny Moder son una pareja que lleva unida 24 años. (Foto: Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)

De una boda privada a una vida juntos por 24 años

Una foto antigua en la que el director de fotografía estadounidense aparece besando el hombro de Roberts mientras ella ríe teniendo un pastel de cumpleaños con muchas velas en frente fue la elegida para conmemorar la fecha especial.

“Celebrando todos los días… pero el 28 de octubre es el día más especial (…) Más velas traen más alegría. Te amor mucho”, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram.

Su historia arrancó cuando ambos formaban parte de la película ‘The Mexican’, ella como protagonista junto a Brad Pitt y él como camarógrafo. En ese momento, Julia salía con el actor Benjamin Bratt, mientras que Danny estaba casado con la maquilladora Vera Steimberg. Tras ponerle fin a sus relaciones, decidieron estar juntos.

El 4 de julio de 2002 se casaron en una ceremonia privada celebrada en el rancho de 82 acres de Roberts en Taos, Nuevo México, por lo que ya celebraron este año su 24º aniversario de bodas y tienen tres hijos, los gemelos Hazel y Phinnaeus, de 21 años, y su hijo Henry, de 19.

Danny Moder celebró a Julia Roberts con una declaración de amor tan sencilla como romántica. (Foto: Getty Images)

“Casarme con Danny fue la primera vez que mi vida cambió para siempre, de una manera increíble e indescriptible (…) La mejor decisión que he tomado en mi vida fue unirme a Danny Moder", contó sobre su unión en el podcast ‘Goop de Gwyneth Paltrow’ en 2018, según recuerda People.

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