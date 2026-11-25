Cuando Jennifer Lopez lanzó en 2024 su proyecto multimedia ‘This Is Me… Now’, la apuesta llegó dividida en tres piezas: un álbum de estudio, una película musical y un documental detrás de cámaras titulado ‘The Greatest Love Story Never Told’. Con el paso del tiempo y tras su divorcio de Ben Affleck, la artista reconoció que haber delegado el mando creativo de esa tercera producción terminó jugando en contra de su música.

En una entrevista en Popcast, el podcast cultural del diario The New York Times, Jennifer Lopez analizó con distancia lo que ocurrió durante aquella etapa y marcó una diferencia clara entre las obras que dirigió personalmente y el documental que retrató su intimidad.

La cinta detrás de cámaras, producida por la compañía de su exesposo Ben Affleck, terminó eclipsando el álbum 'This Is Me… Now', según explicó Jennifer Lopez. | Foto: IMDb

La alianza de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Artists Equity

Aunque durante la conversación evitó mencionar por su nombre a Ben Affleck, ‘The Greatest Love Story Never Told’ fue producido por Artists Equity, la compañía fundada por el actor junto a Matt Damon, en un momento en que ambos aún estaban casados y su reconciliación ocupaba los titulares internacionales.

Jennifer Lopez explicó que conservó la autoridad total sobre la composición del disco y la película musical, pero optó por dejar en manos de terceros la conducción del documental, una determinación que hoy mira con autocrítica.

“Tuve el control creativo total de la música, que hice primero. Y luego pensé: ‘Quiero hacer esta pequeña minipelícula musical’. De esas cosas tuve el control creativo total. No tuve el control de la otra parte”, relató en la entrevista.

Hoy, Jennifer Lopez reconoce que creía haber aprendido la lección en aquel momento, pero apenas comenzaba su etapa de mayor aprendizaje personal. | Crédito: AP Photo/Ashley Landis

Cómo The Greatest Love Story Never Told eclipsó el álbum de Jennifer Lopez

Para la cantante, el problema principal radicó en que la exposición de su vida privada acaparó la atención del público y la prensa, desplazando el trabajo musical en el que había invertido 20 millones de dólares de su propio patrimonio.

“Permití que alguien más tuviera el control de eso. En retrospectiva, quizá no era para mí, porque creo que eclipsó el proyecto musical en sí, que era lo único que realmente me importaba. Y eso para mí fue decepcionante”, admitió.

Estrenado pocos meses antes de que Jennifer Lopez presentara la demanda de divorcio en agosto de 2024, el documental mostraba el proceso de grabación del álbum y exponía momentos íntimos de su matrimonio, incluidas cartas personales que Affleck había guardado durante décadas y que sirvieron de inspiración para las canciones.

La reflexión de Jennifer Lopez tras su ruptura con Ben Affleck

Al revisar aquel episodio desde el presente, la intérprete reconoció que en ese momento creía haber alcanzado una etapa de estabilidad definitiva, sin imaginar que la ruptura posterior y el escrutinio mediático la obligarían a replantear sus límites.

“Puedes mirar atrás y decir: ‘Oh, pensé que estaba al final del viaje. Estaba apenas al comienzo del maldito viaje’. Me voló la cabeza”, confesó entre risas al recordar la perspectiva con la que encaró ese lanzamiento. “Pensé que ya había aprendido la lección, que había llegado. Estaba a punto de recibir mi mayor lección y no me daba cuenta”.