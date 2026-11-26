El tabaco no solo aumenta el riesgo de parto prematuro o de bajo peso al nacer: puede alterar el desarrollo de la placenta casi desde el inicio del embarazo. Así lo sugiere una investigación liderada por científicos del Max Delbrück Center y la Charité de Berlín, publicada en Cell Systems, que detectó cambios moleculares tempranos en células clave del órgano que nutre y protege al feto.

El hallazgo es relevante porque la placenta no es un simple conducto entre madre e hijo. Es un órgano temporal, pero esencial, que proporciona oxígeno y nutrientes, elimina desechos, produce hormonas y actúa como una barrera frente a determinadas agresiones externas. Si su formación se ve comprometida durante las primeras semanas, las consecuencias pueden acompañar todo el embarazo.

Imagen microscópica de un corte transversal fino de la placenta: los trofoblastos, que constituyen su capa externa, aparecen en color verde. Las células de Hofbauer se muestran en naranja y los vasos sanguíneos fetales, en rojo. (Foto: Florian Herse, Max Delbrück Center) / Florian Herse

El humo del tabaco ataca antes de que el bebé crezca

Hasta ahora se sabía que fumar durante el embarazo se asocia con complicaciones como prematuridad, bajo peso al nacer y daño en órganos del bebé en desarrollo. El nuevo trabajo aporta una explicación más precisa sobre cuándo y cómo comienza ese daño: los investigadores encontraron que el humo del tabaco afecta la placenta en las primeras semanas de gestación.

El equipo, liderado por la doctora Daniela Sofia Valdes en el laboratorio del doctor Fabian Coscia, analizó tejido placentario de mujeres que fumaban y de quienes no lo hacían durante el primer trimestre. Para ello combinó secuenciación de ARN de célula única con una técnica denominada Deep Visual Proteomics, que permite medir proteínas dentro de células individuales conservando su ubicación en el tejido. En total, examinaron más de 88.000 células.

“Primero examinamos tejido placentario de mujeres que fumaban y de quienes no fumaban durante el primer trimestre del embarazo”, explicó Valdes. La estrategia permitió identificar qué tipos celulares cambiaban su actividad genética y proteica ante la exposición al tabaco.

Una mujer embarazada rechaza el tabaquismo pasivo que podría afectar su salud. (Foto: iStock) / artoleshko

Dos células esenciales quedan bajo presión

Los investigadores identificaron alteraciones especialmente marcadas en dos poblaciones celulares: los sincitiotrofoblastos y las células de Hofbauer. Ambas desempeñan funciones decisivas para que la placenta funcione correctamente.

Los sincitiotrofoblastos forman la capa externa de la placenta y están en contacto directo con la sangre materna. Son responsables, entre otras tareas, de mantener la integridad estructural del órgano y de facilitar el transporte de nutrientes y hormonas hacia el feto. En las mujeres fumadoras, estos células mostraron cambios en la actividad de genes vinculados con esas funciones.

Además, presentaban más mitocondrias, lo que los autores interpretan como una posible respuesta al estrés oxidativo provocado por el humo del tabaco. También se observó una comunicación alterada entre los sincitiotrofoblastos, un mecanismo importante para coordinar la barrera placentaria y su funcionamiento.

Por su parte, las células de Hofbauer son células inmunitarias especializadas presentes en la placenta. En las muestras de mujeres que fumaban, estaban más activas y mostraban rasgos más proinflamatorios. Ese estado inflamatorio podría contribuir a un entorno placentario menos estable y menos eficiente para sostener el desarrollo fetal.

La placenta entra en alerta: más inflamación y coagulación

El estudio también detectó niveles más altos de fibrinógeno y una mayor adhesión de plaquetas a la superficie placentaria en las muestras asociadas al tabaquismo. Ambos indicadores apuntan a un aumento de la coagulación sanguínea, un fenómeno que podría comprometer el flujo sanguíneo hacia el feto.

Esta es una de las implicaciones más preocupantes del trabajo. Una placenta con alteraciones en su estructura, inflamación y tendencia a la coagulación puede tener dificultades para cumplir su función de intercambio. El resultado potencial es una menor disponibilidad de oxígeno y nutrientes para el bebé, con el consiguiente riesgo de crecimiento restringido, parto prematuro u otras complicaciones.

Los autores subrayan que el daño no aparece necesariamente de forma repentina en etapas avanzadas del embarazo. Más bien, el tabaco podría intervenir desde el principio, cuando la placenta todavía se está organizando y definiendo sus funciones.

El experimento que confirma el daño

Para comprobar que las alteraciones observadas en el tejido humano no eran solo una correlación, el equipo realizó una segunda fase experimental. Cultivó células obtenidas de tejido placentario humano y expuso algunas de ellas a humo de cigarrillo.

“Estos experimentos confirmaron nuestros hallazgos a partir de las muestras de tejido”, señaló Valdes. La coincidencia entre las observaciones en tejido real y en células cultivadas fortalece la hipótesis de que el humo del tabaco puede alterar directamente mecanismos celulares esenciales de la placenta.

La investigación, titulada “Maternal smoking in early pregnancy disrupts placental function through syncytiotrophoblast and macrophage dysregulation”, fue publicada en Cell Systems y firmada, entre otros, por Daniela S. Valdes, Fabian Coscia y Florian Herse.

Cuanto antes se deje de fumar, mejor

El mensaje práctico para las embarazadas es claro: dejar de fumar lo antes posible reduce la exposición del embrión y de la placenta a sustancias nocivas. “Nuestro estudio envía un mensaje claro a las mujeres embarazadas: cuanto antes dejen de fumar, mejor”, afirmó el doctor Florian Herse, del laboratorio de daño orgánico causado por hipertensión del ECRC.

No obstante, los especialistas insisten en que abandonar el tabaco no siempre es sencillo. La nicotina genera dependencia y muchas personas necesitan apoyo médico, psicoterapia, sustitución de nicotina u otros tratamientos para lograrlo. Por ello, la recomendación es consultar con un profesional de salud antes o durante el embarazo, en lugar de intentar dejarlo en solitario y sin acompañamiento.

También importa evitar la exposición al humo ajeno. Aunque el estudio se centró en el tabaquismo materno, la evidencia general sobre tabaco y embarazo respalda la idea de que reducir la exposición al humo —propio o de terceros— es una medida preventiva valiosa.

Prevenir desde el primer día

La investigación refuerza una idea fundamental: las decisiones sobre salud durante el embarazo tienen efectos muy tempranos, incluso antes de que muchas personas sepan que están embarazadas. Por eso, los expertos suelen recomendar planificar el abandono del tabaco antes de buscar un embarazo y solicitar apoyo profesional si ya se está gestando.

El estudio no ofrece una solución inmediata para revertir el daño placentario, pero sí proporciona una hoja de ruta. Identificar con precisión qué células sufren, qué procesos se alteran y en qué momento ocurren puede permitir, en el futuro, detectar riesgos antes y proteger mejor la salud de madres y bebés.

(Este contenido fue elaborado por un redactor de EL COMERCIO/MAG con la asistencia de la IA Perplexity).