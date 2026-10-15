El cambio de horario en California 2026 llegará el 1 de noviembre, cuando termine el horario de verano.Ese domingo, los relojes deberán atrasarse una hora para regresar al horario estándar. La modificación se realizará de madrugada y también se aplicará en Los Ángeles. Para la comunidad hispana del estado, la fecha marca el próximo ajuste del reloj en este año, es decir, deberá atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m., dando paso al horario estándar del Pacífico. La clave para evitar confusiones es recordar que en noviembre se atrasa, no se adelanta. A continuación, te detallamos cuándo termina el horario de verano en California y cómo efectuar el cambio de hora correspondiente.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 02/10/2026.- Cambio de horario en California 2026: conoce cuándo termina el horario de verano, a qué hora atrasar el reloj y cómo ajustar tus dispositivos. FOTO DE JCOMP PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / JCOMP

Fecha y hora del cambio de horario en California 2026

El horario de verano en California terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. En ese momento, las manecillas deberán retroceder hasta marcar la 1:00 a. m. Esto significa que la franja comprendida entre la una y las dos de la madrugada se repetirá. El ajuste marcará el regreso al horario estándar, después del período de verano iniciado en marzo. La fecha corresponde al primer domingo de noviembre, conforme al calendario vigente en Estados Unidos.

Dato Cambio de horario en California 2026 Fecha Domingo, 1 de noviembre de 2026. Hora del ajuste A las 2:00 a. m., hora local del Pacífico. ¿Se adelanta o se atrasa el reloj? Se atrasa una hora: de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Horario que termina Horario de verano del Pacífico, conocido como PDT (Pacific Daylight Time). Horario que comienza Horario estándar del Pacífico, conocido como PST (Pacific Standard Time).

¿En qué ciudades de California se aplica el cambio de horario?

El cambio de horario se aplica en todo California, no únicamente en determinadas ciudades. Esto incluye Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José, Sacramento, Fresno, Oakland y Long Beach. Los residentes de estas localidades deberán atrasar sus relojes durante la misma madrugada, es decir, tendrán una hora adicional: después de las 1:59 a. m. del horario de verano, comenzará nuevamente la franja de la 1:00 a. m., ahora bajo el horario estándar. La fecha y el ajuste son iguales en el conjunto del estado: domingo 1 de noviembre, una hora hacia atrás. Por lo tanto, no existe un calendario diferente para el norte y el sur del ‘Estado Dorado’.

¿Cuándo comenzó el horario de verano de 2026?

El horario de verano comenzó el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelantaron de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. El regreso al horario estándar del 1 de noviembre cerrará ese ciclo anual en California.

Dato Cambio de horario en California 2026 Fecha de inicio Domingo, 8 de marzo de 2026 Hora del ajuste A las 2:00 a. m., los relojes avanzaron directamente a las 3:00 a. m. Diferencia con noviembre En marzo se adelantó una hora; al finalizar el horario de verano, esa hora se recuperará.

¿El reloj se adelanta o se atrasa en California por el cambio de horario?

En el próximo cambio de noviembre, el reloj se atrasa una hora. Esta es la diferencia entre los dos ajustes de California en 2026:

Cambio de horario Fecha Ajuste del reloj Inicio del horario de verano Domingo, 8 de marzo de 2026 De las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. Fin del horario de verano Domingo, 1 de noviembre de 2026 De las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Ambos cambios se realizan a las 2:00 a. m., según la hora local correspondiente.

WASHINGTON DC (ESTADOS UNIDOS), 12/10/2026.- Cambio de hora en EE. UU. el 1 de noviembre de 2026: fecha, hora del ajuste, estados afectados, excepciones y situación de la Sunshine Protection Act. FOTO DE WIRESTOCK PARA ISTOCK Y GETTYS IMAGES / WIRESTOCK

FAQ: Cambio de horario en California 2026

¿Cuándo termina el horario de verano en California?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., cuando los relojes retroceden una hora.

¿A qué hora se cambia el reloj en Los Ángeles?

A las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre. En ese momento, el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m., igual que en el resto de California.

¿Se gana o se pierde una hora con el cambio de noviembre?

Se gana una hora en el reloj, porque se repite el período entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada. En marzo ocurrió lo contrario: el reloj avanzó directamente de las dos a las tres.

¿El cambio ocurre el sábado por la noche o el domingo?

Oficialmente ocurre durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. Para quienes siguen despiertos desde el sábado 31 de octubre, el ajuste sucede esa misma noche, una vez comenzado el domingo.

¿California mantiene los dos cambios de horario en 2026?

Sí. El calendario de 2026 contempla el inicio del horario de verano el 8 de marzo y su finalización el 1 de noviembre.