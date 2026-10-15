El domingo 1 de noviembre de 2026 finaliza el horario de verano en Estados Unidos, por lo que los residentes de Texas deberán atrasar sus relojes una hora . El cambio oficial ocurre a las 2:00 a. m., momento en el que los relojes pasarán a marcar la 1:00 a. m. , otorgando una hora adicional de sueño y marcando el inicio de atardeceres más tempranos. Este ajuste anual se realiza para alinear el reloj biológico con las horas de luz solar disponibles durante las mañanas de otoño e invierno.

¿A qué hora cambia el horario en Texas el 1 de noviembre?

El ajuste se realiza a las 2:00 a. m. de la hora local. En la mayor parte de Texas, incluidas ciudades como Houston, Dallas, Austin y San Antonio, los relojes pasarán de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., al regresar del horario de verano al horario estándar Central Standard Time (CST). En el extremo occidental del estado, incluida la zona de El Paso, el mismo cambio se hará de acuerdo con Mountain Time: a las 2:00 a. m. MDT, los relojes volverán a la 1:00 a. m. MST. No se trata de dos fechas distintas, sino de un cambio simultáneo según la hora de cada localidad.

Dato Cambio de horario en Texas Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Dirección del ajuste Atrasar una hora Mayor parte de Texas De 2:00 a. m. CDT a 1:00 a. m. CST Región de Mountain Time De 2:00 a. m. MDT a 1:00 a. m. MST

¿Qué dispositivos debes ajustar manualmente?

Los relojes de pared y los despertadores tradicionales suelen requerir que el usuario atrase la hora. Lo mismo puede ocurrir con el reloj del automóvil y las pantallas de hornos y microondas, según el modelo. En los vehículos, revisa el menú de configuración del sistema multimedia; en los electrodomésticos, utiliza los botones de reloj o consulta el manual si no recuerdas el procedimiento. No es necesario cambiar todos los aparatos por adelantado: basta con comprobar cuáles se actualizan automáticamente y corregir los demás antes de utilizarlos el domingo.

Dispositivo ¿Qué debes hacer? iPhone y Android Verificar que la fecha, la hora y la zona horaria automáticas estén activadas Computadoras Windows y Mac Comprobar la configuración automática de hora y zona horaria Relojes inteligentes Confirmar que estén sincronizados con el teléfono o la red Relojes de pared y despertadores Atrasarlos manualmente una hora si no se actualizan solos Automóviles, hornos y microondas Revisar la pantalla y corregirla mediante los controles si es necesario

¿Houston y Dallas tienen que ajustar el reloj el mismo día?

Sí. Houston y Dallas cambiarán la hora el mismo día y a la misma hora: el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m. Ambas ciudades usan la Hora Central y siguen el mismo calendario federal de horario de verano.

La diferencia importante dentro del estado está en parte del oeste de Texas. El Paso y áreas cercanas utilizan la Hora de la Montaña, pero también atrasarán sus relojes en la misma fecha; lo que cambia es su zona horaria de referencia frente a Houston y Dallas.

¿Cómo afectará el cambio de hora a los viajes y las comunicaciones?

Para quienes viajan por negocios, trabajan a distancia o tienen familia en otras partes del país, el regreso al horario estándar modifica la sincronización de agendas con territorios específicos. Aunque la mayoría de los estados cambian la hora simultáneamente en noviembre, lugares como Hawái, la mayor parte de Arizona y los territorios estadounidenses de ultramar (Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes) mantienen un horario estándar permanente. A partir del 1 de noviembre, la diferencia horaria entre la mayor parte de Texas (CST) y Phoenix, Arizona (MST) será de solo una hora, eliminando la paridad horaria que ambas regiones comparten durante los meses de verano. Considerar esta variación es crucial para no cometer errores al programar vuelos, reuniones virtuales o llamadas transfronterizas.

¿Desaparecerá el cambio de horario con la Sunshine Protection Act?

El debate sobre la eliminación de los cambios de hora bianuales ha cobrado un fuerte impulso legislativo en Washington, pero la medida aún no es una ley vigente. En julio de 2026, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó la Sunshine Protection Act (H.R. 139) con 308 votos a favor y 117 en contra, una iniciativa que busca establecer el horario de verano de forma permanente para la mayoría de los estados.

El presidente Donald Trump ha respaldado la idea de mantener el horario de verano durante todo el año y ha pedido al Congreso avanzar con la iniciativa. Hasta que exista una ley promulgada que modifique el sistema, los residentes de Texas deben prepararse para atrasar sus relojes en noviembre.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas

¿Qué día cambia la hora en Texas en 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026.

¿A las 2:00 a. m. se adelanta o se atrasa el reloj?

Se atrasa una hora: las 2:00 a. m. vuelven a ser la 1:00 a. m.

¿Todo Texas tiene la misma hora?

No. La mayor parte utiliza Central Time; la región de El Paso y otras áreas del oeste utilizan Mountain Time.

¿Tengo que cambiar la hora de mi celular?

Normalmente no. Comprueba que la opción de fecha, hora y zona horaria automáticas esté activada.

¿El cambio de horario ya fue eliminado?

No. La Sunshine Protection Act de 2025 avanzó en la Cámara de Representantes, pero todavía no es ley.

¿Qué pasa con Arizona y Hawái?

La mayor parte de Arizona y Hawái no observa el horario de verano, por lo que sus relojes no realizan este ajuste estacional.