El impacto de la inflación en Estados Unidos se refleja cada vez más en el bolsillo de muchas familias, que tienen dificultades para comprar alimentos. Si necesitas apoyo, varias organizaciones entregarán comida gratis en Texas del 16 al 18 de octubre. Puedes acudir a uno de los centros habilitados para recibir ayuda. A continuación, te compartimos las direcciones y los horarios para que planifiques tu visita.
La ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano. También puedes pasar la voz a tus conocidos que atraviesen una situación económica complicada.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 16 al domingo 18 de octubre de 2026.
ENTREGA VIERNES 16 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 16 de octubre:
|Centro
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Baytown United Seventh-day Adventist Church
|401 W Nazro St, Baytown, TX 77520
|713-858-4735
|11:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Impact Early College High School
|1415 Market St, Baytown, TX 77520
|281-420-4802
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Iglesia Cristiana Vision Divina
|15703 Market St, Channelview, TX 77530
|281-763-5899
|1:00 p. m. a 2:00 p. m.
|IPC Hebron
|4660 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77048
|832-409-7060
|4:00 p. m. a 6:00 p. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
|2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 77017
|No indicado
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|St. Philip Neri Catholic Church
|10960 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77048
|713-734-0320
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Community Family Centers
|7524 Ave E, Houston, TX 77012
|713-923-2316
|8:00 a. m. a 5:00 p. m.
|The Orange Show
|5330 Gulf Fwy, Houston, TX 77023
|832-767-1677
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Sunnyside Place Community Development Corporation
|8302 Colonial Ln, Houston, TX 77051
|713-731-7050
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
ENTREGA SÁBADO 17 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 17 de octubre:
|Centro
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Light of Christ Lutheran Church
|2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571
|346-463-1513
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Baytown United Seventh-day Adventist Church
|401 W Nazro St, Baytown, TX 77520
|713-858-4735
|12:00 p. m. a 2:00 p. m.
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089
|281-484-4230
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Immaculate Conception Catholic Church
|7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011
|713-921-1261
|8:00 a. m. a 10:00 a. m.
|Shrine Houston
|5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021
|832-651-8135
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|New Providence Baptist Church
|6640 Weston St, Houston, TX 77021
|713-748-1040
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|South Union Church of Christ
|3601 Lydia St, Houston, TX 77021
|281-773-3457
|10:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Rock of Ages Church
|12217 Holly St, Crosby, TX 77532
|832-629-5452
|9:30 a. m. a 11:00 a. m.
|Houston Food Bank, Level 2 – Community Assistance Program (CAP) Office
|535 Portwall St, Houston, TX 77029
|No indicado
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
|535 Portwall St, Houston, TX 77029
|No indicado
|8:30 a. m. a 11:30 a. m.; 1:30 p. m. a 3:30 p. m.
|Boynton Chapel United Methodist Church
|2812 Milby St, Houston, TX 77004
|713-748-6066
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Good Hope Missionary Baptist Church
|3015 N MacGregor Way, Houston, TX 77004
|832-217-3249
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Trinity East United Methodist Church
|2418 McGowen St, Houston, TX 77004
|713-979-2950
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)
|326 S Jensen Dr, Houston, TX 77003
|713-351-6919
|8:00 a. m. a 12:00 p. m.
|St. John’s United Methodist Church
|2019 Crawford St, Houston, TX 77002
|713-659-3237
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|The Beacon
|1212 Prairie St, Houston, TX 77002
|713-220-9737
|7:00 a. m. a 2:00 p. m.
ENTREGA DOMINGO 18 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 18 de octubre:
|Centro
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Multi Cultural Center
|951 Tristar Dr, Webster, TX 77598
|210-617-3008
|1:00 p. m. a 3:00 p. m.
|The Beacon
|1212 Prairie St, Houston, TX 77002
|713-220-9737
|7:00 a. m. a 2:00 p. m.
|United African Seventh-day Adventist Church
|9595 Braes Bayou Dr, Houston, TX 77074
|832-878-6383
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Servant of Nations
|6565 Rookin St, Houston, TX 77074
|832-567-4918
|11:30 a. m. a 1:30 p. m.
Si las despensas que están en las tablas están lejos de tu casa, buscas una más cercana a tu ubicación. Para ello, puedes ingresar a las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank o South Texas Food Bank. En estos sitios web debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.
Te recomendamos acudir temprano para evitar demoras y ser uno de los primeros en las colas.