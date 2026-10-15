Revisa qué organizaciones ofrecerán alimentos sin costo, dónde estarán ubicadas y en qué horarios podrás acudir con tu familia (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Revisa qué organizaciones ofrecerán alimentos sin costo, dónde estarán ubicadas y en qué horarios podrás acudir con tu familia (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
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El impacto de la inflación en Estados Unidos se refleja cada vez más en el bolsillo de muchas familias, que tienen dificultades para comprar alimentos. Si necesitas apoyo, varias organizaciones entregarán comida gratis en del 16 al 18 de octubre. Puedes acudir a uno de los centros habilitados para recibir ayuda. A continuación, te compartimos las direcciones y los horarios para que planifiques tu visita.

La ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que conviene ir temprano. También puedes pasar la voz a tus conocidos que atraviesen una situación económica complicada.

Texas contará con varios puntos de distribución de comida gratuita. Aquí una pareja de jóvenes recibiendo alimentos gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Texas contará con varios puntos de distribución de comida gratuita. Aquí una pareja de jóvenes recibiendo alimentos gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del viernes 16 al domingo 18 de octubre de 2026.

ENTREGA VIERNES 16 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 16 de octubre:

CentroDirecciónTeléfonoHorario
Baytown United Seventh-day Adventist Church401 W Nazro St, Baytown, TX 77520713-858-473511:00 a. m. a 2:00 p. m.
Impact Early College High School1415 Market St, Baytown, TX 77520281-420-48029:00 a. m. a 12:00 p. m.
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 a. m. a 5:00 p. m.
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 a. m. a 1:00 p. m.
Iglesia Cristiana Vision Divina15703 Market St, Channelview, TX 77530281-763-58991:00 p. m. a 2:00 p. m.
IPC Hebron4660 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77048832-409-70604:00 p. m. a 6:00 p. m.
La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 77017No indicado9:00 a. m. a 5:00 p. m.
St. Philip Neri Catholic Church10960 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77048713-734-032010:00 a. m. a 2:00 p. m.
Community Family Centers7524 Ave E, Houston, TX 77012713-923-23168:00 a. m. a 5:00 p. m.
The Orange Show5330 Gulf Fwy, Houston, TX 77023832-767-16779:00 a. m. a 11:00 a. m.
Sunnyside Place Community Development Corporation8302 Colonial Ln, Houston, TX 77051713-731-705011:00 a. m. a 1:00 p. m.

ENTREGA SÁBADO 17 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 17 de octubre:

CentroDirecciónTeléfonoHorario
Light of Christ Lutheran Church2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571346-463-15139:00 a. m. a 2:00 p. m.
Baytown United Seventh-day Adventist Church401 W Nazro St, Baytown, TX 77520713-858-473512:00 p. m. a 2:00 p. m.
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089281-484-423011:00 a. m. a 1:00 p. m.
Immaculate Conception Catholic Church7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011713-921-12618:00 a. m. a 10:00 a. m.
Shrine Houston5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021832-651-81359:00 a. m. a 11:00 a. m.
New Providence Baptist Church6640 Weston St, Houston, TX 77021713-748-104011:00 a. m. a 1:00 p. m.
South Union Church of Christ3601 Lydia St, Houston, TX 77021281-773-345710:00 a. m. a 12:00 p. m.
Rock of Ages Church12217 Holly St, Crosby, TX 77532832-629-54529:30 a. m. a 11:00 a. m.
Houston Food Bank, Level 2 – Community Assistance Program (CAP) Office535 Portwall St, Houston, TX 77029No indicado9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)535 Portwall St, Houston, TX 77029No indicado8:30 a. m. a 11:30 a. m.; 1:30 p. m. a 3:30 p. m.
Boynton Chapel United Methodist Church2812 Milby St, Houston, TX 77004713-748-606610:00 a. m. a 1:00 p. m.
Good Hope Missionary Baptist Church3015 N MacGregor Way, Houston, TX 77004832-217-32499:00 a. m. a 12:00 p. m.
Trinity East United Methodist Church2418 McGowen St, Houston, TX 77004713-979-29509:00 a. m. a 12:00 p. m.
Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)326 S Jensen Dr, Houston, TX 77003713-351-69198:00 a. m. a 12:00 p. m.
St. John’s United Methodist Church2019 Crawford St, Houston, TX 77002713-659-32379:00 a. m. a 1:00 p. m.
The Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 77002713-220-97377:00 a. m. a 2:00 p. m.

ENTREGA DOMINGO 18 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 18 de octubre:

CentroDirecciónTeléfonoHorario
Multi Cultural Center951 Tristar Dr, Webster, TX 77598210-617-30081:00 p. m. a 3:00 p. m.
The Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 77002713-220-97377:00 a. m. a 2:00 p. m.
United African Seventh-day Adventist Church9595 Braes Bayou Dr, Houston, TX 77074832-878-638310:00 a. m. a 1:00 p. m.
Servant of Nations6565 Rookin St, Houston, TX 77074832-567-491811:30 a. m. a 1:30 p. m.

Si las despensas que están en las tablas están lejos de tu casa, buscas una más cercana a tu ubicación. Para ello, puedes ingresar a las plataformas de , o . En estos sitios web debes colocar en el buscador tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.

Te recomendamos acudir temprano para evitar demoras y ser uno de los primeros en las colas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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