Ha pasado más de un año desde el exitoso estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita I” en España) y aún no se tienen novedades relevantes de la segunda película de la trilogía que adapta el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. Aunque se sabe que está en proceso de producción, todavía no se ha revelado la fecha de estreno ni algún avance. Pero se esperan anuncios importantes en la Jump Festa 2027.

A pesar de que aún no se cuenta con detalles de la esperad secuela del largometraje que logró recaudar más de 793 millones de dólares en la taquilla mundial, rompió marcas históricas en taquilla y se posicionó entre los grandes fenómenos de la animación, el material original permite conocer los eventos que se adaptarán en la próxima entrega. Por lo tanto, se sabe quiénes se enfrentarán en las siguientes batallas.

También se adelantó que la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” contará con batallas más brutales y emocionantes. Lo que tienen sentido considerando los demonios con los que deben luchar los miembros del Cuerpo de Cazadores: Doma (Luna Superior 2), Kokushibo (Luna Superior 1) y Nakime (Luna Superior Cuatro).

Kanao Tsuyuri es una joven cazadora de demonios que desempeña un papel fundamental en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" y tendrá una importante batalla en la secuela (Foto: Ufotable / TOHO)

¿A QUIÉN SE ENFRENTARÁ KANAO TSUYURI EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?

Kanao Tsuyuri, Cazadora de Demonios de alto rango y la Tsuguko (discípula y sucesora directa) de Shinobu Kochō (el Pilar del Insecto). Tras un pasado traumático, fue adoptada por las hermanas Kanae y Shinobu Kochō. Utiliza la Respiración de las Flores (Hana no Kokyū), técnica que aprendió de manera autodidacta observando a Kanae.

En la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle”, Kanao deberá enfrentar a Doma, uno de los demonios más peligrosos debido a su total incapacidad para sentir empatía y a sus devastadoras técnicas de hielo.

Después de presenciar el ataque a Shinobu y motivada por un profundo deseo de justicia, Kanao luchará contra la Luna Superior Número 2, que está lidiando con el veneno de glicinia tras el sacrificio de Shinobu.

Kanao Tsuyuri no luchará sola contra Doma. Inosuke Hashibira se unirá al combate en el fragor de la batalla contra la Luna Superior Dos, aportando fuerza y conexión personal con el demonio.

En "Demon Slayer: Infinity Castle", Doma es el tercer demonio más fuerte, solo detrás de Kokushibo y Muzan Kibutsuji. Utiliza un par de abanicos dorados afilados con grabados de loto (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN ES DOMA?

Doma es uno de los antagonistas principales de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y ocupa el puesto de la Luna Superior Dos dentro del ejército de Muzan Kibutsuji, siendo el tercer demonio más fuerte en general (solo superado por Kokushibo y Muzan).

Cuando era humano, sus padres lo hicieron pasar por un ser divino con conexión con los dioses y lo pusieron al frente de un culto religioso conocido como la Fe del Paraíso Eterno. Tras ser transformado en demonio por Muzan, adaptó su culto religioso para adorar a Muzan y asegurar un suministro constante de humanos.

HABILIDADES DE DOMA

Criocinesis. Utiliza el Arte de Sangre de Demonio.

Abanicos de Hierro: Corta carne y dispersa polvo de hielo venenoso.

Loto de Hielo: Crea estructuras de hielo con forma de loto que lanzan ráfagas de viento congelante.

Niños de Hielo Cristalino: Figuras de hielo miniatura que copian perfectamente sus habilidades y técnicas.

Bodhisattva de Agua de Loto: Un buda gigante de hielo que congela todo a su paso.

En la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle", Doma ocupa la posición de la Luna Superior Número Dos (Upper Rank Two) dentro de las Doce Lunas Demoníacas bajo el mando de Muzan Kibutsuji (Foto: Ufotable)

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