Cuatro años después del estreno de la primera entrega del anime de Netflix, “Cyberpunk: Edgerunners” finalmente regresa con una segunda temporada que promete una visión aún más cruda, brutal y caótica de Night City. Aunque mantendrá la esencia dramática que caracterizó a los primeros episodios llegará a un nivel superior de intensidad emocional y visual. De la mano de Studio Trigger (“Little Witch Academia”, “Delicious in Dungeon”), se anticipa un despliegue estético frenético que elevará el frenesí cibernético, los tiroteos y la violencia cinética de su predecesora.

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Dirigida por Kai Ikarashi, “Cyberpunk: Edgerunners 2” presenta una historia independiente ambientada en Night City y centrada en una nueva crónica de redención y venganza con un formato de antología, es decir, no tiene relación directa con David Martínez y Lucy. Esta vez los protagonistas son Roman Carax, quien documenta en vídeo los secretos de los bajos fondos de la megalópolis, Talia Yang, Weak Kingsley y D

La nueva entrega, que cuenta con Kanno Ichigo como diseñador principal de personajes, se centra en las consecuencias de las mejoras cibernéticas (“cromo”), la supervivencia, la sangre y los ajustes de cuentas personales.

La nueva entrega de "Cyberpunk: Edgerunners" promete superar el nivel de crudeza, emoción y caos visual de su predecesora (Foto: Studio Trigger/ Netflix)

LO QUE REVELA EL TRAILER FINAL DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”

Los primeros avance de “Cyberpunk: Edgerunners 2” mostraron destellos de vulnerabilidad, momentos íntimos y las motivaciones de los personajes principales de la nueva historia que explorará los excesos del ciberware y la desconexión humana. Mientras que el tráiler final presentó al nuevo elenco inédito.

El último avance, publicado por Netflix el 14 de octubre de 2026, se enfoca en el lado más tierno, íntimo y emotivo de los protagonistas de esta entrega. Profundiza en la vulnerabilidad y la humanidad de los protagonistas antes de mostrar el caos con el que deben lidiar en Night City.

El clip de dos minutos brinda un adelanto de los momentos más explosivos de la segunda temporada del anime ambientado en el universo del juego de rol de mesa de R. Talsorian Games y del videojuego Cyberpunk 2077 de CD PROJEKT RED.

Además, se confirma que la segunda temporada de “Cyberpunk: Edgerunners” contará con diez episodios que presentará una historia autoconclusiva que mantendrá el estilo frenético de animación y la paleta de colores neón icónica de Studio Trigger.

LOS PROTAGONISTAS DE “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”

Weak Kingsley: El edgerunner veterano que solía ser apodado “King”, pero que ahora vive a la sombra de su antigua gloria.

D: Una letal netrunner de la Snake Nation que busca vengarse del asesino de su clan.

Roman Carax: un joven que decide documentar la verdad en una sociedad dominada por la neurodanza.

Talia Yang: Una mujer criada en las altas torres corporativas que se unió a la violenta banda Maelström.

Esta imagen promocional de "Cyberpunk: Edgerunners 2" reúne al nuevo equipo de mercenarios que protagonizará esta historia independiente de 10 episodios en las peligrosas calles de Night City (Foto: Studio Trigger/ Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

La segunda temporada de “Cyberpunk: Edgerunners” se estrenará el 20 de octubre de 2026 en Netflix. Por lo tanto, para ver los nuevos diez episodios del anime solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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