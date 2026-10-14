La historia de Sung Jinwoo continuará en la película anime “Solo Leveling: Beyond the System”, anunciada oficialmente en julio de 2026 durante la Anime Expo por Crunchyroll y Aniplex. El largometraje dirigido por Tao Tajima adaptará uno de los arcos más esperados por los fanáticos, el Regreso al Templo de Cartenon (también conocido como el Arco de la Mazmorra Doble o Return to Cartenon Temple Arc), que representa un punto de inflexión fundamental en el viaje del protagonista de la popular serie.

Debido a que su estreno está programado para el 2027, los fans de anime basado en la novela web surcoreana escrita por Chugong tendrán que esperar varios meses más para ver las nuevas aventuras de Sung Jinwoo, quien se consolida como el cazador más poderoso de Corea tras el clímax del Arco de la Isla Jeju.

Para hacer más amena la espera, los fanáticos tienen dos opciones: volver a ver las primeras temporadas de “Solo Leveling” o darle la oportunidad a series similares. Si optan por la segunda, en 2026 se estrenaron algunas producciones que comparten algunas características.

LOS ANIMES DE 2026 QUE DEBES VER MIENTRAS ESPERAS “SOLO LEVELING: BEYOND THE SYSTEM”

1. Tomb Raider King

“Tomb Raider King”, que se basa en un exitoso web novel y webtoon surcoreano (manhwa) de acción y fantasía escrito por Sanji Jiksong, se estrenó en julio de 2026 y generó mucha expectativa debido a que comparada con “Solo Leveling”, ya que sus protagonistas adquieren conocimiento o poder que les permite cambiar su trágico destino, además, ascienden progresivamente hasta la cima.

Este anime de acción y fantasía narra la historia de Jooheon Suh, un saqueador traicionado que viaja 15 años al pasado y busca robar todas las reliquias mágicas de tumbas divinas para vengarse y convertirse en el rey saqueador.

La crítica señala que "Tomb Raider King", anime basado en la exitosa novela web surcoreana escrita por Sanji Jiksong, es entretenida, pero carece de sorpresas (Foto: Studio EEK)

2. Overgeared

Basada en la novela web surcoreana escrita por Saenal, el anime “Overgeared” narra la historia de Shin Youngwoo, un joven con una vida real llena de deudas que entra al popular videojuego de realidad virtual Satisfy para cambiar su destino al convertirse en un poderoso herrero legendario.

Esta serie que se estrenó el 2 de octubre de 2026 ha sido comparada con “Solo Leveling” debido a que ambas son obras de origen surcoreano (novelas web adaptadas a manhwa) que pertenecen al género de fantasía de progresión y guardan relación con el estudio o equipo de producción REDICE Studio. No obstante, se diferencian en el enfoque de la historia y la evolución del protagonista.

Shin Youngwoo usa el alias de Grid dentro del juego en el anime "Overgeared", que es parte de los estrenos de la temporada de otoño 2026 (Foto: J.C. Staff)

3. From Overshadowed to Overpowered

Los animes “From Overshadowed to Overpowered: Second Reincarnation of a Talentless Sage” (“Rakudai Kenja no Gakuin Musō”) y “Solo Leveling” comparten varios tropos fundamentales de las historias de acción moderna y fantasía. El núcleo de ambas tramas gira en torno a protagonistas que comenzaron en lo más bajo y terminaron rompiendo la escala de poder.

Este anime que se estrenó en julio de 2026 está basado en una serie de novelas ligeras escritas por Arata Shiraishi e ilustradas por Uodenim y sigue la historia de Ephtal, un mago que muere frustrado por su falta de talento y reencarna 400 años en el futuro. En esta nueva época, la magia del mundo ha decaído tanto que sus habilidades del pasado (antes consideradas mediocres) ahora lo convierten en un ser invencible dentro de una academia mágica.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí