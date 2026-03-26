Aunque la segunda temporada de “Solo Leveling”, que se emitió entre enero y marzo de 2025, fue un éxito rotundo, el estudio A-1 Pictures aún no ha anunciado novedades sobre la tercera temporada del popular anime. Por lo tanto, otras series han intentado ocupar el lugar de la historia centrada en Sung Jin-woo, el cazador más débil de la humanidad, quien tras una experiencia mortal obtiene la capacidad única de subir de nivel y aumentar sus habilidades. Pero no lo han conseguido. ¿El nuevo anime de STUDIO EEK lo logrará?
Se trata de “Tomb Raider King”, un anime de acción y fantasía que narra la historia de Jooheon Suh, un saqueador traicionado que viaja 15 años al pasado y busca robar todas las reliquias mágicas de tumbas divinas para vengarse y convertirse en el rey saqueador. ¿Por qué podría ser el sucesor indiscutible de “Solo Leveling”?
Además de que ambas se basan en novelas ligeras surcoreanas: “Solo Leveling” en la novela web escrita por Chugong, que fue adaptada a un popular manhwa ilustrado por Jang-Sung-Rak (Dubu), y “Tomb Raider King” en la novela web escrita por Sanji Jiksong, sus protagonistas son cazadores todopoderosos que pasan de la debilidad a la cima.
Ambos protagonistas buscan venganza y utilizan el conocimiento de sus futuros poderes para volverse fuertes rápidamente. Asimismo, se enfrentan a desafíos en un mundo moderno: mazmorras en “Solo Leveling” y tumbas/reliquias en “Tomb Raider King”.
¿DE QUÉ TRATA “TOMB RAIDER KING”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, “Tomb Raider King” empieza en el año 2025, cuando “misteriosas tumbas aparecieron por todo el mundo, cada una albergando una antigua reliquia que otorgaba poderes sobrenaturales. Los pocos afortunados que rápidamente obtuvieron estas reliquias gobernaron poderosos monopolios. Otros vinieron a servirles, como Jooheon Suh, un ‘saqueador’ que se escondía en tumbas para robar reliquias.
Traicionado por su jefe, Jooheon fue abandonado a su suerte, pero en su lugar se vio transportado 15 años atrás. Armado con años de dura experiencia en saqueos y conociendo lo que está por venir en el mundo de las reliquias, ¿tendrá Jooheon lo necesario para convertirse en el ‘Rey Saqueador de Tumbas’?”
FECHA DE ESTRENO DE ““TOMB RAIDER KING”
“Tomb Raider King”, que fue dirigido por Seung Wook Woo (“Hunter x Hunter”) y tiene como opening el tema de la banda femenina surcoreana QWER, “Show Down”, se estrenará en julio de 2026.
TRÁILER DE “TOMB RAIDER KING”
REPARTO DE “TOMB RAIDER KING”
- Yoshimasa Hosoya presta su voz a Ryoga Goriki/Jooheon Suh
- Saori Hayami presta su voz a Irene Holton
- Junichi Suwabe presta su voz a Taisei Oogawara/Taejoon Kwon
EQUIPO TÉCNICO DE “TOMB RAIDER KING”
- Diseño de personajes: Hyun Joung Lee
- Directores de animación: Hyun Joung Lee, Hyung Jun Heo
- Diseño de color: Jee Sun Hwang
- Director de arte: Seung Chan Kang
- Diseño de arte: Ha Gwon Bong, Ju Hyeon Jang, Seung Heui Kim
- Directores de fotografía: Joo Ri Jung, Kwan Hyeong Lee, Mi Youn Song
- Directores de sonido: Gun Yoon, Kisuke Koizumi
- Compositor: Ju Young Kim
