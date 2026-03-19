Cada año la popularidad de los animes crece, ya sea porque llegan a los cines como “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, son adaptados al live action como “One Piece”, o se apoderan del Top 10 de plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video a nivel mundial. Uno de los más esperados del 2026 fue “Jujutsu Kaisen”, que no decepcionó a sus fans con la primera parte de la tercera entrega, y la sorpresa de la temporada de invierno de este año fue “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, que logró destronar a series como “Frieren: Beyond Journey’s End”.

Anteriormente, te recomendé algunos animes que puedes ver junto con los últimos capítulos de “Fire Force” o mientras esperas la tercera temporada de “Solo Leveling”. Asimismo, las películas que todo fan del anime debe ver, así que ahora te comparto una lista con los animes con los giros argumentales más impactantes.

Pero tranquilo, no te contaré en qué consisten esos giros inesperados en la trama, es decir, no habrá spoilers. En caso de que desees ver alguno de los siguientes títulos, estás disponibles en Crunchyroll.

ESTOS SON LOS ANIMES CON LOS GIROS ARGUMENTALES MÁS ICÓNICOS

1. Oshi no Ko

Basado en el manga escrito por Aka Akasaka e ilustrado por Mengo Yokoyari, “Oshi no Ko” es un thriller dramático que explora el lado oscuro de la industria del entretenimiento japonesa. La trama sigue a Aqua y Ruby, los hijos gemelos de la famosa ídolo Ai Hoshino, quienes reencarnan con recuerdos de sus vidas pasadas tras el asesinato de su madre.

En el anime "Oshi no Ko", el misterio que rodea la vida de Ai Hoshino impulsa las acciones de sus hijos durante el resto de la serie (Foto: Doga Kobo / Shueisha)

2. Attack on Titan

Durante sus diez años de emisión, “Attack on Titan” fue un furor y mantuvo a sus fans pendientes de cada detalle de la historia basada en el manga escrito e ilustrado por Hajime Isayama. Este anime de cuatro temporadas y 89 episodios tiene varios giros argumentales, así que es una excelente opción.

"Ataque a los Titanes" ("Shingeki no Kyojin") es una aclamada serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Hajime Isayama (Foto: MAPPA)

3. Erased

“Erased”, que se basa en la serie de manga escrita e ilustrada por Kei Sanbe, sigue a Satoru Fujinuma, un hombre que viaja 18 años al pasado para evitar el secuestro y asesinato de sus compañeros de clase y el asesinato de su madre. El eje central de este anime es la identidad del asesino.

4. Paranoia Agent

“Paranoia Agent” es un thriller psicológico y surrealista que narra el caos en Tokio desatado por Shonen Bat (Lil’ Slugger), un niño en patines dorados que ataca a personas con un bate de béisbol. La trama explora temas de estrés social, ansiedad y escape de la realidad. El misterio principal es la identidad del Chico del Bate, que cada vez cobra más víctimas.

5. Fruits Basket

Basado en el manga escrito e ilustrado por Natsuki Takaya, “Fruits Basket” es un anime de drama, romance y fantasía que sigue a Tohru Honda, una chica huérfana y bondadosa que, tras vivir sola en una tienda de campaña, es acogida por la familia Sohma. Cada miembro de la familia maldita carga con su propio trauma.

Yuki Sohma y Machi Kuragi son unas de las parejas del anime "Fruits Basket", basada en el anime de Natsuki Takaya (Foto: Studio DEEN)

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