La trama del anime "Erased" da un giro drástico cuando Satoru es incriminado por el asesinato de su madre (Foto: A-1 Pictures)
La trama del anime "Erased" da un giro drástico cuando Satoru es incriminado por el asesinato de su madre (Foto: A-1 Pictures)
Nelly Osco
Nelly Osco

Cada año la popularidad de los animes crece, ya sea porque llegan a los cines como “” y “”, son adaptados al live action como “”, o se apoderan del Top 10 de plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video a nivel mundial. Uno de los más esperados del 2026 fue “”, que no decepcionó a sus fans con la primera parte de la tercera entrega, y la sorpresa de la temporada de invierno de este año fue “”, que logró destronar a series como “”.

Anteriormente, te recomendé algunos o . Asimismo, las películas que todo fan del anime debe ver, así que ahora te comparto una lista con los animes con los giros argumentales más impactantes.

Pero tranquilo, no te contaré en qué consisten esos giros inesperados en la trama, es decir, no habrá spoilers. En caso de que desees ver alguno de los siguientes títulos, estás disponibles en .

ESTOS SON LOS ANIMES CON LOS GIROS ARGUMENTALES MÁS ICÓNICOS

1. Oshi no Ko

Basado en el manga escrito por Aka Akasaka e ilustrado por Mengo Yokoyari, “” es un thriller dramático que explora el lado oscuro de la industria del entretenimiento japonesa. La trama sigue a Aqua y Ruby, los hijos gemelos de la famosa ídolo Ai Hoshino, quienes reencarnan con recuerdos de sus vidas pasadas tras el asesinato de su madre.

En el anime "Oshi no Ko", el misterio que rodea la vida de Ai Hoshino impulsa las acciones de sus hijos durante el resto de la serie (Foto: Doga Kobo / Shueisha)
En el anime "Oshi no Ko", el misterio que rodea la vida de Ai Hoshino impulsa las acciones de sus hijos durante el resto de la serie (Foto: Doga Kobo / Shueisha)

2. Attack on Titan

Durante sus diez años de emisión, “” fue un furor y mantuvo a sus fans pendientes de cada detalle de la historia basada en el manga escrito e ilustrado por Hajime Isayama. Este anime de cuatro temporadas y 89 episodios tiene varios giros argumentales, así que es una excelente opción.

"Ataque a los Titanes" ("Shingeki no Kyojin") es una aclamada serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Hajime Isayama (Foto: MAPPA)
"Ataque a los Titanes" ("Shingeki no Kyojin") es una aclamada serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Hajime Isayama (Foto: MAPPA)

3. Erased

”, que se basa en la serie de manga escrita e ilustrada por Kei Sanbe, sigue a Satoru Fujinuma, un hombre que viaja 18 años al pasado para evitar el secuestro y asesinato de sus compañeros de clase y el asesinato de su madre. El eje central de este anime es la identidad del asesino.

4. Paranoia Agent

” es un thriller psicológico y surrealista que narra el caos en Tokio desatado por Shonen Bat (Lil’ Slugger), un niño en patines dorados que ataca a personas con un bate de béisbol. La trama explora temas de estrés social, ansiedad y escape de la realidad. El misterio principal es la identidad del Chico del Bate, que cada vez cobra más víctimas.

5. Fruits Basket

Basado en el manga escrito e ilustrado por Natsuki Takaya, “” es un anime de drama, romance y fantasía que sigue a Tohru Honda, una chica huérfana y bondadosa que, tras vivir sola en una tienda de campaña, es acogida por la familia Sohma. Cada miembro de la familia maldita carga con su propio trauma.

Yuki Sohma y Machi Kuragi son unas de las parejas del anime "Fruits Basket", basada en el anime de Natsuki Takaya (Foto: Studio DEEN)
Yuki Sohma y Machi Kuragi son unas de las parejas del anime "Fruits Basket", basada en el anime de Natsuki Takaya (Foto: Studio DEEN)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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