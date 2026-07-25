Lorena Comparato es la protagonista de esta película brasileña que se ha posicionado en el Top 10 de las producciones más populares de la plataforma de streaming de la N roja (Foto: Netflix)
Lorena Comparato es la protagonista de esta película brasileña que se ha posicionado en el Top 10 de las producciones más populares de la plataforma de streaming de la N roja (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

¿Buscas un drama criminal para este fin de semana? tiene varias opciones ideales para ti, pero esta vez te recomiendo . Se trata de una película brasileña basada en hechos reales y que se centra en la motivaciones de una mujer para cometer un atroz crimen. ¿Qué la llevó a atacar al hombre con el que decidió pasar el resto de su vida y con el que tuvo una hija? Esta producción que tiene una duración de 91 minutos detalla los inicios del romance hasta el trágico desenlace.

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El dramático thriller psicológico dirigido por Felipe Vellas (“Código criminal”) relata el caso que conmocionó a todo Brasil en 2012: el brutal crimen cometido por Elize Matsunaga, una ex dama de compañía que asesinó y descuartizó a su esposo luego de enterarse de su traición y debido a sus amenazas de quitarle a su hija.

” (“Elize: Shadows Of A Woman” en inglés y “Elize: Sombras de Uma Mulher” en su idioma original), protagonizado por Lorena Comparato, se estrenó el 22 de julio de 2026 y en poco tiempo se posicionó el Top 10 de las películas más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo.

Lorena Comparato asume el papel de Elize Matsunaga y Henrique Kimura asume el papel de Marcos Matsunaga en la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Netflix)
Lorena Comparato asume el papel de Elize Matsunaga y Henrique Kimura asume el papel de Marcos Matsunaga en la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “’ está inspirada en la historia real de la esposa que asesinó y desmembró a su marido en Brasil. A través de la ficción, la serie explora el caso de Elize Matsunaga y revela la dinámica interna de una relación turbulenta, así como las decisiones que desembocaron en el espantoso crimen que conmocionó al país.

A pesar de que fue uno de sus clientes, Elize cree en las promesas de amor de Marcos Matsunaga y decide renunciar a su antigua vida para formar una familia con él. Cree que tras tanto trauma y sufrimiento, finalmente está viviendo un cuento de hadas, pero no tardo mucho en toparse con la realidad.

Cuando los engaños de Marcos salen a la luz, Elize considera separarse de su esposo, pero teme perder a su hija debido a su pasado. ¿Qué sucede luego de que comete el crimen?

¿CÓMO VER “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”?

, por lo tanto, para ver la nueva película brasileña solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “ELIZE: SHADOWS OF A WOMAN”

REPARTO DE “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”

  • Lorena Comparato como Elize Matsunaga
  • Denise Weinberg como Marta
  • Julia Konrad como Clarice
  • Ana Julia Dorigon como Danielle
  • Henrique Kimura como Marcos Matsunaga
  • Miwa Yanagizawa
  • Gustavo Falcão
  • Julia Shimura
  • Marat Descartes
  • Flora Sandyá
  • Edson Kameda
  • Erica Montanheiro
  • Arthur Toyoshima
Elize (Lorena Comparato) saliendo de su departamento con varias maletas luego de asesinar a su esposo en la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Netflix)
Elize (Lorena Comparato) saliendo de su departamento con varias maletas luego de asesinar a su esposo en la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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