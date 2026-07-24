CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que la campaña publicitaria en la que trabajó arduamente para conseguir su ansiado ascenso es rechazada, el ejecutivo Joe Nixon (Kevin Hart) decide aprovechar el error de un grupo de veinteañeros para investigar a su público objetivo en “72 horas” (“72 Hours” en su idioma original), película de Netflix dirigida por Tim Story (“Barbershop”, “Think Like a Man”, “Ride Along”). Para salvar su carrera profesional, Joe se une a una despedida de soltero en Miami. ¿Consigue su objetivo? ¿En qué problemas se involucra? ¿Cuáles son las consecuencias de ese viaje?

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La comedia escrita por Matt Mider y Kevin Burrows (“The Pickup”, “Gentlemen Lobsters”), con la colaboración de Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg (“Cobra Kai”, “Obliterated”), empieza con Joe presentado su proyecto. Cuando es rechazado busca la manera de llegar a la Generación Z antes de que un ejecutivo más joven lo reemplace. Mientras piensa en algo, recibe mensajes de Nick (Marcello Hernández), Hunter (Ben Marshall), Freshman (Kam Patterson), quienes organizan la despedida de soltero de Mason (Mason Gooding).

Convencido de que esa es la solución a sus problemas, el protagonista de “72 horas” promete alquilar una mansión en Miami y financiar la despedida de soltero para que le permitan unirse al viaje. Cuando su novia Jennifer (Teyana Taylor) intenta hablar sobre su futuro juntos, Joe parece más preocupado por su próxima aventura y por no perder su empleo.

Joe (Kevin Hart) se une a la despedida de soltero de Mason (Mason Gooding), organizada por Nick (Marcello Hernández), Hunter (Ben Marshall) y Freshman (Kam Patterson) en la comedia "72 horas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “72 HORAS”?

En lugar de ser la voz de la razón debido a su edad, Joe se convierte en el catalizador del caos y descontrol. Solo intenta conseguir el material necesario para su campaña publicitaria, pero poco a poco crea un vínculo especial con los cuatro jóvenes, sobre todo con Mason, que a pesar de los comentarios de sus amigos, está seguro de casarse con Emily. En un momento, incluso aconseja a Joe sobre su relación con Jennifer.

La primera noche, Joe hace una extraña combinación que provoca que vomite en la limusina. Para remediar el daño, lleva a los jóvenes a una lavandería y retira efectivo para comprar nueva. El problemas es que están en una zona que la polícia investiga por trata de personas y dos oficiales lo condunden con un proxeneta. El protagonista de “72 Hours” logra evitar el arresto, pero mientras escapa le arrebata la placa a una oficial.

Para disculparse por arruinar la noche anterior, Joe promete rentar un yate. Un error de coordinación lo obliga a infiltrarse en una fiesta en altamar utilizando la placa de policía. La situación se vuelve peligrosa cuando el ejecutivo publicitario ingresa a la habitación equivocada. Al verlo, Jaze (Michael Mando), miembro de la mafia que controla el lugar, cree que se trata de un policía infiltrado, así que lo obliga a drogarse para demostrar lo contrario.

La droga provoca la aparición de Ricardo Montana, una especie de alter ego de Joe. Por supuesto, causa problemas y se convierten en el objetivo de Jaze. Aunque Joe y sus nuevos amigos logran escapar en unas lanchas, los problemas continúan cuando el grupo asiste a un club nocturno y aceptan la invitación de una grupo de amigas que también celebra una despedida de soltera.

Jaze (Michael Mando) persigue a Joe Nixon/ Ricardo Montana (Kevin Hart) para recuperar su droga en la comedia "72 horas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “72 HORAS”?

Mason tiene dudas sobre el plan, pero acepta al ver que Hunter, quien fue abandonado por su novia, parece feliz. La fiesta termina cuando las chicas los drogan y les roban sus pertenencias, incluida el libro de fotos de Nick y sus amigos. El grupo amanece en una pequeña isla. Cuando están a punto de perder la razón, encuentran a unos “pescadores” y les piden ayuda.

¿Por qué Jaze persigue a Joe?

Descubre que en realidad eran traficantes cuando la policía ataca la emigración y ellos se ven obligados a escapar en la mercancía ilegal que transportaban. Aunque logran llegar a una playa de Miami, Joe lidia con una medusa. Tras esas aventuras, Mason se siente más cercano a Joe, le habla de su distanciamiento de Nick por su próxima boda, y lo invita a su matrimonio.

De vuelta en la mansión, Mason descubre el secreto de Joe y se produce una fuerte discusión que termina con Joe expulsado de la casa. Mientras está en un bar cercano, el ejecutivo reconoce a las mujeres que lo drogaron y se enfrenta a ellas para recuperar sus cosas. Al volver a la casa de los jóvenes, descubre que Jaze descubrió su ubicación y se llevó a Mason para recuperar sus 30 kilos de droga.

Al principio, Joe no comprende por qué lo persiguen, pero eventualmente se da cuenta de que las motos de agua en las que escaparon de la fiesta de Jaze tenían un gran cargamento de droga. Intenta hablar con los miembros de la mafia, pero ellos solo quieren negociar con Ricardo Montana. Para salvar a Mason acepta drogarse, hace la llamada y pacta un encuentro.

¿Qué pasó con Joe y sus nuevos amigos?

Freshman (Kam Patterson), Nick (Marcello Hernández), Joe (Kevin Hart) y Hunter (Ben Marshall) logran rescatar a Mason (Mason Gooding) al final de la comedia "72 horas" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “72 HORAS”?

“72 horas” está disponible en Netflix desde el 24 de julio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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