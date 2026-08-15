“X-Men” es una de las franquicias más importantes, influyentes y lucrativas de la historia de la cultura pop y del cine de superhéroes. Por lo tanto, cuando Disney compró 20th Century Fox en 2019, los fans de Marvel empezaron a preguntarse cuánto tiempo tendrían que esperar para ver a estos icónicos personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). La respuesta finalmente llegó en D23: The Ultimate Disney Fan Event, donde se anunció una nueva película, la fecha de estreno y gran parte del elenco principal.

Mira también: Las series y películas que se estrenan en agosto de 2026 en Amazon Prime Video

Los X-Men no se han reunido en pantalla grande desde la película de Fox de 2019, “Dark Phoenix”, donde James McAvoy interpretó al profesor Charles Xavier, Michael Fassbender, a Magneto, Jennifer Lawrence, a Mystique, Nicholas Hoult, a Bestia, Sophie Turner, a Jean Grey, entre otros. Pero ellos no repetirán sus roles y darán paso a un nuevo reparto.

Aunque en “Avengers: Doomsday” traerá de regreso a los actores clásicos de la saga original de Fox: Patrick Stewart (Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Kelsey Grammer (Bestia), Rebecca Romijn (Mystique) y Channing Tatum (Gambit), la nueva película de “X-Men” cuenta con un elenco liderado por Sadie Sink (“Stranger Things”, “Spider-Man: Brand New Day”).

La actriz estadounidense Sadie Sink interpretó a Jean Grey en la película "Spider-Man: Brand New Day" y retoma el papel en la nueva película de los "X-Men" (Foto: Sony Pictures / Marvel Studios)

FECHA DE ESTRENO DE LA NUEVA PELÍCULA DE “X-MEN”

La nueva película de “X-Men”, dirigida por Jake Schreier, se estrenará exclusivamente en cines el 5 de mayo de 2028.

REPARTO DE LA NUEVA PELÍCULA DE “X-MEN”

Durante el panel Disney Entertainment Showcase, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentó a las estrellas de la próxima película de “X-Men”. Además del director Jake Schreier, Sadie Sink, quien interpretó a Jean Grey en “Spider-Man: Brand New Day”, subió al escenario y anunció al resto del elenco principal.

“Es maravilloso estar aquí y poder hablar por fin de este personaje después de meses de especulación”, dijo Sink. “Estamos aquí para hablar de los X-Men. ¿Deberíamos conocer a otros miembros del reparto?”

Posteriormente, se presentó a Kit Connor (“Heartstopper”) como Scott Summers, Christopher Abbott (“The Crowded James White”) como el profesor Charles Xavier, Samara Weaving (“Ready or Not”) como Emma Frost, Inde Navarrette (“Obsession”) como Rogue y Maya Boyd como Storm.

Pero uno de los mejores momentos del panel fue la interrupción de Adam Driver, quien reveló que interpretará a un personaje muy siniestro llamado Nathaniel Milbury (Mister Sinister). “Cuando Kevin me dijo que me presentara para X-Men, supuse que se refería al set”, explicó el actor recordado por su papel de Kylo Ren en “Star Wars: Episode VII - The Force Awakens”.

“Así que, en lugar de estar allí en California, estoy aquí en Pinewood [Studios], en este plató tan solitario. Kevin y yo llevamos años hablando de la posibilidad de unirnos al Universo Cinematográfico de Marvel. Y creo que por fin hemos encontrado la película perfecta en el momento perfecto. Así que estoy muy emocionado de interpretar a Mag… No. Mejor aún. Nathaniel Milbury. Así que estaré aquí, esperando a que lleguen todos”, concluyó.

Adam Driver is introduced as Mister Sinister in Marvel’s “X-Men” at #D23. pic.twitter.com/rw68zipVS9 — Variety (@Variety) August 15, 2026

Entonces, estos son los miembros del reparto de la nueva película de los “X-Men”:

Sadie Sink como Jean Grey

Kit Connor como Cíclope (Scott Summers)

Christopher Abbott como el profesor Charles Xavier

Samara Weaving como Emma Frost

Inde Navarrette como Rogue

Adam Driver como el villano Míster Siniestro

Samara Weaving, Christopher Abbott, Kit Connor, Jake Schreier, Sadie Sink y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en el escenario durante el Disney Entertainment Showcase de D23 anunciando la nueva película de "X-Men" (Foto: AFP) / JESSE GRANT

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí