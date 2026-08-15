“X-Men” es una de las franquicias más importantes, influyentes y lucrativas de la historia de la cultura pop y del cine de superhéroes. Por lo tanto, cuando Disney compró 20th Century Fox en 2019, los fans de Marvel empezaron a preguntarse cuánto tiempo tendrían que esperar para ver a estos icónicos personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). La respuesta finalmente llegó en D23: The Ultimate Disney Fan Event, donde se anunció una nueva película, la fecha de estreno y gran parte del elenco principal.
Los X-Men no se han reunido en pantalla grande desde la película de Fox de 2019, “Dark Phoenix”, donde James McAvoy interpretó al profesor Charles Xavier, Michael Fassbender, a Magneto, Jennifer Lawrence, a Mystique, Nicholas Hoult, a Bestia, Sophie Turner, a Jean Grey, entre otros. Pero ellos no repetirán sus roles y darán paso a un nuevo reparto.
Aunque en “Avengers: Doomsday” traerá de regreso a los actores clásicos de la saga original de Fox: Patrick Stewart (Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Kelsey Grammer (Bestia), Rebecca Romijn (Mystique) y Channing Tatum (Gambit), la nueva película de “X-Men” cuenta con un elenco liderado por Sadie Sink (“Stranger Things”, “Spider-Man: Brand New Day”).
FECHA DE ESTRENO DE LA NUEVA PELÍCULA DE “X-MEN”
La nueva película de “X-Men”, dirigida por Jake Schreier, se estrenará exclusivamente en cines el 5 de mayo de 2028.
REPARTO DE LA NUEVA PELÍCULA DE “X-MEN”
Durante el panel Disney Entertainment Showcase, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentó a las estrellas de la próxima película de “X-Men”. Además del director Jake Schreier, Sadie Sink, quien interpretó a Jean Grey en “Spider-Man: Brand New Day”, subió al escenario y anunció al resto del elenco principal.
“Es maravilloso estar aquí y poder hablar por fin de este personaje después de meses de especulación”, dijo Sink. “Estamos aquí para hablar de los X-Men. ¿Deberíamos conocer a otros miembros del reparto?”
Posteriormente, se presentó a Kit Connor (“Heartstopper”) como Scott Summers, Christopher Abbott (“The Crowded James White”) como el profesor Charles Xavier, Samara Weaving (“Ready or Not”) como Emma Frost, Inde Navarrette (“Obsession”) como Rogue y Maya Boyd como Storm.
Pero uno de los mejores momentos del panel fue la interrupción de Adam Driver, quien reveló que interpretará a un personaje muy siniestro llamado Nathaniel Milbury (Mister Sinister). “Cuando Kevin me dijo que me presentara para X-Men, supuse que se refería al set”, explicó el actor recordado por su papel de Kylo Ren en “Star Wars: Episode VII - The Force Awakens”.
“Así que, en lugar de estar allí en California, estoy aquí en Pinewood [Studios], en este plató tan solitario. Kevin y yo llevamos años hablando de la posibilidad de unirnos al Universo Cinematográfico de Marvel. Y creo que por fin hemos encontrado la película perfecta en el momento perfecto. Así que estoy muy emocionado de interpretar a Mag… No. Mejor aún. Nathaniel Milbury. Así que estaré aquí, esperando a que lleguen todos”, concluyó.
Entonces, estos son los miembros del reparto de la nueva película de los “X-Men”:
- Sadie Sink como Jean Grey
- Kit Connor como Cíclope (Scott Summers)
- Christopher Abbott como el profesor Charles Xavier
- Samara Weaving como Emma Frost
- Inde Navarrette como Rogue
- Adam Driver como el villano Míster Siniestro
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